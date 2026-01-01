Triển khai Paperclip với cài đặt một nhấp chuột.
Nền tảng điều phối AI mã nguồn mở để xây dựng các tổ chức tác nhân tự chủ với các vai trò được xác định, hệ thống phân cấp mục tiêu và kiểm soát ngân sách.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Paperclip
Paperclip là một nền tảng điều phối tự lưu trữ cho phép bạn xây dựng và quản lý các tổ chức tự trị được hỗ trợ bởi AI. Thay vì phải quản lý nhiều chatbot riêng lẻ, Paperclip cung cấp cho các tác nhân AI của bạn vai trò xác định, tuyến báo cáo và hệ thống phân cấp mục tiêu để chúng cùng nhau làm việc hướng tới các mục tiêu kinh doanh chung. Bạn đặt ngân sách hàng tháng cho mỗi tác nhân, duy trì nhật ký kiểm toán bất biến của mọi quyết định và giữ quyền ghi đè cấp hội đồng quản trị mọi lúc.
Chạy Paperclip trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu kinh doanh nhạy cảm, bộ nhớ tác nhân và thông tin xác thực API hoàn toàn trên cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn tự cung cấp khóa API của mình cho Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor hoặc bất kỳ môi trường chạy tác nhân tùy chỉnh nào — không có phí trung gian trên chi phí mô hình và không yêu cầu đăng ký SaaS bên ngoài.
Các tính năng chính của Paperclip
Sơ đồ tổ chức phân cấp
Xác định vai trò, chức danh và tuyến báo cáo của các tác nhân phản ánh cấu trúc công ty thực tế, cho phép hoạt động tự chủ phối hợp giữa các phòng ban.
Hệ thống Mục tiêu Theo tầng
Theo dõi các nhiệm vụ từ sứ mệnh công ty, xuyên suốt các mục tiêu của đội, đến các phân công cho từng nhân viên, đảm bảo mọi hành động của nhân viên đều phù hợp với các mục tiêu kinh doanh cấp cao nhất.
Kiểm soát ngân sách theo từng nhân viên
Đặt giới hạn chi tiêu API hàng tháng cho mỗi tác nhân với tính năng tự động tạm dừng ở 100% và cảnh báo nhẹ nhàng ở 80%, ngăn chặn chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát mà không cần giám sát thủ công.
Nhật ký kiểm toán bất biến
Mọi hành động của tác nhân và lệnh gọi công cụ đều được ghi lại trong một hệ thống vé chống giả mạo, mang lại cho bạn sự minh bạch và trách nhiệm giải trình hoàn toàn đối với các quyết định tự chủ.
Agent tự mang
Hỗ trợ Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex và bất kỳ tập lệnh tùy chỉnh nào với giao diện heartbeat, để bạn chọn mô hình tốt nhất cho từng vai trò mà không bị ràng buộc.
Cô lập đa công ty
Vận hành các tổ chức AI riêng biệt cho nhiều doanh nghiệp từ một triển khai duy nhất, với khả năng cách ly dữ liệu hoàn toàn giữa mỗi công ty.
Tại sao lại chạy Paperclip trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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