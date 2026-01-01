Hostinger Thương mại điện tử

Bán mọi nơi. Quản lý tất cả ở một nơi.

Kết nối sản phẩm, đơn hàng, kho hàng và kênh bán hàng của bạn trong một bảng điều khiển đơn giản

Xem các gói

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Bán mọi nơi. Quản lý tất cả ở một nơi.

Bắt đầu bán hàng chỉ trong 3 phút

Đặt tên doanh nghiệp của bạn

Đặt tên doanh nghiệp của bạn

Chọn tên cửa hàng của bạn và tạo doanh nghiệp thương mại điện tử chỉ trong vài phút.
Biến hình ảnh sản phẩm thành tin đăng

Biến hình ảnh sản phẩm thành tin đăng

Tải ảnh sản phẩm lên, và AI giúp viết mô tả, đề xuất giá và giúp sản phẩm của bạn sẵn sàng bán nhanh hơn.
Kết nối mọi cách bạn bán hàng

Kết nối mọi cách bạn bán hàng

Nhận thanh toán trên website, mạng xã hội và các đường dẫn nhanh của bạn, mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.
Mở rộng sang những cách bán hàng mới

Mở rộng sang những cách bán hàng mới

Thêm nhiều cách để tiếp cận khách hàng khi doanh nghiệp của bạn phát triển, đồng thời giữ cho sản phẩm, đơn hàng và hoạt động được kết nối.
Bắt đầu

Một nền tảng cho mọi loại sản phẩm

Sản phẩm số
Dành cho Horizons

Bán hàng nơi khách hàng mua sắm

Tạo cửa hàng trực tuyến với Horizons hoặc Website Builder, hoặc chia sẻ một liên kết nhanh và bắt đầu bán hàng ngay lập tức.

Bán hàng nơi khách hàng mua sắm

Chạy nó từ một bảng điều khiển

Vận hành từ một bảng điều khiển. Quản lý nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử và thêm nhiều cách bán hàng khi bạn phát triển.

Chạy nó từ một bảng điều khiển

Thanh toán phí giao dịch 0%

Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán và giữ lại toàn bộ số tiền bạn kiếm được. Hostinger không cắt giảm doanh thu của bạn.

Thanh toán phí giao dịch 0%

Giao hàng ngay lập tức

Gửi sản phẩm kỹ thuật số cho khách hàng tự động sau khi mua hàng.

Giao hàng ngay lập tức
Bán hàng tại nơi khách hàng mua sắm

Bán hàng tại nơi khách hàng mua sắm

Bán hàng qua liên kết nhanh

Tạo liên kết nhanh cho sản phẩm của bạn và chia sẻ chúng qua tin nhắn trực tiếp, email, ứng dụng trò chuyện hoặc bài đăng mạng xã hội.

Bán trên trang web của bạn

Tạo cửa hàng trực tuyến mang thương hiệu của riêng bạn với Horizons hoặc Trình tạo Website, nơi khách hàng có thể khám phá sản phẩm và mua hàng trực tiếp.
Sắp ra mắt

Bán hàng trên mạng xã hội

Kết nối với TikTok Shops, Meta và các nền tảng mạng xã hội khác khi các tích hợp này khả dụng.

Kênh bán hàng tùy chỉnh

Tạo cửa hàng trực tuyến tùy chỉnh, kết nối các công cụ yêu thích và mở rộng doanh nghiệp với một nền tảng thương mại điện tử mở.

Dù bạn bắt đầu từ đâu, luôn có một kế hoạch dành cho bạn

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Hủy bất kỳ lúc nào

Hỗ trợ 24/7

Giảm giá 25%
Starter
Dành cho người bán hàng trên mạng xã hội cần một cách nhanh chóng, chi phí thấp để bắt đầu nhận đơn hàng.
104.900đ
78.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 946.800đ (giá thường 1.258.800đ). Gia hạn với 78.900đ/th.
Bán lên đến 5 sản phẩm

Lợi ích của Starter:

