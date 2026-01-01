Website Builder và Horizons hiện là AI Builder

Trang web hay ứng dụng mơ ước của bạn, được xây dựng bởi AI trong vài phút

Mô tả những gì bạn muốn và Horizons sẽ xây dựng nó. Không cần lập trình, không cần kỹ năng công nghệ - khởi chạy chỉ với 1 nhấp chuột.

Tạo mọi loại trang web

Từ trang web doanh nghiệp và hồ sơ năng lực đến blog và trang đích – Horizons xây dựng chúng ngay lập tức.

Xem các tính năng
Tạo mọi loại trang web

Dễ dàng bắt đầu

01

Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu

Chỉ cần nói với AI ý tưởng của bạn và xem nó trở thành hiện thực — hoặc chọn một mẫu để bắt đầu nhanh hơn.
02

Chỉnh sửa dễ dàng

Yêu cầu AI chỉnh sửa mọi thứ — từ văn bản, thiết kế đến chức năng. Tự mình tinh chỉnh văn bản và hình ảnh với trình chỉnh sửa nội dung.
03

Đưa lên mạng với 1 nhấp chuột

Ra mắt trang web chỉ bằng một nhấp chuột dưới tên miền riêng — bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

Mở khóa trải nghiệm hoàn toàn Hostinger Horizons

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Hủy bất kỳ lúc nào

Hỗ trợ 24/7

Giảm giá 75%
Premium
Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Giảm giá 75%
Premium
Khởi tạo trang web đầu tiên của bạn — từ hồ sơ năng lực và sơ yếu lý lịch đến blog và trang liên kết trong tiểu sử
167.900đ
41.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 2.011.200đ (giá thường 8.059.200đ). Gia hạn với 125.900đ/th.
Tạo tối đa 3 trang web
2 hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
5 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Nhận hỗ trợ trò chuyện từ Kodee
Ưu đãi đặc biệt • Giảm giá 64%
Không giới hạn
Dành cho các doanh nghiệp đang phát triển. Không giới hạn số lượng trang web, công cụ AI, thương mại điện tử, tính linh hoạt tối đa
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
500 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach
Tại sao nên chọn gói này?
Một giải pháp toàn diện cho các dự án dài hạn. Đã bao gồm tất cả.
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Dành cho các doanh nghiệp cần hiệu năng và khả năng mở rộng tối đa
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
Unlimited websites
Không giới hạn hộp thư mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm
Tên miền riêng - miễn phí trong 1 năm
15 AI credits for website and app creation
Hơn 400 mẫu trang web
Web hosting nhanh và bảo mật
Chuyên gia hỗ trợ ưu tiên 24/7
1000 tín dụng cho các trợ lý AI
Bán hàng trực tuyến với thương mại điện tử tích hợp
Tiếp thị qua email với Reach

Các tính năng không giới hạn tuân theo Chính sách sử dụng hợp lý của chúng tôi.

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Biến lời nói của bạn thành các trang web và ứng dụng thực tế

Mô tả những gì bạn muốn - trang đặt chỗ, website bán hàng, cổng thông tin khách hàng, bất cứ thứ gì. Horizons sẽ thiết kế, xây dựng và đưa nó lên mạng chỉ trong vài phút.
Xem các tính năng

Mọi thứ đã sẵn sàng để hoạt động

Bao gồm tất cả: hosting, tên miền, email và tối ưu hóa SEO. Không cần tạo tài khoản riêng biệt hay thiết lập phức tạp.

Backend tích hợp

Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và lưu trữ tập tin được tích hợp sẵn - không cần công cụ bên ngoài.

AI tích hợp sẵn

Thêm chatbot hoặc công cụ tìm kiếm thông minh vào trang web hoặc ứng dụng web của bạn - không cần tài khoản bên thứ ba hoặc thanh toán riêng.

Tích hợp mạnh mẽ, thiết lập đơn giản

Stripe đã được tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng. PayPal, Google AdSense và nhiều dịch vụ khác — tất cả đều được hỗ trợ với thiết lập đơn giản, vì vậy bạn sẽ không bao giờ gặp khó khăn.

Xây dựng một lần, kiếm tiền từ nó

Xuất bản dự án của bạn dưới dạng mẫu có thể chỉnh sửa và kiếm hoa hồng mỗi khi có người mua Horizons thông qua mẫu đó.

Hỗ trợ bởi Hostinger

Hơn 5 triệu khách hàng trên hơn 150 quốc gia tin tưởng, 20 năm kinh nghiệm.

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.
Tất cả các mẫu
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Không tìm thấy mẫu bạn cần? Chỉ cần mô tả, và AI sẽ tạo ra mẫu đó cho bạn.

Tạo với AI

Người dùng yêu thích, chuyên gia khuyên dùng

Chúng tôi tự hào hỗ trợ các nhà sáng tạo và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đây là những gì một số người trong số họ đã nói.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng biến ý tưởng thành hiện thực chưa?

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