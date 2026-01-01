Xây dựng công cụ nội bộ mà đội ngũ của bạn sẽ thực sự sử dụng

Từ bảng điều khiển đến cổng thông tin nhân viên – xây dựng các công cụ tùy chỉnh giúp cắt giảm công việc thủ công, tăng cường năng suất làm việc của nhóm và cho phép bạn có thêm thời gian tập trung vào những gì thực sự phát triển doanh nghiệp của mình. Chỉ cần mô tả những gì bạn cần, không yêu cầu lập trình.
Bắt đầu miễn phí

Gói trả phí chỉ từ 41.900đ/th

Xây dựng công cụ nội bộ mà đội ngũ của bạn sẽ thực sự sử dụng

Đội ngũ của bạn xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn bảng tính

Mọi thứ bạn cần để xây dựng, ra mắt và vận hành các công cụ riêng cho đội ngũ của bạn – tất cả ở một nơi.

Phát triển nhanh hơn với các công cụ phù hợp

Chỉ cần mô tả những gì nhóm của bạn cần và AI sẽ xây dựng nó – không cần lập trình. Cung cấp cho nhóm của bạn các công cụ tốt hơn, giảm bớt công việc thủ công và mở rộng nhanh hơn với cùng nguồn lực.

Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng

Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Thiết lập dễ dàng cho các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.

Giúp công cụ của bạn thông minh hơn với AI

Thêm chatbot thông minh hoặc công cụ tìm kiếm thông minh vào bất kỳ công cụ nội bộ nào – mà không cần đăng ký dịch vụ của bên thứ ba hoặc thanh toán riêng.

Lưu trữ và quản lý dữ liệu dễ dàng

Tài khoản người dùng, cơ sở dữ liệu và tệp lưu trữ đều được tích hợp sẵn – nhờ đó các công cụ của bạn hoạt động như một ứng dụng thực thụ ngay từ ngày đầu tiên, không cần thiết lập kỹ thuật.
Đội ngũ của bạn xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn bảng tính

Một số công cụ nội bộ tùy chỉnh bạn có thể xây dựng với AI Builder

Từ các công cụ theo dõi đơn giản đến các bảng điều khiển tùy chỉnh hoàn toàn – khám phá một số ví dụ phổ biến, hoặc bắt đầu ngay với một lời nhắc có sẵn và tạo dựng chỉ trong vài giây.
Một số công cụ nội bộ tùy chỉnh bạn có thể xây dựng với AI Builder

Bảng điều khiển bán hàng

Xem chính xác cách doanh nghiệp của bạn hoạt động – theo dõi doanh thu, giao dịch và mục tiêu trong một giao diện rõ ràng, được cập nhật theo thời gian thực.Bắt đầu xây dựng
Giữ mọi dự án đúng tiến độ – giao việc, đặt thời hạn và theo dõi tiến độ mà không cần phải liên tục hỏi về các cập nhật qua email.Bắt đầu xây dựng
Giúp nhóm của bạn sắp xếp công việc, thiết lập mức độ ưu tiên và tập trung vào những gì quan trọng nhất.Bắt đầu xây dựng
Giúp đội ngũ bán hàng của bạn tạo và gửi các đề xuất chuyên nghiệp nhanh hơn – tùy chỉnh dịch vụ, giá cả và thời gian thực hiện, tự động tính tổng và xuất sang PDF chỉ với một nhấp chuột.Bắt đầu xây dựng
Tạo một chatbot thông minh có thể trả lời các câu hỏi của khách hàng 24/7, hướng dẫn khách hàng hoặc tự động hóa các tác vụ thông thường.Bắt đầu xây dựng
Giúp nhân viên mới bắt nhịp nhanh hơn – tập trung tài liệu, danh sách kiểm tra và tài liệu đào tạo vào một nơi.Bắt đầu xây dựng

Cách tạo một công cụ nội bộ với AI Builder

01

Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu

Nói cho AI biết công cụ nội bộ của bạn cần làm gì và xem nó trở thành hiện thực – hoặc chọn một mẫu để bắt đầu nhanh hơn nữa.
02

