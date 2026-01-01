Việc phát triển MVP truyền thống có thể tốn hàng ngàn đô la và đòi hỏi nhiều tuần làm việc. Với AI Builder, bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Một khi bạn đã tham gia, bạn sẽ nhận được 5 tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức.

Sự sử dụng tín dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi lời nhắc – các chỉnh sửa đơn giản có thể tốn ít hơn tín chỉ, các bản xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. tín chỉ miễn phí của bạn là đủ để mô tả MVP của bạn, xem nó trở thành hiện thực, và có một cảm giác thực sự về AI Builder trước khi cam kết với bất cứ điều gì. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các kế hoạch trả tiền của chúng tôi. Hosting, Domain và SEO đều được bao gồm – chỉ cần hit publish và MVP của bạn sẽ phát hành trực tiếp.