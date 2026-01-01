Giảm giá lên đến 69% cho 9router

Triển khai 9router chỉ với một nhấp chuột.

Proxy định tuyến API AI giúp giảm chi phí token và tự động phân phối các yêu cầu trên hơn 40 nhà cung cấp LLM.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai 9router chỉ với một nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho 9router

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với 9router

9router là một proxy API AI tự lưu trữ, nằm giữa các công cụ lập trình AI của bạn và bất kỳ nhà cung cấp LLM nào. Nó cung cấp một điểm cuối tương thích với OpenAI để các công cụ như Claude Code, Cursor, Cline và Copilot có thể kết nối mà không cần cấu hình lại. RTK Token Saver nén các đầu ra công cụ lớn — git diffs, grep results, directory trees — trước khi chúng đến mô hình, cắt giảm token đầu vào từ 20–40% cho mỗi yêu cầu. Định tuyến dự phòng tự động chuyển tiếp qua các nhà cung cấp theo gói đăng ký, giá rẻ và miễn phí theo thứ tự ưu tiên khi đạt đến hạn mức.

Việc tự lưu trữ 9router trên VPS của bạn giúp giữ tất cả thông tin đăng nhập của nhà cung cấp và quy tắc định tuyến dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn quản lý tài khoản thông qua một bảng điều khiển web, đặt ngân sách token cho từng mô hình và phân phối yêu cầu trên nhiều tài khoản với lịch trình luân phiên — giảm chi phí mà không cần thay đổi cấu hình công cụ AI của bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của 9router

Nén token RTK

Nén đầu ra lệnh gọi công cụ như git diff và directory trees trước khi gửi đến mô hình, tiết kiệm 20–40% số token đầu vào cho mỗi yêu cầu.

Định tuyến đa nhà cung cấp

Định tuyến yêu cầu trên hơn 40 nhà cung cấp LLM với cơ chế dự phòng tự động từ các gói trả phí sang gói miễn phí khi hạn mức đăng ký đã hết.

Lập lịch luân phiên

Phân phối yêu cầu trên nhiều tài khoản cho mỗi nhà cung cấp để tối đa hóa việc sử dụng hạn mức trước khi giới hạn hàng tháng được đặt lại.

API tương thích OpenAI

Điểm cuối thay thế trực tiếp tại /v1 để bất kỳ công cụ nào giao tiếp bằng giao thức OpenAI đều có thể kết nối mà không cần cấu hình lại.

Chế độ Caveman

Chèn các hướng dẫn đầu ra ngắn gọn vào các lời nhắc gửi đi để giảm độ dài phản hồi của mô hình lên đến 65%.

Tại sao lại chạy 9router trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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