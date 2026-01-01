Cách hoạt động
Chia sẻ liên kết giới thiệu
Chờ họ nâng cấp
Nhận thanh toán
Giúp người khác bắt đầu xây dựng bằng AI và nhận thưởng
Dùng liên kết giới thiệu ở bất cứ đâu
- Gửi trực tiếp cho một người bạn đang bắt đầu một dự án
- Thêm vào nội dung hoặc tiểu sử xã hội của bạn
- Thả vào cộng đồng hoặc cuộc trò chuyện nhóm
Phần thưởng cho bạn: 20% hoa hồng
Hostinger AI Builder chương trình giới thiệu
Tôi lấy liên kết giới thiệu ở đâu?
Bạn có thể tìm thấy đường dẫn giới thiệu bằng một trong những cách sau:
- Từ bảng điều khiển giới thiệu
- Từ nền tảng Hostinger Horizons — chỉ cần nhấp biểu tượng menu ở góc trên bên trái và chọn "Giới thiệu"
Tôi có thể giới thiệu bao nhiêu người?
Không có giới hạn cho số lượng người bạn có thể giới thiệu qua chương trình giới thiệu của Hostinger. Chia sẻ liên kết của bạn và quảng bá Hostinger AI Builder cho nhiều người bạn như bạn muốn.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu?
Vì số lượng giới thiệu là không giới hạn nên thu nhập của bạn cũng vậy. Bạn sẽ kiếm được 20% mỗi đơn hàng hợp lệ, và điều đó tùy thuộc bạn giới thiệu được bao nhiêu đơn hàng.
Bạn tôi sẽ nhận được gì?
Họ nhận thêm 20% giảm giá cho gói Hostinger AI Builder đầu tiên.
Tại sao phải mất 45 ngày mới nhận được tiền?
Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày. Điều đó có nghĩa là người dùng mới có thời gian đến 30 ngày sau khi mua để yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền.
Cần thêm 15 ngày để cho các mục đích kế toán và hành chính.
Cách để tôi nhận tiền của mình?
Bạn có thể chọn PayPal hoặc chuyển khoản ngân hàng từ bảng điều khiển giới thiệu.
PayPal gửi tiền hàng ngày đến những người dùng đạt 50 USD. Tuy nhiên, do tự động hóa, bạn có thể sẽ nhận thanh toán vào ngày tiếp theo.
Đối với chuyển khoản ngân hàng, bạn cần kiếm 200 USD. Sau đó, bạn phải đợi đến Thứ Năm cuối cùng của tháng, thời điểm khi tất cả chuyển khoản ngân hàng được xử lý. Nếu bạn đạt đủ điều kiện nhận thưởng sau ngày đó, nó sẽ được xử lý vào tháng tiếp theo.
Tùy theo chính sách của ngân hàng của bạn, chuyển khoản ngân hàng có thể mất thêm phí và chênh lệch tỷ giá hối đoái, điều đó có thể giảm tiền nhận được. Để tránh các phí này, bạn nên dùng PayPal.
Cách để kiểm tra trạng thái giới thiệu của tôi?
Trong bảng điều khiển giới thiệu, bạn sẽ thấy mục Phần thưởng của tôi. Ở đó bạn có thể theo dõi giới thiệu và xem được cả hoa hồng đã trả và đang chờ.