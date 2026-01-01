Dự án được tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm và AI

Hostinger AI Builder tự động tạo ra mọi thứ cần thiết để trang web của bạn được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm và được hiểu rõ hơn bởi các công cụ AI như ChatGPT, Gemini và Meta AI.
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Tự động tối ưu hóa khả năng hiển thị

Khi trang web không cần mã hoạt động trên một tên miền riêng, các tệp SEO và AI quan trọng như sitemap.xml, robots.txt và llms.txt sẽ được tự động tạo. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm và công cụ AI hiểu nội dung — không cần thiết lập.
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Tự động tối ưu hóa khả năng hiển thị
Luôn bao gồm

Xuất bản thông minh cho SEO và khám phá AI

Nền tảng tìm kiếm AI

Các công cụ hỗ trợ như ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity và Meta AI sẽ hiểu rõ trang web của bạn. Với LLMs.txt được tạo tự động, hệ thống AI sẽ biết chính xác vị trí cần tìm, giúp tăng cơ hội được đề xuất trong các phản hồi và tóm tắt.
Không cần phải cấu hình crawl hay lo lắng về indexing. AI Builder tạo các file sitemap.xml và robots.txt cho mỗi dự án được phát hành – giữ cho nội dung của bạn có cấu trúc, có thể tìm kiếm và tuân thủ các phương pháp SEO tốt nhất.
Hostinger AI Builder tự động chăm sóc các yếu tố SEO cốt lõi như metadata, sitemap.xml, llms.txt và robots.txt, không cần plugin hoặc công cụ bổ sung. Chỉ cần xuất bản trang web, trang đích hoặc dự án kỹ thuật số của bạn, nó đã sẵn sàng để được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm hỗ trợ nội dung render JavaScript.

Bạn mới biết đến AI SEO? Hãy xem và học trong vài phút

Những video ngắn này sẽ giải thích ý nghĩa của Tối ưu hóa công cụ tạo sinh (GEO) và cách duy trì khả năng hiển thị nội dung.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

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Không yêu cầu thẻ tín dụng.

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