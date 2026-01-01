Hostinger Thương mại điện tử
Bán mọi nơi. Quản lý tất cả ở một nơi.
Kết nối sản phẩm, đơn hàng, kho hàng và kênh bán hàng của bạn trong một bảng điều khiển đơn giản
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Những câu chuyện từ các doanh nghiệp như bạn
Bắt đầu bán hàng chỉ trong 3 phút
Đặt tên doanh nghiệp của bạn
Biến hình ảnh sản phẩm thành tin đăng
Kết nối mọi cách bạn bán hàng
Mở rộng sang những cách bán hàng mới
Một nền tảng cho mọi loại sản phẩm
Bán hàng nơi khách hàng mua sắm
Tạo cửa hàng trực tuyến với Horizons hoặc Website Builder, hoặc chia sẻ một liên kết nhanh và bắt đầu bán hàng ngay lập tức.
Chạy nó từ một bảng điều khiển
Vận hành từ một bảng điều khiển. Quản lý nhiều doanh nghiệp thương mại điện tử và thêm nhiều cách bán hàng khi bạn phát triển.
Thanh toán phí giao dịch 0%
Chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán và giữ lại toàn bộ số tiền bạn kiếm được. Hostinger không cắt giảm doanh thu của bạn.
Giao hàng ngay lập tức
Gửi sản phẩm kỹ thuật số cho khách hàng tự động sau khi mua hàng.
Bán hàng tại nơi khách hàng mua sắm
Bán hàng qua liên kết nhanh
Bán trên trang web của bạn
Bán hàng trên mạng xã hội
Kênh bán hàng tùy chỉnh
Dù bạn bắt đầu từ đâu, luôn có một kế hoạch dành cho bạn
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày
Hủy bất kỳ lúc nào
Hỗ trợ 24/7
Lợi ích của Starter:
Mọi thứ trong gói Starter, cộng thêm:
Mọi thứ trong gói Growth, cộng thêm:
Lợi ích của Starter:
Mọi thứ trong gói Starter, cộng thêm:
Mọi thứ trong gói Growth, cộng thêm:
Làm việc nhanh hơn với các công cụ AI cho thương mại điện tử
Nhận trợ giúp và hành động trong vài giây
Kodee là trợ lý AI 24/7 của bạn. Yêu cầu nó cập nhật giá, chạy flash sale, khắc phục SEO và hỗ trợ các tác vụ kinh doanh hàng ngày chỉ trong vài giây, không cần kỹ năng công nghệ.
Một bảng điều khiển để phát triển doanh nghiệp của bạn
Được tìm thấy trực tuyến
Biết những gì đang bán chạy
Thu hút khách hàng quay lại
Haralabos Lukatos
Công ty này có các tính năng thân thiện với người dùng tuyệt vời trong chế độ chỉnh sửa trang web. Ngoài ra, khi thêm một cửa hàng trực tuyến, các bước rất đơn giản và dễ dàng.
Mitul
Các máy chủ cực kỳ nhanh – trang web thương mại điện tử của tôi tải trong 1,8 giây một cách nhất quán. hPanel của họ trực quan và giúp việc quản lý trang web trở nên đơn giản, ngay cả đối với người mới bắt đầu.
Bán hàng ở mọi nơi, với mọi thứ được kết nối.
Câu hỏi thường gặp về thương mại điện tử của Hostinger
Hostinger Ecommerce là gì?
Hostinger Ecommerce là một nền tảng quản lý kinh doanh ưu tiên thương mại điện tử tất cả trong một, giúp bạn kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh trực tuyến của mình từ một bảng điều khiển duy nhất.
Không giống như các nền tảng truyền thống bắt đầu bằng một trang web, Hostinger Ecommerce bắt đầu với hoạt động kinh doanh của bạn – bạn thiết lập sản phẩm, thanh toán và vận hành trước, sau đó chọn nơi và cách bán hàng – trang web của riêng bạn, mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, hoặc thông qua một liên kết chia sẻ đơn giản. Hostinger Ecommerce không bị ràng buộc với một cửa hàng duy nhất, vì vậy doanh nghiệp của bạn có thể phát triển ở bất cứ nơi nào khách hàng của bạn ở.
Giải pháp thương mại điện tử Hostinger dành cho ai?
Hostinger Ecommerce được xây dựng cho người bán ở mọi giai đoạn – từ lần bán hàng đầu tiên cho đến khi quản lý một doanh nghiệp đa kênh.
- Người bán lần đầu. Bạn muốn bán hàng trực tuyến mà không gặp rắc rối kỹ thuật hay các tiện ích bổ sung tốn kém? Bạn sẽ có thể bắt đầu hoạt động chỉ trong vài phút, không cần kinh nghiệm trước đó.
- Người bán trên mạng xã hội. Nếu bạn hiện đang bán hàng qua Instagram DMs, WhatsApp hoặc TikTok, Hostinger Ecommerce cung cấp cho bạn một thiết lập cửa hàng phù hợp — đơn giản, nhanh chóng và không phức tạp.
- Người bán đa kênh. Đã bán hàng ở nhiều nơi và mệt mỏi vì phải quản lý nhiều công cụ riêng biệt? Hostinger Ecommerce tập hợp sản phẩm, hàng tồn kho và đơn hàng của bạn vào một bảng điều khiển duy nhất.
Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật. Đặt tên cho doanh nghiệp của bạn, thêm sản phẩm đầu tiên, thiết lập thanh toán và chọn cách bạn muốn bán hàng – cho dù đó là trang web của riêng bạn, một cửa hàng hiện có hay chỉ đơn giản là một liên kết có thể chia sẻ. Các công cụ sẽ giúp bạn xử lý những công việc nặng nhọc, để bạn có thể tập trung vào việc phát triển doanh nghiệp của mình.
Tôi có cần website để bắt đầu bán hàng không?
Không – và đó là điều làm cho Hostinger Ecommerce khác biệt. Bạn có thể bắt đầu bán hàng ngay lập tức bằng cách tạo một liên kết sản phẩm nhanh – một URL đơn giản, có thể chia sẻ, đưa khách hàng trực tiếp đến sản phẩm của bạn, mà không cần trang web. Chia sẻ nó trên WhatsApp, Instagram hoặc bất kỳ kênh nào khác mà bạn đang sử dụng. Khi bạn sẵn sàng thêm một trang web hoặc kết nối các kênh bán hàng bổ sung, thì tùy chọn đó luôn có sẵn.
Làm thế nào để tạo trang web thương mại điện tử với Hostinger?
Bạn có ba cách để xây dựng cửa hàng của mình – chọn cách phù hợp nhất với bạn, không cần lập trình.
- Trình tạo trang web thương mại điện tử kéo và thả. Chỉ cần mô tả doanh nghiệp của bạn cho AI và nhận một trang web sẵn sàng trong vài giây – sau đó tùy chỉnh nó để biến nó thành của riêng bạn bằng cách kéo và thả các phần tử vào vị trí.
- Tạo mã cửa hàng trực tuyến của bạn với Horizons. Trò chuyện để tạo ra cửa hàng của bạn. Mô tả tầm nhìn của bạn, tinh chỉnh nó trong cuộc trò chuyện – AI sẽ xây dựng mọi thứ cho bạn.
- Mẫu trang web thương mại điện tử. Bạn muốn bắt đầu nhanh chóng? Chọn từ thư viện các mẫu thương mại điện tử có sẵn – chọn một mẫu phù hợp với thương hiệu của bạn và tùy chỉnh nó để biến nó thành của riêng bạn.
Tôi có thể dùng Hostinger Ecommerce nếu tôi đã có một trang web không?
Có. Hãy hình dung Hostinger Ecommerce như nhà bếp vận hành nhà hàng của bạn – nó xử lý sản phẩm, hàng tồn kho và đơn đặt hàng ở hậu trường, trong khi trang web của bạn chỉ là một trong những phòng ăn mà khách hàng ghé vào. Kết nối trang web hiện có của bạn – cho dù nó được xây dựng bằng Hostinger Website Builder, Horizons vibe coding builder, WordPress hay một nền tảng khác – và mọi thứ đều chạy từ cùng một nơi. Bạn cũng có thể thêm nhiều kênh bán hàng cùng với trang web hiện có của mình mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
Tôi có thể quản lý nhiều kênh bán hàng không?
Vâng. Đó là một trong những lợi thế lớn nhất của Hostinger Ecommerce. Cho dù bạn đang bán hàng trên website, TikTok, Instagram, hay một marketplace như Etsy hoặc Amazon, nó cung cấp cho bạn khả năng quản lý kho hàng tập trung cho tất cả các cửa hàng – nghĩa là sản phẩm, kho hàng và đơn đặt hàng của bạn đều được quản lý từ một dashboard duy nhất. Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ hay lo lắng về việc hàng tồn kho bị mất đồng bộ.
Tôi có thể bán gì với Hostinger Ecommerce?
Hầu hết mọi thứ. Sản phẩm vật lý, tải xuống kỹ thuật số (như sách điện tử, âm nhạc hoặc mẫu), dịch vụ yêu cầu đặt chỗ, hàng hóa in theo yêu cầu và các dịch vụ dựa trên đăng ký. Dù mô hình kinh doanh của bạn là gì, luôn có một gói dịch vụ được xây dựng riêng cho nó.
Chưa biết nên bán gì? Chúng tôi đã tổng hợp một danh sách ý tưởng sản phẩm thịnh hành để giúp bạn tìm thấy thị trường ngách của mình.
Có phí giao dịch nào không?
Không có. Bạn giữ 100% số tiền bạn kiếm được. Hostinger Ecommerce không tính phí giao dịch nền tảng, vì vậy cho dù bạn đang xử lý giao dịch đầu tiên hay giao dịch thứ một nghìn, mọi đô la đều thuộc về bạn.
Khách hàng có thể sử dụng những phương thức thanh toán nào?
Bạn có thể chấp nhận hơn 100 phương thức thanh toán trên toàn cầu, bao gồm Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay và Google Pay), PayPal, RazorPay và Alipay – tất cả đều với trải nghiệm thanh toán an toàn, tích hợp.
Vận chuyển hoạt động như thế nào?
Đối với các sản phẩm vật lý, bạn có thể kết nối Shippo để tự động hóa toàn bộ quy trình thực hiện đơn hàng – in nhãn trong vài giây, cung cấp tính năng theo dõi theo thời gian thực và vận chuyển với hơn 40 nhà vận chuyển bao gồm DHL, FedEx và UPS. Đối với các sản phẩm in theo yêu cầu, Printful sẽ tự động xử lý sản xuất và vận chuyển ngay sau khi đơn hàng được đặt.