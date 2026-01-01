Chia sẻ Hostinger AI Builder và kiếm được 150 USD

Kiếm 20% số tiền bạn bè của bạn trả cho chương trình Hostinger AI Builder đầu tiên của họ (lên đến 150 USD).Thêm vào đó, bạn bè của bạn sẽ nhận thêm 20% giảm giá.
Giới thiệu ngay

Cách hoạt động

01

Chia sẻ liên kết giới thiệu

Sao chép liên kết tùy chỉnh của bạn trực tiếp từ Hostinger AI Builder hoặc bảng điều khiển giới thiệu và chia sẻ nó với bạn bè của bạn.
02

Chờ họ nâng cấp

Nhận được phần thưởng khi bạn bè của bạn mua kế hoạch Hostinger AI Builder đầu tiên của họ và sử dụng các dịch vụ trong hơn 45 ngày.
03

Nhận thanh toán

Số tiền bạn kiếm sẽ được gửi cho bạn qua PayPal, chuyển khoản ngân hàng hoặc Số dư Hostinger.

Giúp người khác bắt đầu xây dựng bằng AI và nhận thưởng

Dùng liên kết giới thiệu ở bất cứ đâu

Dùng liên kết giới thiệu ở bất cứ đâu

  • Gửi trực tiếp cho một người bạn đang bắt đầu một dự án
  • Thêm vào nội dung hoặc tiểu sử xã hội của bạn
  • Thả vào cộng đồng hoặc cuộc trò chuyện nhóm
Phần thưởng cho bạn: 20% hoa hồng

Phần thưởng cho bạn: 20% hoa hồng

Kiếm phần thưởng khi bạn bè của bạn mua kế hoạch Hostinger AI Builder đầu tiên của họ và sử dụng nó trong hơn 45 ngày.

Hostinger AI Builder chương trình giới thiệu

Bạn có thể tìm thấy đường dẫn giới thiệu bằng một trong những cách sau:

Không có giới hạn cho số lượng người bạn có thể giới thiệu qua chương trình giới thiệu của Hostinger. Chia sẻ liên kết của bạn và quảng bá Hostinger AI Builder cho nhiều người bạn như bạn muốn.

Vì số lượng giới thiệu là không giới hạn nên thu nhập của bạn cũng vậy. Bạn sẽ kiếm được 20% mỗi đơn hàng hợp lệ, và điều đó tùy thuộc bạn giới thiệu được bao nhiêu đơn hàng.

Họ nhận thêm 20% giảm giá cho gói Hostinger AI Builder đầu tiên.

Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày. Điều đó có nghĩa là người dùng mới có thời gian đến 30 ngày sau khi mua để yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền.

Cần thêm 15 ngày để cho các mục đích kế toán và hành chính.

Bạn có thể chọn PayPal hoặc chuyển khoản ngân hàng từ bảng điều khiển giới thiệu.

PayPal gửi tiền hàng ngày đến những người dùng đạt 50 USD. Tuy nhiên, do tự động hóa, bạn có thể sẽ nhận thanh toán vào ngày tiếp theo.

Đối với chuyển khoản ngân hàng, bạn cần kiếm 200 USD. Sau đó, bạn phải đợi đến Thứ Năm cuối cùng của tháng, thời điểm khi tất cả chuyển khoản ngân hàng được xử lý. Nếu bạn đạt đủ điều kiện nhận thưởng sau ngày đó, nó sẽ được xử lý vào tháng tiếp theo.

Tùy theo chính sách của ngân hàng của bạn, chuyển khoản ngân hàng có thể mất thêm phí và chênh lệch tỷ giá hối đoái, điều đó có thể giảm tiền nhận được. Để tránh các phí này, bạn nên dùng PayPal.

Trong bảng điều khiển giới thiệu, bạn sẽ thấy mục Phần thưởng của tôi. Ở đó bạn có thể theo dõi giới thiệu và xem được cả hoa hồng đã trả và đang chờ.

Giới thiệu và kiếm lên đến 150 USD

Kiếm 20% số tiền bạn bè của bạn trả cho chương trình Hostinger AI Builder đầu tiên (lên đến 150 USD).

Giới thiệu ngay

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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