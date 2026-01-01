Doanh nghiệp của bạn, đặt chỗ tùy chỉnh – xây dựng trong vài phút
Mọi thứ bạn cần để bắt đầu nhận đặt lịch trực tuyến
Tạo trang web hoặc ứng dụng đặt lịch
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Thiết lập dễ dàng cho các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.
Gửi xác nhận tự động
Mỗi lượt đặt lịch sẽ kích hoạt một email xác nhận tức thì – không cần theo dõi thủ công, không bỏ lỡ cuộc hẹn, không cần phải theo dõi khách hàng.
Đồng bộ với các công cụ bạn đang sử dụng
Tạo trang web hoặc ứng dụng đặt lịch
Mọi thứ để thúc đẩy tăng trưởng
Đã bao gồm hosting, tên miền và email. Thiết lập dễ dàng cho các công cụ tiếp thị và thanh toán: SEO, Stripe, PayPal, AdSense và nhiều hơn nữa.
Gửi xác nhận tự động
Mỗi lượt đặt lịch sẽ kích hoạt một email xác nhận tức thì – không cần theo dõi thủ công, không bỏ lỡ cuộc hẹn, không cần phải theo dõi khách hàng.
Đồng bộ với các công cụ bạn đang sử dụng
Đặt lịch trực tuyến xây dựng theo cách của bạn
Đặt lịch dịch vụ
Hệ thống đặt chỗ
Đặt lịch hẹn
Bán vé sự kiện
Cách tạo một trang đặt lịch hoặc ứng dụng tùy chỉnh với AI
Mô tả ý tưởng của bạn
Tùy chỉnh và thử nghiệm
Xuất bản chỉ với một nhấp chuột
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Các mẫu có sẵn
Prestige (real estate agent)
Medicare (doctor)
Ayana (chiropractor)
Bạn cần thêm hướng dẫn?
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Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về ứng dụng và trang đặt lịch tùy chỉnh
Trang hoặc ứng dụng đặt lịch tùy chỉnh là gì?
Một trang hoặc ứng dụng đặt phòng tùy chỉnh cho phép khách hàng của bạn lên lịch hẹn, đặt bàn hoặc đăng ký cho một lớp học – trực tiếp trực tuyến, bất cứ lúc nào. Không giống như phần mềm đặt phòng bên ngoài kệ mà khóa các tính năng hữu ích đằng sau các kế hoạch đắt tiền – hoặc tính phí cho bạn cho những thứ bạn sẽ không bao giờ sử dụng – một giải pháp tùy chỉnh được xây dựng dựa trên nhu cầu kinh doanh chính xác của bạn. Các dịch vụ của bạn, thương hiệu của bạn, luồng làm việc của bạn, và chỉ các tính năng thực sự quan trọng cho bạn.
Với AI Builder, bạn có thể xây dựng chính xác những gì bạn cần – một trang đặt phòng đơn giản cho salon của bạn, một hệ thống đặt phòng cho nhà hàng của bạn, một trang web đặt phòng tập thể dục của bạn, hoặc một trang đăng ký sự kiện cho hội thảo tiếp theo của bạn.
Những loại doanh nghiệp nào có thể sử dụng AI Builder để thực hiện đặt phòng?
Bất kỳ doanh nghiệp nào thực hiện các cuộc hẹn hoặc đặt phòng – salon, nhà trị liệu, huấn luyện viên, nhà tư vấn, nhà hàng, phòng tập thể dục, tổ chức sự kiện, đại lý bất động sản và nhiều hơn nữa. Nếu doanh nghiệp của bạn dựa vào đặt phòng, AI Builder có thể xây dựng một giải pháp tùy chỉnh phù hợp với cách bạn làm việc.
Tôi có cần kiến thức lập trình hoặc kỹ thuật nào để xây dựng một trang hoặc ứng dụng đặt lịch trực tuyến không?
Không hề. Horizons sử dụng phương pháp xây dựng theo kiểu trò chuyện – thường được gọi là lập trình theo cảm hứng (vibe coding). Bạn chỉ cần mô tả những gì mình muốn bằng ngôn ngữ thông thường và AI sẽ xây dựng nó cho bạn trong thời gian thực.
Muốn thêm email xác nhận? Chỉ cần yêu cầu. Cần đồng bộ với Google Calendar? Hãy mô tả. Muốn thay đổi màu sắc của biểu mẫu đặt chỗ? Hãy nói với Horizons và nó sẽ hoàn thành trong vài giây.
Nó cũng hoạt động với hơn 80 ngôn ngữ, vì vậy bạn có thể xây dựng bằng ngôn ngữ của riêng mình – không cần từ vựng kỹ thuật. Nếu bạn mới làm quen với khái niệm này, hướng dẫn về lập trình theo cảm hứng của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ cần biết để bắt đầu.
