OpenClaw

Trợ lý AI riêng của bạn. Riêng tư, luôn hoạt động và trực tuyến chỉ trong 60 giây.

Chỉ cần triển khai một lần, và nó sẽ xử lý các công việc hàng ngày của bạn suốt ngày đêm, ngay cả khi bạn đi ngủ.
Bắt đầu

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Cài đặt tức thì

OpenClaw cực kỳ dễ cài đặt, mang các tác nhân AI đến với mọi người. Không thuật ngữ chuyên ngành, không phức tạp, là con đường nhanh chóng đến với tự động hóa đầu tiên.

Không cần bảo trì

OpenClaw được quản lý đảm nhiệm toàn bộ vấn đề bảo mật, cập nhật và sao lưu. Các tác nhân AI của bạn sẽ hoạt động liên tục 24/7 mà không cần bất kỳ thao tác thủ công nào.

Công cụ tích hợp sẵn

OpenClaw có mọi thứ bạn cần để bắt đầu dễ dàng — mô hình AI, duyệt web và hộp thư ảo, tất cả tích hợp sẵn.

Chọn gói của bạn

Hơn 100.000 tác nhân đã được triển khai
Giảm giá 75%
Ứng dụng AI Automation
559.900đ
139.900đ/th
Bắt đầu
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.

quản lý cho bạn

Khởi chạy ứng dụng bạn đã chọn mà không cần cài đặt, bảo trì hay quản lý cơ sở hạ tầng.

Đã bao gồm trong gói

Sẵn sàng ngay từ đầu
Không cần bảo trì
Đã bao gồm giao diện trực quan
Đã bao gồm quyền truy cập CLI
Tích hợp sẵn ghép cặp Telegram
Đã bao gồm tín dụng AI
Sử dụng ChatGPT
Đã bao gồm tìm kiếm trên web
Agentic email được cấu hình sẵn
Bảo mật được quản lý cho bạn
Giảm giá 75%
Ứng dụng AI Automation
559.900đ
139.900đ/th
Bắt đầu
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.

quản lý cho bạn

Khởi chạy ứng dụng bạn đã chọn mà không cần cài đặt, bảo trì hay quản lý cơ sở hạ tầng.

Đã bao gồm trong gói

Sẵn sàng ngay từ đầu
Không cần bảo trì
Đã bao gồm giao diện trực quan
Đã bao gồm quyền truy cập CLI
Tích hợp sẵn ghép cặp Telegram
Đã bao gồm tín dụng AI
Sử dụng ChatGPT
Đã bao gồm tìm kiếm trên web
Agentic email được cấu hình sẵn
Bảo mật được quản lý cho bạn

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Triển khai OpenClaw với 3 bước đơn giản

Việc thiết lập OpenClaw thủ công có thể mất hàng giờ. Với Hostinger, bạn có thể khởi chạy ngay lập tức, không cần phải học bất cứ điều gì mới.

Cài đặt OpenClaw với 1 nhấp chuột

Bắt đầu gói của bạn, và chúng tôi sẽ tự động xử lý phần thiết lập. Không cần kinh nghiệm kỹ thuật.

Chọn nơi bạn muốn trò chuyện.

Kết nối qua Telegram hoặc WhatsApp và bắt đầu trò chuyện với trợ lý AI của bạn chỉ trong vài giây.

OpenClaw sẵn sàng để sử dụng

Không cần thiết lập thêm, trợ lý AI OpenClaw của bạn đã hoạt động và sẵn sàng bắt đầu làm việc.
Bắt đầu

Một tác nhân. Quy trình không giới hạn.

Trợ lý năng suất cá nhân

Một người sáng lập đã kết nối iMessage và Lịch Google. Hiện tại nó giúp sắp xếp tin nhắn, lên lịch họp và tóm tắt cho cô ấy vào mỗi sáng.

Trợ lý bán hàng

Một chuyên gia tư vấn kết nối tác nhân vào Telegram. Nó tự động chọn lọc khách hàng tiềm năng, ghi lại liên hệ và soạn thảo email theo dõi.

Trợ lý lập trình

Một nhóm phát triển đã thiết lập một công cụ đánh giá mã nguồn chỉ trong 5 phút. Nó phát hiện lỗi, đề xuất tái cấu trúc và rút ngắn thời gian xử lý yêu cầu từ vài giờ xuống còn vài phút.

Nhà nghiên cứu

Quản lý dự án yêu cầu tác nhân so sánh các công cụ trước mỗi quyết định chọn nhà cung cấp. Nó giúp tóm tắt những ưu nhược điểm và chỉ ra các yếu tố giá cả, thay thế cho việc phân tích chuyên sâu kéo dài nửa ngày.

Công cụ lập kế hoạch truyền thông xã hội

Một người sáng tạo đã cấp quyền truy cập cho OpenClaw vào thư mục nháp của họ. Nó biến những ghi chú thô thành bài đăng hoàn chỉnh và lên lịch đăng tải theo lịch trình. Không còn bí ý tưởng nữa.

Chuyên viên hỗ trợ

Một nhóm thương mại điện tử định tuyến hỗ trợ Discord qua OpenClaw. Hiện tại nó xử lý 60% yêu cầu trước khi được con người tiếp nhận.

So sánh OpenClaw với Hostinger và các nhà cung cấp khác.

