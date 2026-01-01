Triển khai OpenClaw với cài đặt một nhấp chuột.
Trợ lý AI cá nhân chạy trên VPS của riêng bạn với khả năng kiểm soát thống nhất trên WhatsApp, Telegram, Slack, Discord và nhiều nền tảng khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenClaw
OpenClaw là một nền tảng trợ lý AI cá nhân tự lưu trữ kết nối với các kênh nhắn tin bạn đang sử dụng — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage và Microsoft Teams — thông qua một gateway duy nhất chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như các trợ lý cloud-based, OpenClaw giữ tất cả các cuộc trò chuyện, context và dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn đồng thời luôn sẵn sàng trên mọi nền tảng.
Kiến trúc gateway hỗ trợ nhiều nhà cung cấp mô hình AI bao gồm Anthropic Claude và OpenAI, để bạn chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ. Khả năng thoại, browser automation và một skills platform có thể mở rộng có nghĩa là OpenClaw có thể xử lý mọi thứ từ trả lời tin nhắn nhanh đến các quy trình làm việc tự động phức tạp.
Các tính năng chính của OpenClaw
Nhắn tin đa kênh
Một trợ lý có thể truy cập trên WhatsApp, Telegram, Slack, Discord và hơn 10 nền tảng khác từ một cổng duy nhất.
Nhiều nhà cung cấp AI
Chuyển đổi giữa Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini và các mô hình khác tùy thuộc vào tác vụ hiện tại.
Điều khiển giọng nói và Trình duyệt
Chế độ trò chuyện luôn bật và tự động hóa Chrome chuyên dụng cho phép tương tác bằng giọng nói và thực hiện các tác vụ dựa trên web.
Canvas tương tác
Không gian làm việc trực quan do tác nhân điều khiển cho phép trợ lý hiển thị các giao diện tương tác phong phú, vượt xa các phản hồi văn bản thuần túy.
Nền tảng kỹ năng mở rộng
Thêm các kỹ năng cấp không gian làm việc được đóng gói, được quản lý hoặc tùy chỉnh để mở rộng khả năng của trợ lý của bạn mà không cần xây dựng lại từ đầu.
Tại sao lại chạy OpenClaw trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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