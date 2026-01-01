Giảm giá lên đến 69% cho OpenClaw

Triển khai OpenClaw với cài đặt một nhấp chuột.

Trợ lý AI cá nhân chạy trên VPS của riêng bạn với khả năng kiểm soát thống nhất trên WhatsApp, Telegram, Slack, Discord và nhiều nền tảng khác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai OpenClaw với cài đặt một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho OpenClaw

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenClaw

OpenClaw là một nền tảng trợ lý AI cá nhân tự lưu trữ kết nối với các kênh nhắn tin bạn đang sử dụng — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage và Microsoft Teams — thông qua một gateway duy nhất chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Không giống như các trợ lý cloud-based, OpenClaw giữ tất cả các cuộc trò chuyện, context và dữ liệu dưới sự kiểm soát của bạn đồng thời luôn sẵn sàng trên mọi nền tảng.

Kiến trúc gateway hỗ trợ nhiều nhà cung cấp mô hình AI bao gồm Anthropic Claude và OpenAI, để bạn chọn mô hình phù hợp với từng tác vụ. Khả năng thoại, browser automation và một skills platform có thể mở rộng có nghĩa là OpenClaw có thể xử lý mọi thứ từ trả lời tin nhắn nhanh đến các quy trình làm việc tự động phức tạp.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenClaw

Nhắn tin đa kênh

Một trợ lý có thể truy cập trên WhatsApp, Telegram, Slack, Discord và hơn 10 nền tảng khác từ một cổng duy nhất.

Nhiều nhà cung cấp AI

Chuyển đổi giữa Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini và các mô hình khác tùy thuộc vào tác vụ hiện tại.

Điều khiển giọng nói và Trình duyệt

Chế độ trò chuyện luôn bật và tự động hóa Chrome chuyên dụng cho phép tương tác bằng giọng nói và thực hiện các tác vụ dựa trên web.

Canvas tương tác

Không gian làm việc trực quan do tác nhân điều khiển cho phép trợ lý hiển thị các giao diện tương tác phong phú, vượt xa các phản hồi văn bản thuần túy.

Nền tảng kỹ năng mở rộng

Thêm các kỹ năng cấp không gian làm việc được đóng gói, được quản lý hoặc tùy chỉnh để mở rộng khả năng của trợ lý của bạn mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Tại sao lại chạy OpenClaw trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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