Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI

Biến ý tưởng của bạn thành sản phẩm thực tế, có thể chia sẻ trong vài phút bằng cách trò chuyện với AI. Không cần lập trình hay nhà phát triển.
Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng

Phát triển MVP trở nên đơn giản với AI

Xây dựng, thử nghiệm và mở rộng – không rủi ro

Mọi thứ bạn cần để xác thực ý tưởng, đưa ra thị trường nhanh chóng mà tự tin mở rộng.

Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút

Không phải mọi ý tưởng hay đều có thể kiếm được tiền – nhưng bạn không thể biết được nếu bạn không thử. Biến ý tưởng của bạn thành MVP hữu ích trong vài phút bằng cách trò chuyện với AI, không cần lập trình hoặc nhà phát triển.
Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Đưa lên mạng với một nhấp chuột – đã bao gồm hosting, tên miền, email doanh nghiệp. Không công cụ bên thứ ba, không chậm trễ.

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Xây dựng để phát triển cùng bạn

Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được xây dựng ngay từ ngày đầu – vì vậy khi bạn sẵn sàng để mở rộng, mọi thứ bạn cần đã có sẵn đó.

Xây dựng để phát triển cùng bạn

Chỉ một phần nhỏ chi phí

Chi phí phát triển MVP truyền thống là hàng ngàn. Với AI Builder, một đăng ký đơn giản bao gồm mọi thứ - vì vậy bạn có thể thử nghiệm ý tưởng của mình mà không có rủi ro tài chính.
Chỉ một phần nhỏ chi phí

Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút

Không phải mọi ý tưởng hay đều có thể kiếm được tiền – nhưng bạn không thể biết được nếu bạn không thử. Biến ý tưởng của bạn thành MVP hữu ích trong vài phút bằng cách trò chuyện với AI, không cần lập trình hoặc nhà phát triển.
Từ ý tưởng đến MVP hoạt động chỉ trong vài phút

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Đưa lên mạng với một nhấp chuột – đã bao gồm hosting, tên miền, email doanh nghiệp. Không công cụ bên thứ ba, không chậm trễ.

Ra mắt nhanh, mở rộng nhanh hơn

Xây dựng để phát triển cùng bạn

Cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng và tệp lưu trữ được xây dựng ngay từ ngày đầu – vì vậy khi bạn sẵn sàng để mở rộng, mọi thứ bạn cần đã có sẵn đó.

Xây dựng để phát triển cùng bạn

Chỉ một phần nhỏ chi phí

Chi phí phát triển MVP truyền thống là hàng ngàn. Với AI Builder, một đăng ký đơn giản bao gồm mọi thứ - vì vậy bạn có thể thử nghiệm ý tưởng của mình mà không có rủi ro tài chính.
Chỉ một phần nhỏ chi phí

Ý tưởng của bạn chỉ cách một lời nhắc

Khám phá một số MVP bạn có thể xây dựng với Hostinger AI Builder – xác nhận ý tưởng của bạn với người dùng thực trước khi cam kết phát triển đầy đủ.
Xây dựng, thử nghiệm và mở rộng – không rủi ro

Sản phẩm SaaS MVP

Từ các trình tạo hóa đơn và công cụ theo dõi dự án đến các nền tảng đặt chỗ và CRM chuyên biệt – hãy xây dựng một phiên bản hoạt động với tính năng đăng nhập người dùng và thanh toán Stripe đã được tích hợp sẵn. Triển khai trong vài ngày, không phải vài tháng.
Hãy nghĩ đến Uber cho X – một ứng dụng đặt lịch, một sàn giao dịch việc làm tự do, một nền tảng dắt chó đi dạo. Xây dựng một phiên bản tinh gọn với quy trình đặt lịch thực tế và thử nghiệm với người dùng thật trước khi mở rộng quy mô.
Quy trình phê duyệt, bảng điều khiển báo cáo, công cụ theo dõi tùy chỉnh và nhiều hơn nữa – hãy xây dựng một phiên bản tinh gọn với tính năng đăng nhập người dùng và cơ sở dữ liệu tích hợp, sau đó thử nghiệm với nhóm của bạn trước khi đầu tư vào phát triển đầy đủ.
Một thương hiệu thực phẩm bổ sung, một cửa hàng tải xuống kỹ thuật số, một dòng quần áo ngách – hãy ra mắt một cửa hàng tinh gọn với tích hợp website bán hàng và kiểm tra xem thị trường của bạn có thực sự mua hàng hay không trước khi nhập hàng tồn kho.