Bán sản phẩm vật lý và kỹ thuật số
Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán bảo mật
Thanh toán 0% phí giao dịch Hostinger
Tạo mô tả sản phẩm và giá đề xuất từ hình ảnh bằng AI
Tạo liên kết thanh toán với Hostinger.store
Nhận hỗ trợ chatbot từ Kodee
Phổ biến nhất
Giảm giá 50%
Growth
Dành cho người bán xây dựng thương hiệu kinh doanh trên nhiều cửa hàng và trang web.
418.900đ
208.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 2.506.800đ (giá thường 5.026.800đ). Gia hạn với 313.900đ/th.
Bán lên đến 300 sản phẩm
Quản lý tối đa 3 doanh nghiệp
Kết nối tối đa 3 kênh bán hàng cho mỗi doanh nghiệp

Mọi thứ trong gói Starter, cộng thêm:

Bán gói đăng ký với các cửa hàng Horizons
Bán hàng hóa đặt riêng với in theo yêu cầu
Miễn phí tên miền tùy chỉnh trong 1 năm
Email doanh nghiệp có thương hiệu
Premium hosting
Hơn 300 mẫu tối ưu cho di động
Tạo cửa hàng trực tuyến bằng AI
Tài khoản khách hàng và lịch sử đơn hàng
Kho hàng tập trung trên các cửa hàng
Kodee AI — quản lý cửa hàng qua chat
Giảm giá 33%
Scale
Dành cho người bán điều hành nhiều thương hiệu và cửa hàng, với các nhu cầu kết nối nâng cao.
784.900đ
522.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 6.274.800đ (giá thường 9.418.800đ). Gia hạn với 653.900đ/th.
Bán không giới hạn sản phẩm
Quản lý không giới hạn doanh nghiệp
Kết nối không giới hạn kênh bán hàng

Mọi thứ trong gói Growth, cộng thêm:

Kết nối API
SẮP RA MẮT
Hosting có thể mở rộng
Hỗ trợ đa ngôn ngữ ưu tiên 24/7
Giảm giá 25%
Starter
Dành cho người bán hàng trên mạng xã hội cần một cách nhanh chóng, chi phí thấp để bắt đầu nhận đơn hàng.
104.900đ
78.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 946.800đ (giá thường 1.258.800đ). Gia hạn với 78.900đ/th.
Bán lên đến 5 sản phẩm

Lợi ích của Starter:

Bán sản phẩm vật lý và kỹ thuật số
Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán bảo mật
Thanh toán 0% phí giao dịch Hostinger
Tạo mô tả sản phẩm và giá đề xuất từ hình ảnh bằng AI
Tạo liên kết thanh toán với Hostinger.store
Nhận hỗ trợ chatbot từ Kodee
Phổ biến nhất
Giảm giá 50%
Growth
Dành cho người bán xây dựng thương hiệu kinh doanh trên nhiều cửa hàng và trang web.
418.900đ
208.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 2.506.800đ (giá thường 5.026.800đ). Gia hạn với 313.900đ/th.
Bán lên đến 300 sản phẩm
Quản lý tối đa 3 doanh nghiệp
Kết nối tối đa 3 kênh bán hàng cho mỗi doanh nghiệp

Mọi thứ trong gói Starter, cộng thêm:

Bán gói đăng ký với các cửa hàng Horizons
Bán hàng hóa đặt riêng với in theo yêu cầu
Miễn phí tên miền tùy chỉnh trong 1 năm
Email doanh nghiệp có thương hiệu
Premium hosting
Hơn 300 mẫu tối ưu cho di động
Tạo cửa hàng trực tuyến bằng AI
Tài khoản khách hàng và lịch sử đơn hàng
Kho hàng tập trung trên các cửa hàng
Kodee AI — quản lý cửa hàng qua chat
Giảm giá 33%
Scale
Dành cho người bán điều hành nhiều thương hiệu và cửa hàng, với các nhu cầu kết nối nâng cao.
784.900đ
522.900đ /th
Chọn gói
Nhận 12 tháng với giá 6.274.800đ (giá thường 9.418.800đ). Gia hạn với 653.900đ/th.
Bán không giới hạn sản phẩm
Quản lý không giới hạn doanh nghiệp
Kết nối không giới hạn kênh bán hàng

Mọi thứ trong gói Growth, cộng thêm:

Kết nối API
SẮP RA MẮT
Hosting có thể mở rộng
Hỗ trợ đa ngôn ngữ ưu tiên 24/7
Xem tất cả tính năng
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Làm việc nhanh hơn với các công cụ AI cho thương mại điện tử

Tiết kiệm thời gian với các công cụ AI giúp bạn viết, tối ưu hóa, cập nhật và cải thiện cửa hàng khi bạn bán hàng.

