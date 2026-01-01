Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI
Xây dựng, thử nghiệm và mở rộng – không rủi ro
Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút
Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn
Đưa lên mạng với một nhấp chuột – đã bao gồm hosting, tên miền, email doanh nghiệp. Không công cụ bên thứ ba, không chậm trễ.
Xây dựng để phát triển cùng bạn
Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được xây dựng ngay từ ngày đầu – vì vậy khi bạn sẵn sàng để mở rộng, mọi thứ bạn cần đã có sẵn đó.
Chỉ một phần nhỏ chi phí
Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút
Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn
Đưa lên mạng với một nhấp chuột – đã bao gồm hosting, tên miền, email doanh nghiệp. Không công cụ bên thứ ba, không chậm trễ.
Xây dựng để phát triển cùng bạn
Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được xây dựng ngay từ ngày đầu – vì vậy khi bạn sẵn sàng để mở rộng, mọi thứ bạn cần đã có sẵn đó.
Chỉ một phần nhỏ chi phí
Ý tưởng của bạn chỉ cách một lời nhắc
Sản phẩm SaaS MVP
MVP dịch vụ theo yêu cầu
Công cụ nội bộ MVP
MVP thương mại điện tử ngách
Làm thế nào để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu
Mô tả ý tưởng của bạn
Khởi chạy với một nhấp chuột
Kiểm tra và điều chỉnh
Cần thêm hướng dẫn?
Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn
Người dùng nói gì về Hostinger Horizons
Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎
Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.
Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.
Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!
Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.
Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.
Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.
Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!
Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.
Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.
Câu hỏi thường gặp về công cụ xây dựng MVP
Phát triển MVP là gì?
Phát triển MVP là quá trình tạo ra sản phẩm khả thi tối thiểu – một phiên bản đơn giản hóa của ý tưởng với vừa đủ tính năng để thử nghiệm với người dùng thực tế. Bằng cách này, bạn có thể tìm hiểu xem sản phẩm có giải quyết được vấn đề của người dùng trong thực tế hay không trước khi đầu tư quá nhiều tiền ban đầu. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn MVP của chúng tôi.
Điểm khác nhau giữa nguyên mẫu và MVP?
Nguyên mẫu tập trung vào việc hình ảnh hóa – đó là bản xem trước tương tác mà bạn chia sẻ với các bên liên quan để thu thập phản hồi trước khi xây dựng bất cứ thứ gì. MVP là phiên bản sản phẩm thực tế, hoạt động đầu tiên của bạn, được xây dựng với vừa đủ tính năng để ra mắt và thử nghiệm với người dùng thật. Tóm lại: bạn tạo nguyên mẫu để xác thực ý tưởng, và bạn xây dựng MVP để thử nghiệm nó trong thế giới thực. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về nguyên mẫu và MVP của chúng tôi.
Làm thế nào AI trong Hostinger AI Builder thực sự xây dựng một MVP?
Horizons sử dụng các mô hình AI tiên tiến để tạo mã, thiết kế và nội dung dựa trên lời nhắc của bạn. Nó biên dịch tất cả những điều này thành một ứng dụng web hoạt động, giúp bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang MVP chỉ trong vài phút.
Khi nào tôi nên chọn trình xây dựng MVP không mã thay vì thuê một nhà phát triển?
Sử dụng trình xây dựng MVP không mã để xác thực ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Khi bạn đã chứng minh có nhu cầu và có thể triển khai tùy chỉnh nâng cao ở quy mô lớn, việc thuê lập trình viên sẽ trở thành một lựa chọn khả thi. Với Horizons, bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm và phát triển ý tưởng mà không bị giới hạn về tài chính hay thời gian – và khi bạn sẵn sàng làm việc với các lập trình viên, bạn có thể xuất toàn bộ mã nguồn và bàn giao trực tiếp. Không cần bắt đầu lại từ đầu.
Chi phí phát triển MVP là bao nhiêu?
Việc phát triển MVP truyền thống có thể tốn hàng ngàn đô la và đòi hỏi nhiều tuần làm việc. Với AI Builder, bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Một khi bạn đã tham gia, bạn sẽ nhận được 5 tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức.
Sự sử dụng tín dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi lời nhắc – các chỉnh sửa đơn giản có thể tốn ít hơn tín chỉ, các bản xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. tín chỉ miễn phí của bạn là đủ để mô tả MVP của bạn, xem nó trở thành hiện thực, và có một cảm giác thực sự về AI Builder trước khi cam kết với bất cứ điều gì. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các kế hoạch trả tiền của chúng tôi. Hosting, Domain và SEO đều được bao gồm – chỉ cần hit publish và MVP của bạn sẽ phát hành trực tiếp.
Tôi có cần biết lập trình để xây dựng MVP không?
Không có. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng – thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ đơn giản và AI mang nó đến cuộc sống trong thời gian thực. Muốn thêm một tính năng? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi luồng người dùng? Mô tả nó. Nếu bạn mới với khái niệm này, hướng dẫn mã hóa vibe của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua mọi thứ bạn cần biết.
Cần bao lâu để xây dựng MVP với AI Builder AI MVP builder?
MVP ban đầu của bạn có thể được thực hiện trong vài phút – chỉ cần mô tả ý tưởng của bạn và AI Builder sẽ xây dựng nó ngay lập tức. Từ đó, nó phụ thuộc vào bạn và mức độ phức tạp của ý tưởng của bạn. Càng nhiều tính năng bạn muốn thêm hoặc tinh chỉnh, bạn sẽ sử dụng nhiều lời nhắc hơn – nhưng mọi thay đổi chỉ là một cuộc trò chuyện. Khi bạn hài lòng với nó, xuất bản chỉ cần một cú nhấp chuột.
Tôi có thể kiếm tiền từ MVP không?
Có. Bạn có thể tích hợp các công cụ thanh toán như Stripe để bán gói đăng ký, tính phí dịch vụ hoặc cung cấp các giao dịch mua một lần trực tiếp trong MVP của mình.
Nếu tôi cần thay đổi sau khi ra mắt thì sao?
Cập nhật MVP của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển. Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng hơn nữa, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã.
Làm thế nào để tôi thử nghiệm MVP?
Bạn có thể xem trước và chia sẻ MVP của mình với người dùng trước khi ra mắt, thu thập phản hồi và tinh chỉnh. Việc thử nghiệm sớm giúp bạn xác nhận nhu cầu và cải thiện sản phẩm trước khi mở rộng quy mô.
Làm thế nào để lưu trữ ứng dụng web?
Horizons bao gồm dịch vụ lưu trữ. Khi MVP của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể xuất bản nó chỉ bằng một nhấp chuột, hoàn chỉnh với nền tảng lưu trữ nhanh chóng, an toàn và tên miền riêng.