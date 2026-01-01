OpenClaw là một nền tảng trợ lý AI cá nhân tự lưu trữ kết nối với các kênh nhắn tin bạn đang sử dụng — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage và Microsoft Teams — thông qua một gateway duy nhất chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như các trợ lý cloud-based, OpenClaw giữ tất cả các cuộc trò chuyện, context và dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn đồng thời luôn sẵn sàng trên mọi nền tảng.

Kiến trúc gateway hỗ trợ nhiều nhà cung cấp mô hình AI bao gồm Anthropic Claude và OpenAI, để bạn chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ. Khả năng thoại, browser automation và một skills platform có thể mở rộng có nghĩa là OpenClaw có thể xử lý mọi thứ từ trả lời tin nhắn nhanh đến các quy trình làm việc tự động phức tạp.