Làm thế nào để phát triển một sản phẩm khả thi tối thiểu

01

Mô tả ý tưởng của bạn

Hãy cho AI biết MVP của bạn cần làm gì – vấn đề cốt lõi mà nó giải quyết, các tính năng chính và dành cho ai. Xem nó trở thành hiện thực chỉ trong vài phút.
02

Khởi chạy với một nhấp chuột

Kết nối thanh toán, đăng nhập và hơn thế nữa – sau đó đưa lên mạng chỉ với một nhấp chuột. Hosting, tên miền và SEO – tất cả đã được bao gồm. Không cần thiết lập kỹ thuật, không chậm trễ.
03

Kiểm tra và điều chỉnh

Chia sẻ MVP của bạn với người dùng thực, thu thập phản hồi và tinh chỉnh dựa trên những gì bạn nhận được. Tiếp tục lặp lại cho đến khi bạn đã xác thực các giả định cốt lõi của mình.

Cần thêm hướng dẫn?

Khám phá các hướng dẫn toàn diện, hướng dẫn thực hiện và hướng dẫn từng bước sẽ đưa bạn từ người mới bắt đầu trở thành chuyên gia AI chỉ trong thời gian ngắn. Nhận mọi thứ bạn cần để xây dựng dự án AI đầu tiên và hơn thế nữa.
Hướng dẫn bắt đầu

Hướng dẫn bắt đầu

Hướng dẫn
Video
Cải thiện lời nhắc

Cải thiện lời nhắc

Hướng dẫn
Video
Những sai lầm thường gặp cần tránh

Những sai lầm thường gặp cần tránh

Hướng dẫn
Video

Xem những gì khác mà Horizons có thể xây dựng cho doanh nghiệp của bạn

Nguyên mẫu

Ứng dụng SaaS

Công cụ kinh doanh nội bộ

Công cụ AI tùy chỉnh

CRM tùy chỉnh

Ứng dụng đặt chỗ

Người dùng nói gì về Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Mã hóa Vibe làm giảm 45% phát triển, với các công cụ như Hostinger AI Builder biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu làm việc trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản để xây dựng phần mềm là thấp hơn đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội thử nghiệm công cụ @Hostinger AI Builder mới và tôi phải nói rằng tôi đã ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger AI Builder có thể là công cụ mã vibe hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu USD.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger AI Builder là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm ý tưởng trước khi tham gia.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin nó dễ dàng như thế nào để xây dựng những gì bạn muốn cho trang web của bạn và khách hàng sử dụng Hostinger AI Builder!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger AI Builder là một công cụ mà bạn có thể xây dựng một ý tưởng mà bạn đã có – bạn chỉ cần giải thích nó, và nó chỉ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Thích cách mọi thứ đang đi với @Hostinger AI Builder! Cập nhật AI mới đã thực sự thú vị để tương tác. Nó đã thay đổi trò chơi không chỉ cho tôi mà tôi cũng biết rất nhiều người khác.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi làm thế nào Hostinger rút ra AI Builder ... nó điên rồ như thế nào nhanh nó cho phép bất cứ ai triển khai phía trước và phía sau.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Không thể nói cho bạn biết dự án này đã chờ đợi bao lâu trong danh sách của tôi một ngày nào đó cho đến khi bạn thành lập AI Builder. Tôi không biết gì về mã hóa Web Apps. 0 và đó là nó. Dự án mơ ước của tôi để giúp đỡ mọi người là LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger AI Builder thực sự là một game-changer so với mọi thứ khác. Nó rất dễ dàng để thiết lập một subdomain cho blog của tôi trên ứng dụng web của tôi – tôi nói, 'Wow!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng các ứng dụng web chỉ bằng cách nhập một lời nhắc trên Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã thử Hostinger AI Builder và nó là một game-changer! App builder AI không có mã này tạo ra các trang web và ứng dụng thanh lịch trong vài phút - thiết kế, mã và viết cho bạn.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá đẹp với Hostinger AI Builder. Nó không giống như một trình xây dựng trang web điển hình - nó là nhiều hơn.

Bạn đã sẵn sàng ra mắt MVP của bạn chưa?

Bắt đầu miễn phí

Không yêu cầu thẻ tín dụng

Câu hỏi thường gặp về công cụ xây dựng MVP

Phát triển MVP là quá trình tạo ra sản phẩm khả thi tối thiểu – một phiên bản đơn giản hóa của ý tưởng với vừa đủ tính năng để thử nghiệm với người dùng thực tế. Bằng cách này, bạn có thể tìm hiểu xem sản phẩm có giải quyết được vấn đề của người dùng trong thực tế hay không trước khi đầu tư quá nhiều tiền ban đầu. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn MVP của chúng tôi.

