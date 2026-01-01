Triển khai 9router chỉ với một nhấp chuột.
Proxy định tuyến API AI giúp giảm chi phí token và tự động phân phối các yêu cầu trên hơn 40 nhà cung cấp LLM.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với 9router
9router là một proxy API AI tự lưu trữ, nằm giữa các công cụ lập trình AI của bạn và bất kỳ nhà cung cấp LLM nào. Nó cung cấp một điểm cuối tương thích với OpenAI để các công cụ như Claude Code, Cursor, Cline và Copilot có thể kết nối mà không cần cấu hình lại. RTK Token Saver nén các đầu ra công cụ lớn — git diffs, grep results, directory trees — trước khi chúng đến mô hình, cắt giảm token đầu vào từ 20–40% cho mỗi yêu cầu. Định tuyến dự phòng tự động chuyển tiếp qua các nhà cung cấp theo gói đăng ký, giá rẻ và miễn phí theo thứ tự ưu tiên khi đạt đến hạn mức.
Việc tự lưu trữ 9router trên VPS của bạn giúp giữ tất cả thông tin đăng nhập của nhà cung cấp và quy tắc định tuyến dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn quản lý tài khoản thông qua một bảng điều khiển web, đặt ngân sách token cho từng mô hình và phân phối yêu cầu trên nhiều tài khoản với lịch trình luân phiên — giảm chi phí mà không cần thay đổi cấu hình công cụ AI của bạn.
Các tính năng chính của 9router
Nén token RTK
Nén đầu ra lệnh gọi công cụ như git diff và directory trees trước khi gửi đến mô hình, tiết kiệm 20–40% số token đầu vào cho mỗi yêu cầu.
Định tuyến đa nhà cung cấp
Định tuyến yêu cầu trên hơn 40 nhà cung cấp LLM với cơ chế dự phòng tự động từ các gói trả phí sang gói miễn phí khi hạn mức đăng ký đã hết.
Lập lịch luân phiên
Phân phối yêu cầu trên nhiều tài khoản cho mỗi nhà cung cấp để tối đa hóa việc sử dụng hạn mức trước khi giới hạn hàng tháng được đặt lại.
API tương thích OpenAI
Điểm cuối thay thế trực tiếp tại /v1 để bất kỳ công cụ nào giao tiếp bằng giao thức OpenAI đều có thể kết nối mà không cần cấu hình lại.
Chế độ Caveman
Chèn các hướng dẫn đầu ra ngắn gọn vào các lời nhắc gửi đi để giảm độ dài phản hồi của mô hình lên đến 65%.
Tại sao lại chạy 9router trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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