Các mẫu có thể phối lại

Chọn một mẫu để bắt đầu và biến nó thành của riêng bạn bằng cách trò chuyện với AI hoặc chỉnh sửa trực quan.
Tất cả các mẫu
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Tạo một mẫu và kiếm tiền từ lượt giới thiệu

Tham gia chương trình Remixable Templates và làm cho mẫu của bạn hái ra tiền. Chia sẻ mẫu của bạn với người khác và nhận hoa hồng cho mỗi khách hàng mới bạn giới thiệu.

Tạo một mẫu

Sử dụng Hostinger AI Builder để tạo ra một dự án mà bạn sẽ cho phép người khác remix.

Thêm nút 'Sử dụng mẫu' vào dự án của bạn

Làm cho dự án của bạn có thể remix - mỗi khi ai đó nhấp vào nút, họ sẽ được giới thiệu để đăng ký Hostinger AI Builder và remix template của bạn.

Kiếm tới 150 USD mỗi giới thiệu

Chia sẻ dự án của bạn và kiếm được 20% hoa hồng khi ai đó remix nó và mua kế hoạch AI Builder đầu tiên của họ.
Tạo một mẫu
Tạo một mẫu và kiếm tiền từ lượt giới thiệu

Chi trả theo cách bạn muốn

PayPal hoặc chuyển khoản

Nhận tiền tự động qua PayPal (thường là trong ngày) hoặc chuyển khoản.

Số dư Hostinger

Giữ tiền trong số dư Hostinger của bạn để mua, gia hạn hoặc nâng cấp gói đăng ký của riêng bạn.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng thành hiện thực chưa?

Bắt đầu sáng tạo ngay hôm nay

Không yêu cầu thẻ tín dụng.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.