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Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Giảm giá 75%
Premium
Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach

Các tính năng không giới hạn tuân theo Chính sách sử dụng hợp lý của chúng tôi.

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Câu hỏi thường gặp về Hostinger Horizons

Các gói Hostinger Horizons khác nhau về tính năng và số lượng tín dụng AI hàng tháng. Giới hạn tín dụng AI xác định số lượng tin nhắn bạn có thể gửi đến tác nhân AI qua trò chuyện, trong khi các gói cao cấp hơn sẽ mở khóa các chức năng nâng cao hơn và tính linh hoạt cao hơn khi nhu cầu của bạn tăng lên.

Tín dụng AI dùng để làm hai việc: xây dựng dự án của bạn và chạy các tính năng AI bên trong dự án đó sau khi nó hoạt động. Khi xây dựng, mỗi tin nhắn bạn gửi đến tác nhân AI Horizons sẽ sử dụng một tín dụng. Khi trang web hoặc ứng dụng đã xuất bản của bạn bao gồm chức năng được hỗ trợ bởi AI, tín dụng sẽ được sử dụng mỗi khi người dùng của bạn tương tác với nó – và vì chúng tôi sử dụng tín dụng phân đoạn cho việc này, nó cho phép bạn thử nghiệm nhiều hơn với chi phí thấp hơn đáng kể.

Có. Bảng điều khiển sử dụng Tín dụng AI của bạn hiển thị chi tiết số tín dụng đã sử dụng để xây dựng và chỉnh sửa, cũng như số tín dụng được tiêu thụ bởi các tính năng AI của ứng dụng – để bạn luôn biết chính xác tín dụng của mình đang được sử dụng ở đâu.

Khi đã có gói, bạn có thể mua thêm tín dụng AI mà không cần nâng cấp lên gói cao hơn.

Hostinger Horizons cần dịch vụ lưu trữ để giữ cho trang web hoặc ứng dụng web của bạn hoạt động và có thể truy cập trực tuyến.

Nếu bạn không có sẵn gói hosting đang hoạt động nào, hosting sẽ được đi kèm khi mua Hostinger Horizons mà không mất thêm phí.

Nếu bạn đã có sẵn gói hosting đang hoạt động, không có gói hosting nào được đi kèm thêm khi mua Horizons - bạn có thể sử dụng gói hosting hiện có.

Vui lòng lưu ý rằng hosting và Hostinger Horizons gia hạn riêng biệt, và bạn có thể quản lý, nâng cấp hoặc gia hạn các dịch vụ một cách độc lập.

Hostinger Horizons cho phép bạn xây dựng trang web và ứng dụng web mà không cần phải viết mã - trí tưởng tượng chính là giới hạn duy nhất. Tạo mọi thứ từ trang web doanh nghiệp và website bán hàng cho đến trình theo dõi sức khhỏe, các công cụ quản lý dự án và nhiều hơn nữa.

Hostinger Horizons có thể tạo các ứng dụng web và trang web hoạt động liền mạch trên các thiết bị di động. Tuy nhiên, hiện tại Horizons không hỗ trợ tạo các ứng dụng di động gốc cho App Store hoặc Google Play.

Bạn hoàn toàn sở hữu mã nguồn trang web hoặc ứng dụng web của mình. Với bất kỳ gói Hostinger Horizons trả phí nào, bạn đều có thể tải xuống mã bất cứ khi nào bạn cần.

Có, bạn có thể tích hợp các API và dịch vụ của bên thứ ba với Hostinger Horizons. Nó hoạt động liền mạch với các công cụ như Stripe và Supabase, đồng thời bạn cũng có thể kết nối các API khác cho thanh toán, xử lý dữ liệu, v.v. Nếu bạn cần trợ giúp kết nối các dịch vụ của bên thứ ba, chỉ cần hỏi trong phần trò chuyện và Hostinger Horizons sẽ hướng dẫn bạn.

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