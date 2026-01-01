Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự hợp tác với Hostinger. Ngày nay, Hostinger không chỉ trở thành động lực chính của công ty tôi mà còn là nguồn mang lại sự đơn giản và hiệu quả cho các học viên của tôi.
Hầu hết sinh viên của tôi chưa từng tự xây dựng trang web bao giờ, nhưng nhờ công cụ xây dựng trang web bằng trí tuệ nhân tạo của Hostinger, họ đã ra mắt thành công những trang đầu tiên của mình và vô cùng hào hứng.
Câu hỏi thường gặp về chương trình hợp tác giáo dục
Chương trình Đối tác Giáo dục Hostinger là gì?
Chương trình Đối tác Giáo dục Hostinger là một chương trình hợp tác dựa trên hiệu quả, được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà giáo dục, người tạo khóa học và các tổ chức. Chương trình được xây dựng dựa trên một ý tưởng đơn giản: sinh viên của bạn cần các công cụ đáng tin cậy để xây dựng các dự án thực tế trực tuyến, và bạn sẽ được tưởng thưởng khi kết nối họ với một trong những nền tảng tốt nhất trong ngành. Chương trình này được xây dựng để phát triển cùng với đối tượng người dùng của bạn.
Ai có thể trở thành đối tác?
Chương trình này rất phù hợp nếu bạn tạo nội dung giáo dục và đối tượng người học của bạn bao gồm những người quan tâm đến bất kỳ chủ đề nào sau đây: phát triển web hoặc lập trình, công cụ AI và tự động hóa, tiếp thị kỹ thuật số, lập trình cảm ứng, làm việc tự do và khởi nghiệp, hoặc kiếm tiền trực tuyến.
Bạn không cần một lượng người theo dõi khổng lồ. Sự tương tác quan trọng hơn phạm vi tiếp cận - một cộng đồng đáng tin cậy gồm 1.000 học viên có thể hoạt động hiệu quả hơn một lượng khán giả thụ động gồm 1 triệu người. Nếu những đề xuất của bạn có trọng lượng, chúng tôi muốn hợp tác với bạn.
Chương trình này bao gồm những loại hình hợp tác nào?
Chương trình Hợp tác Giáo dục bao gồm hai loại hình hợp tác chính. Khóa học do Người có ảnh hưởng & Nhà giáo dục hướng dẫn (B2C) — dành cho các nhà sáng tạo nội dung cá nhân, giảng viên và người có ảnh hưởng giảng dạy thông qua các khóa học trực tuyến, cộng đồng hoặc kênh nội dung. Và Chương trình do Tổ chức hướng dẫn (B2B) — dành cho các trường đại học, công ty công nghệ giáo dục, trường dạy lập trình và nền tảng học trực tuyến muốn tích hợp Hostinger vào chương trình giảng dạy chính thức hoặc tài nguyên dành cho sinh viên của họ.
Cho dù bạn là một nhà sáng tạo cá nhân với 1.000 người theo dõi hay một tổ chức phục vụ hàng nghìn sinh viên, chương trình này đều có chỗ dành cho bạn.
Học sinh của tôi có thể hưởng lợi gì từ chương trình này?
Học viên của bạn sẽ được tiếp cận với các công cụ tiên tiến, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, cho phép họ xây dựng trang web, khởi nghiệp và hiện thực hóa các dự án — ngay cả khi không có kinh nghiệm kỹ thuật trước đó. Nền tảng của Hostinger được thiết kế để giúp người mới bắt đầu từ ý tưởng đến trang web hoạt động chỉ trong vài phút, chứ không phải vài tháng.
Bằng cách học tập với các công cụ mà các chuyên gia thực sự sử dụng, học viên của bạn sẽ có được lợi thế thực tế. Họ không chỉ hoàn thành các bài tập — họ đang xây dựng những thứ hoạt động trong thế giới thực. Đó là một sự nâng cấp đáng kể cho bất kỳ chương trình giảng dạy nào về tiếp thị kỹ thuật số, phát triển web, khởi nghiệp hoặc trí tuệ nhân tạo.
Học sinh của tôi sẽ sử dụng những sản phẩm nào của Hostinger?
