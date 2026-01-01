Giúp trang web và ứng dụng web của bạn thông minh hơn với AI tích hợp sẵn

Thêm các tính năng AI tương tác – chatbot, trình tạo hình ảnh, trợ lý thông minh – trực tiếp vào ứng dụng web hoặc trang web. Không cần tài khoản ChatGPT®, không thêm phí của bên thứ ba, không cần thiết lập kỹ thuật. Chỉ cần mô tả những gì bạn muốn, và nó sẽ hoạt động ngay trong vài phút.
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AI tích hợp sẵn cho ứng dụng web và trang web của bạn — hoàn toàn tích hợp, sẵn sàng sử dụng

Với AI Builder, AI không phải là một cái gì đó bạn thêm vào ứng dụng web hoặc trang web của bạn - nó đã được xây dựng trong dự án của bạn. Nó luôn bật, luôn sẵn sàng - không có đăng ký, không có công cụ để cài đặt, không cần thiết lập thêm.
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AI tích hợp sẵn cho ứng dụng web và trang web của bạn — hoàn toàn tích hợp, sẵn sàng sử dụng
AI tích hợp

AI cho ứng dụng web và trang web của bạn, hoàn toàn đơn giản

Thiết lập trong vài giây

Mô tả tính năng AI bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản — AI Builder xây dựng nó và kết nối AI ngay lập tức. Không có tích hợp của bên thứ ba, không có thiết lập thủ công.
Tiền AI được xây dựng trong kế hoạch AI Builder của bạn. Không tính phí tách biệt, không có phí bất ngờ. Mọi thứ bạn cần đã được bao gồm.
Luôn luôn biết vị trí của bạn – theo dõi chính xác cách tín dụng AI của bạn đang được sử dụng từ bảng điều khiển AI Builder của bạn. Mọi thứ ở một nơi, không có nền tảng bên ngoài để kiểm tra.
Từ chatbot hỗ trợ khách hàng và máy tạo hình ảnh cho đến trợ lý cá nhân và công cụ kiểm tra – nếu bạn có thể mô tả nó, AI Builder có thể xây dựng nó vào ứng dụng web hoặc trang web của bạn.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng dự án độc đáo của mình thành hiện thực chưa?

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Không yêu cầu thẻ tín dụng.

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