Phát hành sớm

Phát triển doanh nghiệp với các trợ lý AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Các trợ lý AI của chúng tôi

Các công cụ AI cung cấp cho bạn một hộp trò chuyện trống. Bạn tự mình tìm hiểu nên hỏi gì, hỏi như thế nào và làm gì tiếp theo.

Các trợ lý của chúng tôi được tích hợp sẵn các kỹ năng. Mỗi trợ lý đều là một chuyên gia biết phải làm gì và hỗ trợ như thế nào. Một đội ngũ 8 trợ lý ảo giúp bạn phát triển doanh nghiệp ngay từ ngày đầu tiên.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
Start for free
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Ba bước. Chỉ vậy thôi.

01

Hãy chọn thử thách của bạn

Bạn cần SEO tốt hơn? Kế hoạch nội dung? Trang pháp lý? Hãy chọn trợ lý phù hợp.
02

Trò chuyện với trợ lý của bạn

Cho họ biết về doanh nghiệp của bạn. Họ sẽ đặt những câu hỏi phù hợp và bắt tay vào làm việc.
03

Đạt được kết quả thực tế

Chiến lược, bài đăng blog, kiểm duyệt, chiến dịch email. Sẵn sàng để sao chép, dán và sử dụng.
Bắt đầu

Được xây dựng cho chủ doanh nghiệp, không phải kỹ sư

Được tạo riêng cho trang Hostinger của bạn

Các trợ lý được thiết kế để hoạt động với các công cụ mà bạn đã sử dụng: trang web, tên miền và doanh nghiệp của bạn.

Không cần kỹ năng kỹ thuật

Nếu bạn có thể trò chuyện, bạn có thể sử dụng các trợ lý. Không cần phải nhớ lời nhắc, không cần thiết lập gì cả.

Chuyên gia, không phải tổng quát viên

Mỗi trợ lý được đào tạo cho một công việc. Bạn sẽ nhận được hỗ trợ ở cấp độ chuyên gia, chứ không phải một trợ lý chung chung cố gắng làm mọi việc.

Dữ liệu vẫn là của bạn

Các cuộc trò chuyện đều riêng tư. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu của bạn để đào tạo hoặc chia sẻ dữ liệu đó với bên thứ ba.

Tham gia cùng hàng triệu khách hàng tin tưởng

Hostinger chính là nơi tìm thấy mọi thứ bạn cần, vì chúng tôi cung cấp đầy đủ các công cụ giúp doanh nghiệp thành công.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Tôi đã sử dụng Hostinger được một thời gian và trải nghiệm thực sự rất tốt. Quá trình thiết lập cực kỳ dễ dàng, ngay cả đối với người không rành về kỹ thuật.

Dm Rawat

Dm Rawat

Tiện lợi, đáng tin cậy và được bảo trì tốt, với đội ngũ hỗ trợ tuyệt vời sẵn sàng trợ giúp trực tuyến bất cứ lúc nào. Thật sự nên dùng.

Amir Benslama

Amir Benslama

Đội ngũ trợ lý AI của bạn đã sẵn sàng. Còn bạn thì sao?

Đi nào
Đội ngũ trợ lý AI của bạn đã sẵn sàng. Còn bạn thì sao?

Các câu hỏi thường gặp

Trợ lý Hostinger là gì?

Trợ lý Hostinger là một ứng dụng được hỗ trợ bởi AI, cung cấp cho bạn một đội ngũ trợ lý chuyên biệt — mỗi trợ lý được xây dựng cho một lĩnh vực kinh doanh cụ thể như chiến lược, viết nội dung, SEO, tiếp thị, pháp lý, giao tiếp với khách hàng và bán hàng. Thay vì một chatbot chung chung, bạn sẽ có được các chuyên gia tập trung mà bạn có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, bằng ngôn ngữ đơn giản. Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật.

Trợ lý Hostinger dành cho ai?

Nó được xây dựng dành cho những người kinh doanh độc lập, những người làm thêm và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người tự mình xử lý mọi thứ. Nếu bạn từng ước mình có một nhà chiến lược, người viết nội dung, chuyên gia tiếp thị hoặc cố vấn pháp lý luôn sẵn sàng hỗ trợ — thì đó chính xác là những gì Trợ lý Hostinger mang đến cho bạn.

Nó khác gì so với ChatGPT?

Không giống như các chatbot AI đa năng, mỗi Trợ lý Hostinger được đào tạo trước với chuyên môn chuyên sâu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Bạn không cần phải tạo ra một lời nhắc hoàn hảo — chỉ cần chọn một trợ lý và một kỹ năng, và nó sẽ hướng dẫn bạn đến một kết quả hữu ích từ đó.

Kỹ năng là gì và chúng hoạt động như thế nào?

Kỹ năng là các mẫu tác vụ được xây dựng sẵn bên trong mỗi trợ lý. Thay vì phải tìm hiểu xem nên hỏi gì, bạn chọn một kỹ năng và trợ lý sẽ hướng dẫn bạn đạt được một kết quả cụ thể — như viết bài đăng blog, thực hiện nghiên cứu từ khóa hoặc tạo chính sách quyền riêng tư. Các kỹ năng nhanh hơn, có cấu trúc hơn và tạo ra kết quả tốt hơn so với việc bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trống.

Tôi có cần phải bắt đầu lại mỗi khi mở ứng dụng không?

Không. Mỗi trợ lý duy trì một cuộc trò chuyện duy nhất, liên tục với bạn — phiên làm việc không hết hạn, không cần quản lý lịch sử. Bạn đóng ứng dụng và quay lại sau, và trợ lý sẽ tiếp tục chính xác từ nơi bạn đã dừng lại. Không cần mỗi lần phải giải thích lại ngữ cảnh kinh doanh của bạn.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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