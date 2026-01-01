Cài đặt tức thì
Không cần bảo trì
Công cụ tích hợp sẵn
Chọn gói của bạn
quản lý cho bạn
Đã bao gồm trong gói
quản lý cho bạn
Đã bao gồm trong gói
Triển khai OpenClaw với 3 bước đơn giản
Cài đặt OpenClaw với 1 nhấp chuột
Chọn nơi bạn muốn trò chuyện.
OpenClaw sẵn sàng để sử dụng
Một tác nhân. Quy trình không giới hạn.
Trợ lý năng suất cá nhân
Trợ lý bán hàng
Trợ lý lập trình
Nhà nghiên cứu
Công cụ lập kế hoạch truyền thông xã hội
Chuyên viên hỗ trợ
So sánh OpenClaw với Hostinger và các nhà cung cấp khác.
Tại sao nên triển khai OpenClaw với Hostinger?
Cài đặt 1 nhấp chuột
Tín dụng AI được cài đặt sẵn
Riêng tư và bảo mật theo mặc định
Đã thiết lập và kiểm tra cho bạn
Hoạt động 24/7
AI của bạn sẽ có hộp thư riêng
Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về OpenClaw?
Cài đặt OpenClaw đúng cách (Điều mà không ai nói cho bạn biết)
Hướng dẫn sử dụng OpenClaw + WordPress: Tôi đã thử và tiềm năng của nó là VÔ HẠN!
5 trường hợp sử dụng OpenClaw phổ biến nhất (Tôi đã thử tất cả!)
Câu hỏi thường gặp về OpenClaw Hostinger
Tôi có cần kiến thức kỹ thuật nào để thiết lập OpenClaw không?
Hoàn toàn không. OpenClaw 1 nhấp chuột được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ bao giờ. Triển khai 1 nhấp chuột của chúng tôi xử lý toàn bộ quá trình cài đặt — từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần chọn gói của bạn, nhấp vào triển khai và trợ lý AI cá nhân của bạn sẽ hoạt động trong vòng vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh, không cần bảng điều khiển phức tạp.
Tín dụng AI hoạt động như thế nào, và tôi có cần thiết lập tài khoản bên ngoài không?
Tín dụng AI của bạn đã được tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không giống như thiết lập OpenClaw tiêu chuẩn, bạn không cần tạo tài khoản với các nhà cung cấp AI như OpenAI hoặc Anthropic, tạo khóa API hoặc xử lý bất kỳ cấu hình kỹ thuật nào. Chỉ cần mua tín dụng thông qua bảng điều khiển Hostinger của bạn, và trợ lý ảo của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Khi cần thêm, chỉ cần nạp thêm trực tiếp từ cùng một bảng điều khiển — thật đơn giản.
Dữ liệu của tôi có được bảo mật và riêng tư không?
Tất nhiên là có. Mỗi phiên bản OpenClaw đều chạy trong môi trường biệt lập riêng, nghĩa là dữ liệu và các cuộc trò chuyện của bạn hoàn toàn được tách biệt khỏi những người dùng khác. Chúng tôi khóa chặt từng container để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc thay đổi từ bên ngoài, và mỗi phiên bản đều đi kèm với một cổng bảo mật tùy chỉnh, có độ phức tạp cao được tạo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ chuyên nghiệp mà không cần phải tự cấu hình bất cứ điều gì.
Sự khác biệt giữa OpenClaw 1 nhấp chuột và chạy OpenClaw trên VPS là gì?
Với VPS, bạn có toàn quyền truy cập gốc và toàn quyền kiểm soát máy chủ — nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về thiết lập, cập nhật và bảo mật. OpenClaw 1 nhấp chuột loại bỏ tất cả sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, giữ cho máy chủ của bạn luôn ở phiên bản ổn định mới nhất và bổ sung thêm các lớp bảo mật — để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng trợ lý AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn là nhà phát triển muốn tùy chỉnh hoàn toàn, các gói VPS OpenClaw của chúng tôi sẽ phù hợp hơn.
Tôi thực sự có thể làm gì với OpenClaw?
OpenClaw là trợ lý AI cá nhân của bạn, hoạt động 24/7, ngay cả khi bạn tắt máy tính cá nhân. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng nhắn tin yêu thích của mình — bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack và Discord — và sử dụng nó để tự động hóa các tác vụ hàng ngày, quản lý các cuộc trò chuyện trên nhiều nền tảng, xử lý khách hàng tiềm năng, chạy các tự động hóa trình duyệt và nhiều hơn nữa. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và luôn sẵn sàng trợ giúp.