Từ ý tưởng đến nguyên mẫu hoạt động với AI – chỉ trong vài phút
Tạo nguyên mẫu AI vượt xa một bản mô phỏng tĩnh
Chỉ cần mô tả
Tương tác hoàn toàn
Có thể chia sẻ thông qua liên kết
Có thể chỉnh sửa bằng cách trò chuyện
Nhìn rất thật
Có khả năng mở rộng
Cách tạo một nguyên mẫu tương tác bằng AI
Mô tả ý tưởng của bạn
Tinh chỉnh bằng cách trò chuyện
Chia sẻ và thu thập phản hồi
Bạn cần thêm hướng dẫn?
Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về tạo nguyên mẫu AI
Nguyên mẫu AI là gì?
Tạo nguyên mẫu AI là quá trình biến một ý tưởng thành bản xem trước tương tác, hoạt động được của ứng dụng hoặc trang web – sử dụng AI để xử lý thiết kế, bố cục và chức năng cho bạn. Thay vì mất hàng tuần với các công cụ thiết kế hoặc chờ đợi nhà phát triển, bạn chỉ cần mô tả những gì mình muốn và AI sẽ xây dựng nó trong vài phút. Với Horizons, bản mẫu của bạn không chỉ là một bản mô phỏng – đó là một bản xem trước có chức năng, có thể chia sẻ mà bạn có thể kiểm tra và tinh chỉnh trước khi cam kết phát triển đầy đủ.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về quá trình tạo nguyên mẫu? Hãy xem hướng dẫn tạo mẫu phần mềm của chúng tôi để tìm hiểu sâu hơn.
AI Builder AI prototyping là dành cho ai?
Bất kỳ ai có ý tưởng muốn hình dung, thử nghiệm hoặc chia sẻ trước khi cam kết phát triển toàn diện. Điều này bao gồm:
- Người sáng lập và doanh nhân – xác thực ý tưởng với nhà đầu tư hoặc người dùng ban đầu trước khi chi tiền phát triển.
- Quản lý sản phẩm – biến các yêu cầu thành nguyên mẫu tương tác để thống nhất các bên liên quan và giảm số vòng sửa đổi.
- Người làm việc tự do và các công ty – cho khách hàng thấy chính xác dự án của họ sẽ trông như thế nào và hoạt động ra sao trước khi xây dựng.
- Nhà thiết kế – hiện thực hóa ý tưởng mà không cần chờ đợi nhà phát triển.
- Bất kỳ ai có ý tưởng – nếu bạn có thể mô tả, Horizons có thể xây dựng nó.
Không yêu cầu kỹ năng thiết kế, kiến thức lập trình và nền tảng kỹ thuật.
Sự khác biệt giữa bản phác thảo và nguyên mẫu là gì?
Một wireframe là một blueprint hình ảnh cơ bản – nó cho thấy cấu trúc và bố trí của một trang mà không có bất kỳ phong cách hoặc tương tác nào. Một prototype đi xa hơn – nó trông và cảm thấy như một thứ thực sự, với tương tác làm việc, nội dung thực sự và thiết kế chức năng. Với AI Builder, bạn hoàn toàn bỏ qua giai đoạn wireframe và đi thẳng sang một prototype tương tác hoàn toàn, chỉ bằng cách mô tả những gì bạn cần.
Điểm khác nhau giữa nguyên mẫu và MVP?
Một nguyên mẫu (prototype) và một MVP (Sản phẩm khả thi tối thiểu) thường bị nhầm lẫn nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau.
Nguyên mẫu là về diện mạo và xác thực – đó là bản xem trước tương tác của ý tưởng mà bạn chia sẻ với các bên liên quan, nhà đầu tư hoặc người dùng để thu thập phản hồi trước khi cam kết phát triển đầy đủ. Nó không cần phải hoạt động đầy đủ chức năng hoặc sẵn sàng để sử dụng công khai.
MVP là phiên bản sản phẩm thực tế, hoạt động đầu tiên của bạn – được xây dựng với đủ tính năng để ra mắt, thu hút người dùng ban đầu và bắt đầu học hỏi từ việc sử dụng thực tế.
Tóm lại: bạn tạo nguyên mẫu để xác thực ý tưởng, và bạn xây dựng MVP để thử nghiệm nó trong thế giới thực. Với Horizons, bạn có thể làm cả hai – bắt đầu với một nguyên mẫu, thu thập phản hồi và mở rộng nó thành một sản phẩm đầy đủ chức năng mà không cần bắt đầu lại từ đầu. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về nguyên mẫu và MVP của chúng tôi.
Tôi có cần kỹ năng lập trình hoặc thiết kế để tạo một nguyên mẫu không?
Không có gì cả. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng – thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ đơn giản và AI sẽ xây dựng nó cho bạn trong thời gian thực. Muốn điều chỉnh bố trí? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi luồng người dùng? Mô tả nó. Nếu bạn mới với khái niệm này, vibe coding guide hướng dẫn bạn thông qua mọi thứ bạn cần biết.
Làm thế nào để tôi chia sẻ nguyên mẫu và thu thập phản hồi?
Một khi prototype của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể xuất bản nó và chia sẻ nó thông qua liên kết với bất kỳ ai – các bên liên quan, nhà đầu tư, khách hàng hoặc người dùng thử nghiệm. Họ có thể tương tác trực tiếp với nó, và bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh nó dựa trên phản hồi của họ bằng cách chỉ đơn giản là trò chuyện với AI Builder.
Tôi có thể biến nguyên mẫu của mình thành một sản phẩm thực tế, hoạt động được không?
Có – và đây là điểm Horizons nổi bật so với các công cụ tạo mẫu truyền thống. Khi bạn sẵn sàng vượt ra ngoài việc tạo mẫu, chỉ cần xuất bản dự án dưới dạng một trang web hoặc ứng dụng hoạt động đầy đủ chỉ với một nhấp chuột. Hosting, tên miền và email doanh nghiệp đều được bao gồm trong gói của bạn.
Và bởi vì Horizons đi kèm với một backend tích hợp được tích hợp sẵn, nguyên mẫu của bạn đã có sẵn cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ – vì vậy khi bạn sẵn sàng mở rộng quy mô, mọi thứ bạn cần đã có sẵn. Không cần xây dựng lại từ đầu, không cần công cụ bên ngoài.
Bao nhiêu chi phí để xây dựng một prototype với AI Builder prototype builder?
Bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Một khi bạn đã tham gia, bạn sẽ nhận được 5 tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Sử dụng tín dụng phụ thuộc vào mức độ phức tạp của mỗi lời nhắc – chỉnh sửa đơn giản hơn chi phí ít hơn tín dụng, xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. tín chỉ miễn phí của bạn là đủ để mô tả prototype của bạn, xem nó trở thành sự sống, và có được một cảm giác thực sự cho AI Builder trước khi cam kết bất cứ điều gì. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các планов. Hosting và tên miền đã được bao gồm – chỉ cần nhấn Publish và prototype của bạn sẽ xuất hiện.