Biến WhatsApp của bạn thành hệ thống CRM với AI

Coi danh bạ của bạn như một doanh nghiệp. Kết nối WhatsApp. Quản lý khách hàng tiềm năng. Chốt đơn hàng.
Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng.

Biến WhatsApp của bạn thành hệ thống CRM với AI

Cách tạo CRM WhatsApp cho doanh nghiệp của bạn

01

Mô tả ý tưởng hoặc chọn một mẫu có sẵn

Mô tả cách thức hoạt động của doanh nghiệp bạn và AI sẽ xây dựng hệ thống CRM dựa trên đó, hoặc bạn có thể sử dụng ngay một trong những mẫu có sẵn của chúng tôi. Không cần lập trình.
02

Kết nối WhatsApp của bạn với CRM

Chỉ với vài nhấp nhấp chuột, WhatsApp của bạn sẽ được kết nối với CRM thông qua tích hợp Twilio.
03

Tùy chỉnh CRM của bạn

Tạo ra CRM độc đáo cho doanh nghiệp của bạn. Chỉ cần trò chuyện với AI để chỉnh sửa thiết kế, nội dung và cá nhân hóa các trang.

Xem hướng dẫn từng bước của chúng tôi

Hãy theo dõi video hướng dẫn của chúng tôi, với các hướng dẫn từng bước về cách biến ý tưởng thành dự án hoàn chỉnh chỉ trong vài phút:
Cách tạo CRM WhatsApp bằng AI

Cách tạo CRM WhatsApp bằng AI

Hướng dẫn
Video

Chọn một mẫu. Biến nó thành của riêng bạn.

Chọn một mẫu thiết kế chuyên nghiệp, tùy chỉnh nó bằng AI hoặc chỉnh sửa trực quan, và đưa trang web của bạn lên mạng nhanh hơn.

Các mẫu có sẵn

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tất cả những gì bạn cần để xây dựng CRM — ở cùng một nơi

Tạo và sở hữu CRM được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Tạo và sở hữu CRM được tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Mô tả cách kinh doanh của bạn hoạt động và AI Builder xây dựng CRM phù hợp với quy trình làm việc chính xác của bạn - đường ống, nhãn, nhịp điệu theo dõi của bạn.
Không giống như WhatsApp hay các cửa hàng truyền thông xã hội, một trang web được hỗ trợ bởi AI Builder cho phép bạn kiểm soát đầy đủ dữ liệu khách hàng, bảo vệ bạn khỏi thay đổi chính sách nền tảng hoặc cấm tài khoản.
Tạo phản hồi chỉ trong vài giây, triển khai chatbot hỗ trợ khách hàng 24/7 và duy trì hoạt động kinh doanh ngay cả khi bạn đang ngủ.
Không cần phải tạo CRM từ đầu. Các mẫu có sẵn giúp bạn khởi đầu thuận lợi với các thiết lập phức tạp, cấu trúc ứng dụng và quy trình làm việc được xây dựng sẵn.
Hosting chuyên nghiệp, tên miền tùy chỉnh và email doanh nghiệp, tất cả trong một — mọi thứ cần thiết để xây dựng lòng tin với khách hàng của bạn.

Theo dõi nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Chốt nhiều giao dịch hơn. Tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong ngày.

Bắt đầu miễn phí

Không cần thẻ tín dụng.

Câu hỏi thường gặp về CRM WhatsApp

Đây là câu trả lời cho một số câu hỏi phổ biến nhất mà chúng tôi nhận được về việc tạo CRM trên WhatsApp.

CRM WhatsApp là một công cụ giúp bạn quản lý mối quan hệ khách hàng trực tiếp thông qua WhatsApp. Thay vì bị mất dấu các cuộc trò chuyện, bạn có thể sắp xếp danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng qua quy trình bán hàng và chốt giao dịch – tất cả ở một nơi. Không giống như các CRM truyền thống, nó tiếp cận khách hàng của bạn ngay tại nơi họ đang hiện diện: trên WhatsApp.

Với CRM WhatsApp, bạn có thể sắp xếp và quản lý danh bạ, theo dõi khách hàng tiềm năng thông qua quy trình bán hàng trực quan, tự động hóa tin nhắn và chấp nhận thanh toán – tất cả đều được kết nối với WhatsApp của bạn. Bạn cũng có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu kinh doanh cụ thể của mình bằng AI, mà không cần bất kỳ kỹ năng lập trình nào.

Không cần kỹ năng lập trình. Với nền tảng lập trình vibe của Hostinger AI Builder, bạn có thể tạo WhatsApp CRM của riêng mình bằng cách chỉ đơn giản là trò chuyện với AI, hoặc bắt đầu từ một mẫu được làm sẵn và tùy chỉnh nó bằng ngôn ngữ của riêng bạn - nó xử lý mã, thiết kế và nội dung cho bạn.

Với Hostinger Horizons, việc tạo ứng dụng CRM WhatsApp rất dễ dàng. Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện chỉ trong vài bước:

  • Sử dụng trình tạo ứng dụng AI hoặc một trong các mẫu có sẵn của chúng tôi để bắt đầu xây dựng miễn phí.
  • Tùy chỉnh mọi thứ theo nhu cầu kinh doanh của bạn bằng cách trò chuyện với AI – đây được gọi là lập trình theo cảm hứng: không cần kỹ năng kỹ thuật, chỉ cần ý tưởng của bạn bằng ngôn ngữ đơn giản.
  • Chọn một gói để mở khóa thêm nhiều lời nhắc và xuất bản CRM của bạn chỉ bằng một nhấp chuột.
  • Kết nối WhatsApp của bạn với CRM bằng tích hợp Twilio.

Bạn cũng có thể làm theo hướng dẫn của chúng tôi về Cách xây dựng CRM WhatsApp cho doanh nghiệp nhỏ hoặc xem các video hướng dẫn của chúng tôi.

Điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn tùy chỉnh bao nhiêu. Bạn có thể bắt đầu trong vài phút với một mẫu làm sẵn, nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh mọi chi tiết cho doanh nghiệp của bạn, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Dù sao, Hostinger AI Builder làm cho quá trình nhanh và trực quan nhất có thể – chỉ cần nói chuyện với AI và nó xử lý việc nâng cao nặng.

Vâng – với Hostinger AI Builder, bạn có thể tùy chỉnh mọi thứ. Chỉ cần mô tả những gì bạn cần bằng lời nói của riêng bạn và AI sẽ điều chỉnh thiết kế, nội dung và chức năng cho bạn. Cho dù bạn cần một đường dây bán hàng cụ thể, trường liên lạc tùy chỉnh hoặc bố trí duy nhất, bạn có thể tiếp tục tinh chỉnh nó thông qua các cuộc trò chuyện cho đến khi nó phù hợp với doanh nghiệp của bạn.

Hostinger AI Builder không phải là miễn phí, nhưng bạn có thể thử nó trước khi cam kết với một kế hoạch. Xem hướng dẫn chi tiết của chúng tôi về làm thế nào để bắt đầu và tận dụng tối đa nó.

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