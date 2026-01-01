Xây dựng công cụ nội bộ mà đội ngũ của bạn sẽ thực sự sử dụng
Đội ngũ của bạn xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn bảng tính
Phát triển nhanh hơn với các công cụ phù hợp
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Giúp công cụ của bạn thông minh hơn với AI
Lưu trữ và quản lý dữ liệu dễ dàng
Một số công cụ nội bộ tùy chỉnh bạn có thể xây dựng với AI Builder
Bảng điều khiển bán hàng
Công cụ theo dõi dự án
Công cụ ưu tiên nhiệm vụ
Công cụ tạo đề xuất bán hàng
Trò chuyện AI
Cổng thông tin hội nhập nhân viên
Cách tạo một công cụ nội bộ với AI Builder
Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu
Tùy chỉnh và thử nghiệm
Xuất bản chỉ với một nhấp chuột
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Các mẫu có sẵn
Task planner
Content calendar
Social media post generator
Cần thêm hướng dẫn?
Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về trình xây dựng công cụ nội bộ
Công cụ nội bộ là gì?
Một công cụ nội bộ là bất kỳ ứng dụng, bảng điều khiển, hoặc hệ thống được xây dựng đặc biệt cho việc sử dụng của nhóm của bạn. Hãy suy nghĩ theo dõi dự án, luồng công việc phê duyệt, cổng thông tin nhân sự, hoặc bảng điều khiển bán hàng. Thay vì trả tiền cho phần mềm không phù hợp, bạn có thể xây dựng chính xác những gì nhóm của bạn cần với AI Builder.
Ai có thể xây dựng các công cụ nội bộ với AI Builder?
Bất kỳ ai có ý tưởng và một vấn đề kinh doanh cần giải quyết – không yêu cầu kiến thức kỹ thuật. Cho dù bạn là một nhà sáng lập mệt mỏi với việc xoay sở với các bảng tính, một quản lý muốn tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm, hay một chủ doanh nghiệp nhỏ cần một công cụ tùy chỉnh nhưng không có đội ngũ phát triển để xây dựng nó, Horizons được tạo ra dành cho bạn. Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn cần, Horizons có thể xây dựng nó.
Tôi có cần kỹ năng thiết kế hay lập trình nào để tạo công cụ của riêng tôi không?
Không có gì cả. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng — thường được gọi là vibe coding. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ xây dựng cho bạn trong thời gian thực. Bạn muốn thêm một trường dữ liệu mới? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi một luồng công việc? Mô tả nó.
Nếu bạn cần hướng dẫn thêm, hướng dẫn của chúng tôi về để xây dựng các công cụ nội bộ tùy chỉnh sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết.
Bao nhiêu chi phí để xây dựng một công cụ với AI Builder internal tool builder?
Bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Số tín dụng sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – những chỉnh sửa đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một tín dụng, những xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả công cụ, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.
Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong công cụ của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.
Khi bạn sẵn sàng xuất bản, các gói trả phí bắt đầu từ 41.900đ/th và bao gồm hosting và tên miền – vì vậy bạn không cần phải thiết lập gì thêm. Chỉ cần nhấn xuất bản và bản giới thiệu của bạn sẽ được đưa lên mạng.
Sắp hết tín dụng? Bạn có thể nạp thêm bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.
Tôi có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào công cụ nội bộ của tôi không?
Có. Horizons đi kèm với một backend tích hợp, nghĩa là bạn có thể xây dựng các ứng dụng web với tính năng xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập được tích hợp sẵn – nhờ đó bạn có thể quyết định chính xác ai có thể đăng nhập, họ có thể xem gì và làm gì, mà không cần thiết lập bất kỳ hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài nào.
Đội của tôi có thể sử dụng công cụ trên bất kỳ thiết bị nào không?
Tất cả các công cụ được xây dựng với AI Builder đều đáp ứng đầy đủ, vì vậy nó hoạt động trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động – bất cứ nơi nào nhóm của bạn đang làm việc.
Nếu tôi cần thay đổi khi doanh nghiệp phát triển thì sao?
Không có vấn đề. Cập nhật công cụ nội bộ của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển.
Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng công cụ của bạn hơn nữa, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã - vì vậy bạn có thể đưa nó đi xa như bạn cần.