Tôi có thể gửi xác nhận đặt chỗ tự động không?
Có – mỗi lượt đặt chỗ có thể kích hoạt một email xác nhận tức thì đến khách hàng của bạn, vì vậy không cần theo dõi thủ công và không có rủi ro bỏ lỡ cuộc hẹn.
Tôi có thể đồng bộ hóa trang hoặc ứng dụng đặt lịch với Google Calendar hoặc Calendly không?
Chỉ cần yêu cầu AI Builder kết nối trang hoặc ứng dụng đặt phòng của bạn với Google Calendar, Calendly, hoặc bất kỳ công cụ nào khác mà bạn đã sử dụng – sau đó làm theo các hướng dẫn mà AI Builder cung cấp để lấy khóa API của bạn. Sau khi bạn chia sẻ các chi tiết được yêu cầu, AI Builder sẽ xử lý phần còn lại.
Khách hàng của tôi có thể tạo tài khoản và tự quản lý các đặt chỗ của họ không?
Có, AI Builder đi kèm với đã tích hợp backend cho phép bạn xây dựng các trang web và ứng dụng đặt phòng với xác thực người dùng và quản lý tài khoản bao gồm. Điều này có nghĩa là khách hàng có thể đăng nhập, xem đặt phòng sắp tới, và quản lý các cuộc hẹn của họ - mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài hoặc thiết lập kỹ thuật.
Nếu tôi cần thay đổi khi doanh nghiệp phát triển thì sao?
Cập nhật trang hoặc ứng dụng đặt phòng của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển.
Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng hơn nữa, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã - vì vậy bạn có thể đưa nó đi xa như bạn cần.
Nơi tôi bắt đầu với trang đặt phòng tùy chỉnh AI Builder và trình xây dựng ứng dụng?
Ngay tại đây – chỉ cần nhấp vào "Bắt đầu miễn phí". Không cần thẻ tín dụng. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được 5 tín dụng AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức. Số tín dụng sử dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi yêu cầu – những điều chỉnh đơn giản hơn sẽ tốn ít hơn một tín dụng, các xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. Số tín dụng miễn phí của bạn đủ để mô tả trang hoặc ứng dụng đặt phòng, xem nó hoạt động và trải nghiệm thực tế Horizons trước khi cam kết bất cứ điều gì.
Điều cần biết: Tín dụng AI cũng được sử dụng để cung cấp hoạt động cho bất kỳ tính năng AI nào bên trong trang hoặc ứng dụng của bạn – chẳng hạn như chatbot hoặc tìm kiếm thông minh – nhưng chỉ khi người dùng của bạn thực sự tương tác với chúng.
Khi bạn sẵn sàng xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các gói trả phí của chúng tôi. Đã bao gồm hosting và tên miền, vì vậy không cần thiết lập gì thêm – chỉ cần nhấn xuất bản và trang hoặc ứng dụng đặt phòng của bạn sẽ hoạt động.
Sắp hết tín dụng? Bạn có thể nạp tiền bất cứ lúc nào và theo dõi mức sử dụng của mình từ bảng điều khiển.
Có gì khác nhau giữa AI Builder và Hostinger Website Builder cho trang đặt phòng?
Hostinger cung cấp hai cách để xây dựng trang đặt chỗ – với nền tảng lập trình theo cảm hứng Horizons và trình tạo trang web kéo thả của Hostinger – và sự khác biệt đã nằm ngay trong tên gọi.
Hostinger Website Builder cho phép bạn bắt đầu từ một mẫu hoặc tạo một trang web đặt chỗ từ mô tả, sau đó tùy chỉnh bằng cách kéo và thả các yếu tố được xây dựng sẵn. Đây là lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai cần một trang web đặt chỗ gọn gàng, đơn giản và hoạt động nhanh chóng.
Horizons áp dụng cách tiếp cận hội thoại – bạn trò chuyện với AI và nó áp dụng các thay đổi theo thời gian thực, mang lại cho bạn nhiều quyền tự do tùy chỉnh hơn. Nó cũng cho phép bạn xây dựng các dự án nâng cao hơn, như ứng dụng đặt chỗ với tính năng đăng nhập người dùng và thành viên, nhờ vào backend tích hợp. Và đối với những ai muốn, quyền truy cập mã nguồn đầy đủ cũng có sẵn.
Cả hai công cụ đều được xây dựng dành cho những người không có kiến thức kỹ thuật – sự khác biệt nằm ở cách bạn muốn xây dựng và mức độ linh hoạt bạn cần.