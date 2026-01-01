Biến WhatsApp của bạn thành hệ thống CRM với AI
Cách tạo CRM WhatsApp cho doanh nghiệp của bạn
Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu có sẵn
Kết nối WhatsApp của bạn với CRM
Tùy chỉnh CRM của bạn
Xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi
Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.
Các mẫu có sẵn
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Tất cả những gì bạn cần để xây dựng CRM — ở cùng một nơi
Tạo và sở hữu CRM được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn
Toàn quyền sở hữu dữ liệu
AI tích hợp
Bắt đầu từ một mẫu có sẵn
Cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp
Câu hỏi thường gặp về CRM WhatsApp
CRM WhatsApp là gì?
CRM WhatsApp là một công cụ giúp bạn quản lý mối quan hệ khách hàng trực tiếp thông qua WhatsApp. Thay vì bị mất dấu các cuộc trò chuyện, bạn có thể sắp xếp danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng qua quy trình bán hàng và chốt giao dịch – tất cả ở một nơi. Không giống như các CRM truyền thống, nó tiếp cận khách hàng của bạn ngay tại nơi họ đang hiện diện: trên WhatsApp.
Tôi có thể làm gì với CRM WhatsApp của tôi?
Với CRM WhatsApp, bạn có thể sắp xếp và quản lý danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua quy trình bán hàng trực quan, tự động hóa tin nhắn và chấp nhận thanh toán – tất cả đều được kết nối với WhatsApp của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình bằng AI, mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào.
Tôi có cần kỹ năng lập trình nào để xây dựng hệ thống CRM WhatsApp với AI không?
Không cần kỹ năng lập trình. Với nền tảng lập trình vibe của Hostinger AI Builder, bạn có thể tạo WhatsApp CRM của riêng mình bằng cách chỉ đơn giản là trò chuyện với AI, hoặc bắt đầu từ một mẫu được làm sẵn và tùy chỉnh nó bằng ngôn ngữ của riêng bạn - nó xử lý mã, thiết kế và nội dung cho bạn.
Làm thế nào để tạo một CRM WhatsApp với Hostinger AI Builder?
Với Hostinger Horizons, việc tạo ứng dụng CRM WhatsApp rất dễ dàng. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện chỉ trong vài bước:
- Sử dụng trình tạo ứng dụng AI hoặc một trong các mẫu có sẵn của chúng tôi để bắt đầu xây dựng miễn phí.
- Tùy chỉnh mọi thứ theo nhu cầu kinh doanh của bạn bằng cách trò chuyện với AI – đây được gọi là lập trình theo cảm hứng: không cần kỹ năng kỹ thuật, chỉ cần ý tưởng của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản.
- Chọn một gói để mở khóa thêm nhiều lời nhắc và xuất bản CRM của bạn chỉ bằng một nhấp chuột.
- Kết nối WhatsApp của bạn với CRM bằng tích hợp Twilio.
Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi về Cách xây dựng CRM WhatsApp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc xem các video hướng dẫn của chúng tôi.
Mất bao lâu để thiết lập CRM WhatsApp?
Điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn tùy chỉnh bao nhiêu. Bạn có thể bắt đầu trong vài phút với một mẫu làm sẵn, nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh mọi chi tiết cho doanh nghiệp của bạn, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Dù sao, Hostinger AI Builder làm cho quá trình nhanh và trực quan nhất có thể – chỉ cần nói chuyện với AI và nó xử lý việc nâng cao nặng.
Tôi có thể tùy chỉnh CRM cho phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình không?
Vâng – với Hostinger AI Builder, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ. Chỉ cần mô tả những gì bạn cần bằng lời nói của riêng bạn và AI sẽ điều chỉnh thiết kế, nội dung và chức năng cho bạn. Cho dù bạn cần một đường dây bán hàng cụ thể, trường liên lạc tùy chỉnh hoặc bố trí duy nhất, bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh nó thông qua các cuộc trò chuyện cho đến khi nó phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
Hostinger AI Builder có miễn phí không?
Hostinger AI Builder không phải là miễn phí, nhưng bạn có thể thử nó trước khi cam kết với một kế hoạch. Xem hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về làm thế nào để bắt đầu và tận dụng tối đa nó.