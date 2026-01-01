Tham gia cộng đồng và xây dựng thông minh cùng nhau

Kết nối với một mạng lưới các nhà sáng tạo toàn cầu bằng cách sử dụng Hostinger AI Builder để xây dựng và ra mắt các trang web, ứng dụng web và công cụ.

Tham gia cộng đồng Hostinger AI Builder trên Discord

Cho dù bạn đang xây dựng dự án đầu tiên hay mở rộng dự án thứ 10, Hostinger AI Builder Discord server là nơi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời, phản hồi và cảm hứng.
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Tham gia cộng đồng Hostinger AI Builder trên Discord

Học bằng cách thực hành

Nhận được sự hỗ trợ và cảm hứng từ những người đang xây dựng với Hostinger AI Builder.

Luôn đi trước xu thế

Hãy là người đầu tiên biết về các bản cập nhật mới, công cụ thử nghiệm và các sự kiện cộng đồng độc quyền.

Xây dựng, chia sẻ và kết nối

Thử nghiệm những gì bạn đang xây dựng, thu thập phản hồi và phát triển.

Gặp gỡ các nhà vô địch cộng đồng của chúng tôi

Adam

Adam

Một chuyên gia AI Builder và go-to nguồn cho lời khuyên, thủ thuật và hiểu biết mà trao quyền cho cộng đồng.

Guilherme

Guilherme

Tạo các hướng dẫn dễ theo dõi, đặc biệt là bằng tiếng Bồ Đào Nha, giúp làm cho AI Builder đơn giản và dễ tiếp cận.

AschiLaci

AschiLaci

Kết hợp kinh nghiệm xây dựng thực hành với báo cáo vấn đề chủ động trên AI Builder và Hostinger, giúp cải thiện sản phẩm hàng ngày thông qua việc sử dụng thực tế và phản hồi chi tiết.

Luis De Jesus Figueroa

Luis De Jesus Figueroa

Được biết đến với các câu trả lời rõ ràng, từng bước bằng cả tiếng Anh và Tây Ban Nha — giúp mọi người đều có thể tiếp cận.

Các tài nguyên hữu ích để bạn bắt đầu

Hướng dẫn

Hướng dẫn từng bước để xây dựng với Hostinger Horizons.

Kiến thức cơ bản

Trả lời mọi câu hỏi về kỹ thuật và sáng tạo.

Video

Hướng dẫn trực quan và cảm hứng.

Cộng đồng

Kết nối với người khác, chia sẻ ý tưởng và cùng nhau phát triển.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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