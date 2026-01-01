Từ ý tưởng đến nguyên mẫu hoạt động với AI – chỉ trong vài phút

Từ các khái niệm thô cho đến những thứ bạn có thể chia sẻ, kiểm tra và tinh chỉnh – không cần thiết kế hoặc kỹ năng mã hóa. Chỉ cần mô tả ý tưởng của bạn và AI Builder sẽ xây dựng nó trong vài phút.