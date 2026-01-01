9router là một proxy API AI tự lưu trữ, nằm giữa các công cụ lập trình AI của bạn và bất kỳ nhà cung cấp LLM nào. Nó cung cấp một điểm cuối tương thích với OpenAI để các công cụ như Claude Code, Cursor, Cline và Copilot có thể kết nối mà không cần cấu hình lại. RTK Token Saver nén các đầu ra công cụ lớn — git diffs, grep results, directory trees — trước khi chúng đến mô hình, cắt giảm token đầu vào từ 20–40% cho mỗi yêu cầu. Định tuyến dự phòng tự động chuyển tiếp qua các nhà cung cấp theo gói đăng ký, giá rẻ và miễn phí theo thứ tự ưu tiên khi đạt đến hạn mức.

Việc tự lưu trữ 9router trên VPS của bạn giúp giữ tất cả thông tin đăng nhập của nhà cung cấp và quy tắc định tuyến dưới sự kiểm soát của bạn. Bạn quản lý tài khoản thông qua một bảng điều khiển web, đặt ngân sách token cho từng mô hình và phân phối yêu cầu trên nhiều tài khoản với lịch trình luân phiên — giảm chi phí mà không cần thay đổi cấu hình công cụ AI của bạn.