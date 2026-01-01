Triển khai Hermes Agent chỉ với một nhấp chuột.
Tác nhân AI tự cải thiện với bảng quản trị dựa trên trình duyệt, nhắn tin đa nền tảng và hơn 200 mô hình LLM được hỗ trợ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Hermes Agent
Hermes Agent là một tác nhân AI tự cải thiện được xây dựng bởi Nous Research, tạo ra các kỹ năng từ kinh nghiệm và tinh chỉnh chúng trong quá trình sử dụng. Không giống như các trợ lý AI tĩnh, nó xây dựng một bộ nhớ bền vững ngày càng trở nên có giá trị hơn theo thời gian. Nó kết nối đồng thời với Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal và email ở chế độ cổng, với sự hỗ trợ cho OpenRouter, OpenAI, Anthropic và các điểm cuối LLM tùy chỉnh.
Việc tự lưu trữ Hermes Agent trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API, lịch sử cuộc trò chuyện và ngữ cảnh kinh doanh trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, với các tài nguyên chuyên dụng cho duyệt web, thực thi mã và các quy trình làm việc đa tác nhân chạy mà không bị điều tiết từ bên ngoài.
Các tính năng chính của Hermes Agent
Bảng quản trị trên trình duyệt
Quản lý cấu hình, khóa API, phiên và kỹ năng từ bảng điều khiển web đầy đủ cùng với terminal trong trình duyệt.
Vòng lặp học tập tự cải thiện
Tác nhân tạo ra và tinh chỉnh các kỹ năng từ mỗi tương tác, với một điểm truy cập Skills Hub để chia sẻ các khả năng có thể tái sử dụng trên các triển khai.
Nhắn tin đa nền tảng
Kết nối đồng thời với Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal và email mà không cần quản lý các bot riêng biệt.
Hơn 200 mô hình LLM
Định tuyến yêu cầu qua OpenRouter hoặc kết nối trực tiếp với Anthropic, OpenAI và các điểm cuối tùy chỉnh để có sự linh hoạt tối đa.
Trình lập lịch tác vụ tích hợp sẵn
Tự động hóa các tác vụ định kỳ với trình lập lịch cron tích hợp sẵn và chạy các luồng công việc song song với sự hỗ trợ của tác nhân phụ.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Tại sao lại chạy Hermes Agent trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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