Hostinger cung cấp một hệ sinh thái đầy đủ các công cụ phù hợp với người học ở mọi giai đoạn — từ việc xây dựng trang web đầu tiên đến triển khai các quy trình tự động hóa phức tạp. Tùy thuộc vào chương trình học của bạn, học viên có thể sử dụng dịch vụ lưu trữ web và lưu trữ WordPress để khởi chạy bất kỳ loại trang web hoặc blog nào; Trình tạo trang web AI để tạo một trang web chuyên nghiệp chỉ trong vài phút mà không cần lập trình; Hostinger Horizons, một trình tạo ứng dụng được hỗ trợ bởi AI cho phép học viên tạo và triển khai các ứng dụng web chỉ bằng cách mô tả những gì họ muốn; dịch vụ lưu trữ VPS cho các dự án nâng cao hơn và môi trường máy chủ tùy chỉnh; dịch vụ lưu trữ Node.js cho các ứng dụng dựa trên JavaScript; n8n tự lưu trữ để tự động hóa quy trình làm việc, hoàn hảo cho các khóa học tập trung vào tự động hóa và AI; OpenClaw chỉ với một cú nhấp chuột để triển khai nhanh các ứng dụng phổ biến mà không cần thiết lập thủ công; và đăng ký tên miền và Email Hostinger để thiết lập sự hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu tiên.
Bất kể khóa học của bạn bao gồm những nội dung gì, luôn có một sản phẩm của Hostinger phù hợp một cách tự nhiên với hành trình học tập.
Tôi sẽ nhận được những tài liệu quảng bá và hỗ trợ nào?
Với tư cách là đối tác giáo dục, bạn sẽ nhận được bộ công cụ đầy đủ để giúp bạn quảng bá Hostinger hiệu quả ngay từ ngày đầu tiên. Bộ công cụ này bao gồm các banner và hình ảnh quảng cáo sẵn có mà bạn có thể sử dụng trực tiếp vào khóa học hoặc nội dung của mình; bản tóm tắt sản phẩm với tổng quan rõ ràng về các sản phẩm của Hostinger để bạn có thể tự tin giới thiệu; kiến thức chuyên môn về phễu bán hàng và các chiến lược hiệu quả nhất dựa trên những gì đang mang lại thành công cho các đối tác hàng đầu của chúng tôi; hướng dẫn về tích hợp sản phẩm để Hostinger phù hợp một cách tự nhiên với các bài học và mô-đun của bạn; bảng điều khiển theo dõi hiệu suất với khả năng hiển thị theo thời gian thực về lượt giới thiệu, chuyển đổi và hoa hồng của bạn; và một người quản lý đối tác chuyên trách — một người thật sự luôn hỗ trợ bạn trong quá trình phát triển và giúp bạn tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác này.
Tôi đã có tài khoản liên kết Hostinger rồi — vậy việc này có khác gì không?
Vâng — Chương trình Đối tác Giáo dục là một chương trình riêng biệt, khác với chương trình liên kết tiêu chuẩn của Hostinger. Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các nhà giáo dục và các tổ chức, với trải nghiệm đăng ký khác biệt, hỗ trợ chuyên dụng và các nguồn lực được thiết kế riêng cho người tạo nội dung giáo dục.
Nếu bạn hiện đang có tài khoản liên kết tiêu chuẩn và tin rằng mình phù hợp với chương trình này, bạn có thể đăng ký riêng.
Tôi có thể trở thành đối tác bằng cách nào?
Bắt đầu rất đơn giản. Đầu tiên, hãy điền vào đơn đăng ký hợp tác trên trang này — chỉ mất vài phút. Sau đó, nhóm của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn và liên hệ để hướng dẫn các bước tiếp theo. Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ có quyền truy cập vào bảng điều khiển đối tác, tài liệu quảng cáo và mọi thứ bạn cần để bắt đầu quảng bá Hostinger trong nội dung của mình.
Tôi đã nộp đơn đăng ký rồi — bước tiếp theo là gì?
Đội ngũ đối tác của chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng đơn đăng ký của bạn, thông thường trong vòng vài ngày làm việc. Nếu hồ sơ của bạn phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email để thông báo chi tiết về việc phê duyệt và các bước tiếp theo trong quá trình gia nhập.