Điểm khác biệt giữa OpenClaw tại Hostinger so với các đối thủ cạnh tranh là gì? Chúng tôi tập trung vào sự đơn giản, vì vậy bạn có thể sử dụng trợ lý AI chỉ trong vài giây.
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Nhà cung cấp khác
Sẵn sàng trong vài giây
Cài đặt thủ công và thiết lập môi trường
Không cần cấu hình
Yêu cầu khóa API
Tín dụng AI được cài đặt sẵn
Cần có tài khoản API bên ngoài.
Quản lý tác nhân trực quan
Không
Cơ sở hạ tầng được quản lý
Tự quản lý
Hỗ trợ chuyên gia 24/7
KHÔNG
Tích hợp kênh chỉ với một cú nhấp chuột
Đúng
Bắt đầu

Tại sao nên triển khai OpenClaw với Hostinger?

Cài đặt 1 nhấp chuột

Khởi chạy OpenClaw ngay lập tức. Không thiết lập thủ công, không cấu hình phức tạp.

Tín dụng AI được cài đặt sẵn

Trợ lý AI dùng tín dụng để tạo ra phản hồi và hoàn thành tác vụ. Chúng tôi đã thêm sẵn tín dụng cho bạn, vì vậy bạn có thể bắt đầu sử dụng OpenClaw ngay lập tức.

Riêng tư và bảo mật theo mặc định

OpenClaw hoạt động trên một nơi lưu trữ riêng tư, vì vậy dữ liệu và nhật ký trò chuyện của bạn luôn được bảo mật.

Đã thiết lập và kiểm tra cho bạn

Bạn sẽ nhận được phiên bản OpenClaw ổn định, đã được kiểm chứng ngay từ đầu. Chúng tôi xử lý việc kiểm thử và đảm bảo tương thích.

Hoạt động 24/7

Trợ lý ảo OpenClaw của bạn luôn trực tuyến 24/7, xử lý các tác vụ và cuộc trò chuyện ngay cả khi bạn ngoại tuyến.

AI của bạn sẽ có hộp thư riêng

Thay vì sử dụng email cá nhân, bạn có thể chọn một hộp thư OpenClaw riêng biệt để tăng cường bảo mật.

Bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về OpenClaw?

Cài đặt OpenClaw đúng cách (Điều mà không ai nói cho bạn biết)

Hướng dẫn sử dụng OpenClaw + WordPress: Tôi đã thử và tiềm năng của nó là VÔ HẠN!

5 trường hợp sử dụng OpenClaw phổ biến nhất (Tôi đã thử tất cả!)

Xem tất cả

Thiết lập OpenClaw của bạn ngay hôm nay

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Thiết lập OpenClaw của bạn ngay hôm nay

Câu hỏi thường gặp về OpenClaw Hostinger

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về sản phẩm OpenClaw 1 nhấp của chúng tôi.

Hoàn toàn không. OpenClaw 1 nhấp chuột được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ bao giờ. Triển khai 1 nhấp chuột của chúng tôi xử lý toàn bộ quá trình cài đặt — từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần chọn gói của bạn, nhấp vào triển khai và trợ lý AI cá nhân của bạn sẽ hoạt động trong vòng vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh, không cần bảng điều khiển phức tạp.

Tín dụng AI của bạn đã được tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Không giống như thiết lập OpenClaw tiêu chuẩn, bạn không cần tạo tài khoản với các nhà cung cấp AI như OpenAI hoặc Anthropic, tạo khóa API hoặc xử lý bất kỳ cấu hình kỹ thuật nào. Chỉ cần mua tín dụng thông qua bảng điều khiển Hostinger của bạn, và trợ lý ảo của bạn sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Khi cần thêm, chỉ cần nạp thêm trực tiếp từ cùng một bảng điều khiển — thật đơn giản.

Tất nhiên là có. Mỗi phiên bản OpenClaw đều chạy trong môi trường biệt lập riêng, nghĩa là dữ liệu và các cuộc trò chuyện của bạn hoàn toàn được tách biệt khỏi những người dùng khác. Chúng tôi khóa chặt từng container để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc thay đổi từ bên ngoài, và mỗi phiên bản đều đi kèm với một cổng bảo mật tùy chỉnh, có độ phức tạp cao được tạo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ chuyên nghiệp mà không cần phải tự cấu hình bất cứ điều gì.

Với VPS, bạn có toàn quyền truy cập gốc và toàn quyền kiểm soát máy chủ — nhưng điều đó cũng có nghĩa là bạn phải chịu trách nhiệm về thiết lập, cập nhật và bảo mật. OpenClaw 1 nhấp chuột loại bỏ tất cả sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, giữ cho máy chủ của bạn luôn ở phiên bản ổn định mới nhất và bổ sung thêm các lớp bảo mật — để bạn có thể tập trung hoàn toàn vào việc sử dụng trợ lý AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn là nhà phát triển muốn tùy chỉnh hoàn toàn, các gói VPS OpenClaw của chúng tôi sẽ phù hợp hơn.

OpenClaw là trợ lý AI cá nhân của bạn, hoạt động 24/7, ngay cả khi bạn tắt máy tính cá nhân. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng nhắn tin yêu thích của mình — bao gồm WhatsApp, Telegram, Slack và Discord — và sử dụng nó để tự động hóa các tác vụ hàng ngày, quản lý các cuộc trò chuyện trên nhiều nền tảng, xử lý khách hàng tiềm năng, chạy các tự động hóa trình duyệt và nhiều hơn nữa. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và luôn sẵn sàng trợ giúp.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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