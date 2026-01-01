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Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về Hostinger Horizons
Các gói của Hostinger Horizons khác nhau như thế nào?
Các gói Hostinger Horizons khác nhau về tính năng và số lượng tín dụng AI hàng tháng. Giới hạn tín dụng AI xác định số lượng tin nhắn bạn có thể gửi đến tác nhân AI qua trò chuyện, trong khi các gói cao cấp hơn sẽ mở khóa các chức năng nâng cao hơn và tính linh hoạt cao hơn khi nhu cầu của bạn tăng lên.
Tín dụng AI hoạt động như thế nào?
Tín dụng AI dùng để làm hai việc: xây dựng dự án của bạn và chạy các tính năng AI bên trong dự án đó sau khi nó hoạt động. Khi xây dựng, mỗi tin nhắn bạn gửi đến tác nhân AI Horizons sẽ sử dụng một tín dụng. Khi trang web hoặc ứng dụng đã xuất bản của bạn bao gồm chức năng được hỗ trợ bởi AI, tín dụng sẽ được sử dụng mỗi khi người dùng của bạn tương tác với nó – và vì chúng tôi sử dụng tín dụng phân đoạn cho việc này, nó cho phép bạn thử nghiệm nhiều hơn với chi phí thấp hơn đáng kể.
Tôi có thể xem ứng dụng của mình đã sử dụng bao nhiêu tín dụng AI không?
Có. Bảng điều khiển sử dụng Tín dụng AI của bạn hiển thị chi tiết số tín dụng đã sử dụng để xây dựng và chỉnh sửa, cũng như số tín dụng được tiêu thụ bởi các tính năng AI của ứng dụng – để bạn luôn biết chính xác tín dụng của mình đang được sử dụng ở đâu.
Tôi có thể mua thêm tín dụng AI mà không cần nâng cấp lên gói cao hơn không?
Khi đã có gói, bạn có thể mua thêm tín dụng AI mà không cần nâng cấp lên gói cao hơn.
Tôi có thể mua Hostinger Horizons mà không cần hosting không?
Hostinger Horizons cần dịch vụ lưu trữ để giữ cho trang web hoặc ứng dụng web của bạn hoạt động và có thể truy cập trực tuyến.
Nếu bạn không có sẵn gói hosting đang hoạt động nào, hosting sẽ được đi kèm khi mua Hostinger Horizons mà không mất thêm phí.
Nếu bạn đã có sẵn gói hosting đang hoạt động, không có gói hosting nào được đi kèm thêm khi mua Horizons - bạn có thể sử dụng gói hosting hiện có.
Vui lòng lưu ý rằng hosting và Hostinger Horizons gia hạn riêng biệt, và bạn có thể quản lý, nâng cấp hoặc gia hạn các dịch vụ một cách độc lập.
Tôi có thể xuất bản những loại trang web nào với Hostinger Horizons?
Hostinger Horizons cho phép bạn xây dựng trang web và ứng dụng web mà không cần phải viết mã - trí tưởng tượng chính là giới hạn duy nhất. Tạo mọi thứ từ trang web doanh nghiệp và website bán hàng cho đến trình theo dõi sức khhỏe, các công cụ quản lý dự án và nhiều hơn nữa.
Tôi có thể tạo ứng dụng di động bằng Hostinger Horizons không?
Hostinger Horizons có thể tạo các ứng dụng web và trang web hoạt động liền mạch trên các thiết bị di động. Tuy nhiên, hiện tại Horizons không hỗ trợ tạo các ứng dụng di động gốc cho App Store hoặc Google Play.
Ai sở hữu mã được tạo bằng Hostinger Horizons?
Bạn hoàn toàn sở hữu mã nguồn trang web hoặc ứng dụng web của mình. Với bất kỳ gói Hostinger Horizons trả phí nào, bạn đều có thể tải xuống mã bất cứ khi nào bạn cần.
Có thể tích hợp API hoặc dịch vụ của bên thứ ba với Hostinger Horizons không?
Có, bạn có thể tích hợp các API và dịch vụ của bên thứ ba với Hostinger Horizons. Nó hoạt động liền mạch với các công cụ như Stripe và Supabase, đồng thời bạn cũng có thể kết nối các API khác cho thanh toán, xử lý dữ liệu, v.v. Nếu bạn cần trợ giúp kết nối các dịch vụ của bên thứ ba, chỉ cần hỏi trong phần trò chuyện và Hostinger Horizons sẽ hướng dẫn bạn.