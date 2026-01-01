Đã thấy một trang web hoặc ứng dụng web mà bạn yêu thích chưa? Hoặc có thể bạn đã phác thảo bố cục của riêng mình? Tải bất kỳ phương tiện hình ảnh nào lên Horizons, và AI sẽ biến nó thành một trang web hoặc ứng dụng web hoạt động chỉ trong vài giây.

Sau khi được xây dựng, bạn có thể dễ dàng cập nhật văn bản, màu sắc và các tính năng bằng các lệnh đơn giản — không cần kỹ năng chuyên môn.