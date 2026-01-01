Paperclip là một nền tảng điều phối tự lưu trữ cho phép bạn xây dựng và quản lý các tổ chức tự trị được hỗ trợ bởi AI. Thay vì phải quản lý nhiều chatbot riêng lẻ, Paperclip cung cấp cho các tác nhân AI của bạn vai trò xác định, tuyến báo cáo và hệ thống phân cấp mục tiêu để chúng cùng nhau làm việc hướng tới các mục tiêu kinh doanh chung. Bạn đặt ngân sách hàng tháng cho mỗi tác nhân, duy trì nhật ký kiểm toán bất biến của mọi quyết định và giữ quyền ghi đè cấp hội đồng quản trị mọi lúc.

Chạy Paperclip trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, bộ nhớ tác nhân và thông tin xác thực API hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn tự cung cấp khóa API của mình cho Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor hoặc bất kỳ môi trường chạy tác nhân tùy chỉnh nào — không có phí trung gian trên chi phí mô hình và không yêu cầu đăng ký SaaS bên ngoài.