Nhận trợ giúp và hành động trong vài giây

Kodee là trợ lý AI 24/7 của bạn. Yêu cầu nó cập nhật giá, chạy flash sale, khắc phục SEO và hỗ trợ các tác vụ kinh doanh hàng ngày chỉ trong vài giây, không cần kỹ năng công nghệ.

Nhận trợ giúp và hành động trong vài giây
Được tìm thấy trực tuyến

Một bảng điều khiển để phát triển doanh nghiệp của bạn

Được tìm thấy trực tuyến

Sử dụng các công cụ SEO tích hợp sẵn để giúp người mua sắm tìm thấy sản phẩm của bạn.

Biết những gì đang bán chạy

Theo dõi doanh số, đơn hàng và giá trị đơn hàng trung bình tại một nơi.

Thu hút khách hàng quay lại

Sử dụng email marketing và Meta Pixel để thu hút lại người mua sắm, khôi phục giỏ hàng bị bỏ quên và xây dựng đối tượng cho các chiến dịch trong tương lai.
Bắt đầu

Haralabos Lukatos

Review provider

Công ty này có các tính năng thân thiện với người dùng tuyệt vời trong chế độ chỉnh sửa trang web. Ngoài ra, khi thêm một cửa hàng trực tuyến, các bước rất đơn giản và dễ dàng.

Mitul

Review provider

Các máy chủ cực kỳ nhanh – trang web thương mại điện tử của tôi tải trong 1,8 giây một cách nhất quán. hPanel của họ trực quan và giúp việc quản lý trang web trở nên đơn giản, ngay cả đối với người mới bắt đầu.

Andrea King

Review provider

Hostinger là một nền tảng thiết kế web đa năng. Nó dễ sử dụng và bạn có thể dùng AI để thiết kế từng phần bố cục trang của mình. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu Hostinger để thiết kế một website thương mại điện tử hoặc website portfolio.

Bán hàng ở mọi nơi, với mọi thứ được kết nối.

Bắt đầu bán

Câu hỏi thường gặp về thương mại điện tử của Hostinger

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về việc bắt đầu hoặc mở rộng kinh doanh ecommerce của bạn với Hostinger.

Hostinger Ecommerce là gì?

Hostinger Ecommerce là một nền tảng quản lý kinh doanh ưu tiên thương mại điện tử tất cả trong một, giúp bạn kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình từ một bảng điều khiển duy nhất.

Không giống như các nền tảng truyền thống bắt đầu bằng một trang web, Hostinger Ecommerce bắt đầu với hoạt động kinh doanh của bạn – bạn thiết lập sản phẩm, thanh toán và vận hành trước, sau đó chọn nơi và cách bán hàng – trang web của riêng bạn, mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, hoặc thông qua một liên kết chia sẻ đơn giản. Hostinger Ecommerce không bị ràng buộc với một cửa hàng duy nhất, vì vậy doanh nghiệp của bạn có thể phát triển ở bất cứ nơi nào khách hàng của bạn ở.

Giải pháp thương mại điện tử Hostinger dành cho ai?

Hostinger Ecommerce được xây dựng cho người bán ở mọi giai đoạn – từ lần bán hàng đầu tiên cho đến khi quản lý một doanh nghiệp đa kênh.

  • Người bán lần đầu. Bạn muốn bán hàng trực tuyến mà không gặp rắc rối kỹ thuật hay các tiện ích bổ sung tốn kém? Bạn sẽ có thể bắt đầu hoạt động chỉ trong vài phút, không cần kinh nghiệm trước đó.
  • Người bán trên mạng xã hội. Nếu bạn hiện đang bán hàng qua Instagram DMs, WhatsApp hoặc TikTok, Hostinger Ecommerce cung cấp cho bạn một thiết lập cửa hàng phù hợp — đơn giản, nhanh chóng và không phức tạp.
  • Người bán đa kênh. Đã bán hàng ở nhiều nơi và mệt mỏi vì phải quản lý nhiều công cụ riêng biệt? Hostinger Ecommerce tập hợp sản phẩm, hàng tồn kho và đơn hàng của bạn vào một bảng điều khiển duy nhất.

Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật. Đặt tên cho doanh nghiệp của bạn, thêm sản phẩm đầu tiên, thiết lập thanh toán và chọn cách bạn muốn bán hàng – cho dù đó là trang web của riêng bạn, một cửa hàng hiện có hay chỉ đơn giản là một liên kết có thể chia sẻ. Các công cụ sẽ giúp bạn xử lý những công việc nặng nhọc, để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình.

Tôi có cần website để bắt đầu bán hàng không?

Không – và đó là điều làm cho Hostinger Ecommerce khác biệt. Bạn có thể bắt đầu bán hàng ngay lập tức bằng cách tạo một liên kết sản phẩm nhanh – một URL đơn giản, có thể chia sẻ, đưa khách hàng trực tiếp đến sản phẩm của bạn, mà không cần trang web. Chia sẻ nó trên WhatsApp, Instagram hoặc bất kỳ kênh nào khác mà bạn đang sử dụng. Khi bạn sẵn sàng thêm một trang web hoặc kết nối các kênh bán hàng bổ sung, thì tùy chọn đó luôn có sẵn.

Làm thế nào để tạo trang web thương mại điện tử với Hostinger?

Bạn có ba cách để xây dựng cửa hàng của mình – chọn cách phù hợp nhất với bạn, không cần lập trình.

Tôi có thể dùng Hostinger Ecommerce nếu tôi đã có một trang web không?

Có. Hãy hình dung Hostinger Ecommerce như nhà bếp vận hành nhà hàng của bạn – nó xử lý sản phẩm, hàng tồn kho và đơn đặt hàng ở hậu trường, trong khi trang web của bạn chỉ là một trong những phòng ăn mà khách hàng ghé vào. Kết nối trang web hiện có của bạn – cho dù nó được xây dựng bằng Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress hay một nền tảng khác – và mọi thứ đều chạy từ cùng một nơi. Bạn cũng có thể thêm nhiều kênh bán hàng cùng với trang web hiện có của mình mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Tôi có thể quản lý nhiều kênh bán hàng không?

Vâng. Đó là một trong những lợi thế lớn nhất của Hostinger Ecommerce. Cho dù bạn đang bán hàng trên website, TikTok, Instagram, hay một marketplace như Etsy hoặc Amazon, nó cung cấp cho bạn khả năng quản lý kho hàng tập trung cho tất cả các cửa hàng – nghĩa là sản phẩm, kho hàng và đơn đặt hàng của bạn đều được quản lý từ một dashboard duy nhất. Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ hay lo lắng về việc hàng tồn kho bị mất đồng bộ.

Tôi có thể bán gì với Hostinger Ecommerce?

Hầu hết mọi thứ. Sản phẩm vật lý, tải xuống kỹ thuật số (như sách điện tử, âm nhạc hoặc mẫu), dịch vụ yêu cầu đặt chỗ, hàng hóa in theo yêu cầu và các dịch vụ dựa trên đăng ký. Dù mô hình kinh doanh của bạn là gì, luôn có một gói dịch vụ được xây dựng riêng cho nó.

Chưa biết nên bán gì? Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách ý tưởng sản phẩm thịnh hành để giúp bạn tìm thấy thị trường ngách của mình.

Có phí giao dịch nào không?

Không có. Bạn giữ 100% số tiền bạn kiếm được. Hostinger Ecommerce không tính phí giao dịch nền tảng, vì vậy cho dù bạn đang xử lý giao dịch đầu tiên hay giao dịch thứ một nghìn, mọi đô la đều thuộc về bạn.

Khách hàng có thể sử dụng những phương thức thanh toán nào?

Bạn có thể chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán trên toàn cầu, bao gồm Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay và Google Pay), PayPal, RazorPay và Alipay – tất cả đều với trải nghiệm thanh toán an toàn, tích hợp.

Vận chuyển hoạt động như thế nào?

Đối với các sản phẩm vật lý, bạn có thể kết nối Shippo để tự động hóa toàn bộ quy trình thực hiện đơn hàng – in nhãn trong vài giây, cung cấp tính năng theo dõi theo thời gian thực và vận chuyển với hơn 40 nhà vận chuyển bao gồm DHL, FedEx và UPS. Đối với các sản phẩm in theo yêu cầu, Printful sẽ tự động xử lý sản xuất và vận chuyển ngay sau khi đơn hàng được đặt.

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