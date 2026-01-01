Hermes Agent là một tác nhân AI tự cải thiện được xây dựng bởi Nous Research, tạo ra các kỹ năng từ kinh nghiệm và tinh chỉnh chúng trong quá trình sử dụng. Không giống như các trợ lý AI tĩnh, nó xây dựng một bộ nhớ bền vững ngày càng trở nên có giá trị hơn theo thời gian. Nó kết nối đồng thời với Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal và email ở chế độ cổng, với sự hỗ trợ cho OpenRouter, OpenAI, Anthropic và các điểm cuối LLM tùy chỉnh.

Việc tự lưu trữ Hermes Agent trên VPS của bạn giúp giữ tất cả các khóa API, lịch sử cuộc trò chuyện và ngữ cảnh kinh doanh trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn, với các tài nguyên chuyên dụng cho duyệt web, thực thi mã và các quy trình làm việc đa tác nhân chạy mà không bị điều tiết từ bên ngoài.