Nguyên mẫu tập trung vào việc hình ảnh hóa – đó là bản xem trước tương tác mà bạn chia sẻ với các bên liên quan để thu thập phản hồi trước khi xây dựng bất cứ thứ gì. MVP là phiên bản sản phẩm thực tế, hoạt động đầu tiên của bạn, được xây dựng với vừa đủ tính năng để ra mắt và thử nghiệm với người dùng thật. Tóm lại: bạn tạo nguyên mẫu để xác thực ý tưởng, và bạn xây dựng MVP để thử nghiệm nó trong thế giới thực. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về nguyên mẫu và MVP của chúng tôi.

Horizons sử dụng các mô hình AI tiên tiến để tạo mã, thiết kế và nội dung dựa trên lời nhắc của bạn. Nó biên dịch tất cả những điều này thành một ứng dụng web hoạt động, giúp bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang MVP chỉ trong vài phút.

Sử dụng trình xây dựng MVP không mã để xác thực ý tưởng của bạn một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Khi bạn đã chứng minh có nhu cầu và có thể triển khai tùy chỉnh nâng cao ở quy mô lớn, việc thuê lập trình viên sẽ trở thành một lựa chọn khả thi. Với Horizons, bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm và phát triển ý tưởng mà không bị giới hạn về tài chính hay thời gian – và khi bạn sẵn sàng làm việc với các lập trình viên, bạn có thể xuất toàn bộ mã nguồn và bàn giao trực tiếp. Không cần bắt đầu lại từ đầu.

Việc phát triển MVP truyền thống có thể tốn hàng ngàn đô la và đòi hỏi nhiều tuần làm việc. Với AI Builder, bạn có thể bắt đầu miễn phí – không cần thẻ tín dụng. Một khi bạn đã tham gia, bạn sẽ nhận được 5 tín chỉ AI để bắt đầu xây dựng ngay lập tức.

Sự sử dụng tín dụng phụ thuộc vào độ phức tạp của mỗi lời nhắc – các chỉnh sửa đơn giản có thể tốn ít hơn tín chỉ, các bản xây dựng lớn hơn có thể sử dụng nhiều hơn. tín chỉ miễn phí của bạn là đủ để mô tả MVP của bạn, xem nó trở thành hiện thực, và có một cảm giác thực sự về AI Builder trước khi cam kết với bất cứ điều gì. Khi bạn đã sẵn sàng để xuất bản, chỉ cần chuyển sang một trong các kế hoạch trả tiền của chúng tôi. Hosting, Domain và SEO đều được bao gồm – chỉ cần hit publish và MVP của bạn sẽ phát hành trực tiếp.

Không có. AI Builder sử dụng một cách tiếp cận đối thoại để xây dựng – thường được gọi là mã hóa vibe. Bạn chỉ cần mô tả những gì bạn muốn xây dựng bằng ngôn ngữ đơn giản và AI mang nó đến cuộc sống trong thời gian thực. Muốn thêm một tính năng? Chỉ cần hỏi. Cần thay đổi luồng người dùng? Mô tả nó. Nếu bạn mới với khái niệm này, hướng dẫn mã hóa vibe của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua mọi thứ bạn cần biết.

MVP ban đầu của bạn có thể được thực hiện trong vài phút – chỉ cần mô tả ý tưởng của bạn và AI Builder sẽ xây dựng nó ngay lập tức. Từ đó, nó phụ thuộc vào bạn và mức độ phức tạp của ý tưởng của bạn. Càng nhiều tính năng bạn muốn thêm hoặc tinh chỉnh, bạn sẽ sử dụng nhiều lời nhắc hơn – nhưng mọi thay đổi chỉ là một cuộc trò chuyện. Khi bạn hài lòng với nó, xuất bản chỉ cần một cú nhấp chuột.

Có. Bạn có thể tích hợp các công cụ thanh toán như Stripe để bán gói đăng ký, tính phí dịch vụ hoặc cung cấp các giao dịch mua một lần trực tiếp trong MVP của mình.

Cập nhật MVP của bạn cũng đơn giản như xây dựng nó. Chỉ cần quay lại dự án của bạn, mở nó, và tiếp tục trò chuyện với AI Builder - mô tả những gì bạn muốn thay đổi và nó sẽ chăm sóc phần còn lại. Tất cả là một phần của trải nghiệm mã hóa vibe, không cần nhà phát triển. Và nếu bạn có một nền tảng kỹ thuật hoặc muốn mở rộng hơn nữa, AI Builder cho phép bạn truy cập đầy đủ vào mã.

Bạn có thể xem trước và chia sẻ MVP của mình với người dùng trước khi ra mắt, thu thập phản hồi và tinh chỉnh. Việc thử nghiệm sớm giúp bạn xác nhận nhu cầu và cải thiện sản phẩm trước khi mở rộng quy mô.

Horizons bao gồm dịch vụ lưu trữ. Khi MVP của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể xuất bản nó chỉ bằng một nhấp chuột, hoàn chỉnh với nền tảng lưu trữ nhanh chóng, an toàn và tên miền riêng.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.