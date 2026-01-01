Điều này phụ thuộc vào việc bạn muốn tùy chỉnh bao nhiêu. Bạn có thể bắt đầu trong vài phút với một mẫu làm sẵn, nhưng nếu bạn muốn tùy chỉnh mọi chi tiết cho doanh nghiệp của bạn, nó có thể mất nhiều thời gian hơn. Dù sao, Hostinger AI Builder làm cho quá trình nhanh và trực quan nhất có thể – chỉ cần nói chuyện với AI và nó xử lý việc nâng cao nặng.