Tùy chỉnh và thử nghiệm

Tinh chỉnh công cụ của bạn bằng cách trò chuyện với AI – điều chỉnh quy trình làm việc, thêm trường dữ liệu và tinh chỉnh thiết kế cho đến khi nó hoạt động chính xác theo cách đội của bạn cần. Xem trước trực tiếp trước khi bạn xuất bản.
03

Xuất bản chỉ với một nhấp chuột

Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấn xuất bản. Công cụ của bạn đã hoạt động và sẵn sàng để sử dụng – không cần thiết lập kỹ thuật, không cần chờ đợi.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.

Các mẫu có sẵn

Task planner

Task planner

Content calendar

Content calendar

Social media post generator

Social media post generator

Cần thêm hướng dẫn?

Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI chỉ trong thời gian ngắn. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
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Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng ra mắt công cụ nội bộ đầu tiên chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng.

Câu hỏi thường gặp về trình xây dựng công cụ nội bộ

Một công cụ nội bộ là bất kỳ ứng dụng, bảng điều khiển, hoặc hệ thống được xây dựng đặc biệt cho việc sử dụng của nhóm của bạn. Hãy suy nghĩ theo dõi dự án, luồng công việc phê duyệt, cổng thông tin nhân sự, hoặc bảng điều khiển bán hàng. Thay vì trả tiền cho phần mềm không phù hợp, bạn có thể xây dựng chính xác những gì nhóm của bạn cần với AI Builder.

Bất kỳ ai có ý tưởng và một vấn đề kinh doanh cần giải quyết – không yêu cầu kiến thức kỹ thuật. Cho dù bạn là một nhà sáng lập mệt mỏi với việc xoay sở với các bảng tính, một quản lý muốn tối ưu hóa quy trình làm việc của nhóm, hay một chủ doanh nghiệp nhỏ cần một công cụ tùy chỉnh nhưng không có đội ngũ phát triển để xây dựng nó, Horizons được tạo ra dành cho bạn. Nếu bạn có thể mô tả những gì bạn cần, Horizons có thể xây dựng nó.

Không có gì cả. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng — thường được gọi là vibe coding. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ xây dựng cho bạn trong thời gian thực. Bạn muốn thêm một trường dữ liệu mới? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi một luồng công việc? Mô tả nó.

Nếu bạn cần hướng dẫn thêm, hướng dẫn của chúng tôi về để xây dựng các công cụ nội bộ tùy chỉnh sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết.

Bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Số tín dụng sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – những chỉnh sửa đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một tín dụng, những xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả công cụ, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.

Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong công cụ của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.

Khi bạn sẵn sàng xuất bản, các gói trả phí bắt đầu từ 41.900đ/th và bao gồm hosting và tên miền – vì vậy bạn không cần phải thiết lập gì thêm. Chỉ cần nhấn xuất bản và bản giới thiệu của bạn sẽ được đưa lên mạng.

Sắp hết tín dụng? Bạn có thể nạp thêm bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.

Có. Horizons đi kèm với một backend tích hợp, nghĩa là bạn có thể xây dựng các ứng dụng web với tính năng xác thực người dùng, lưu trữ dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập được tích hợp sẵn – nhờ đó bạn có thể quyết định chính xác ai có thể đăng nhập, họ có thể xem gì và làm gì, mà không cần thiết lập bất kỳ hệ thống hoặc cơ sở dữ liệu bên ngoài nào.

Tất cả các công cụ được xây dựng với AI Builder đều đáp ứng đầy đủ, vì vậy nó hoạt động trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại di động – bất cứ nơi nào nhóm của bạn đang làm việc.

Không có vấn đề. Cập nhật công cụ nội bộ của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển.

Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng công cụ của bạn hơn nữa, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã - vì vậy bạn có thể đưa nó đi xa như bạn cần.

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