Hermes Agent

Tự động hóa các tác vụ hàng ngày với Hermes Agent

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
Bắt đầu
30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Bảo mật theo mặc định

Trợ lý của bạn hoạt động trong một môi trường an toàn với các bản cập nhật bảo mật và biện pháp bảo vệ.

Bảo trì rảnh tay

Chúng tôi đảm nhiệm việc cập nhật, sao lưu và kiểm tra khả năng tương thích, giúp cho trợ lý của bạn luôn sẵn sàng hoạt động.

Sẵn sàng cho Telegram

Bắt đầu trò chuyện với người trợ lý của bạn ngay lập tức, với Telegram đã được kết nối sẵn.

UI trực quan dễ sử dụng

Quản lý Hermes Agent thông qua giao diện trực quan, không cần lập trình.

Chọn gói Hermes Agent phù hợp với bạn

Hơn 10.000 Hermes Agent đã được khởi chạy
Giảm giá 75%
Ứng dụng AI Automation
559.900đ
139.900đ/th
Bắt đầu
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.

quản lý cho bạn

Khởi chạy ứng dụng bạn đã chọn mà không cần cài đặt, bảo trì hay quản lý cơ sở hạ tầng.

Đã bao gồm trong gói

Sẵn sàng ngay từ đầu
Không cần bảo trì
Đã bao gồm giao diện trực quan
Đã bao gồm quyền truy cập CLI
Tích hợp sẵn ghép cặp Telegram
Đã bao gồm tín dụng AI
Sử dụng ChatGPT
Đã bao gồm tìm kiếm trên web
Agentic email được cấu hình sẵn
Bảo mật được quản lý cho bạn
Giảm giá 75%
Ứng dụng AI Automation
559.900đ
139.900đ/th
Bắt đầu
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.

quản lý cho bạn

Khởi chạy ứng dụng bạn đã chọn mà không cần cài đặt, bảo trì hay quản lý cơ sở hạ tầng.

Đã bao gồm trong gói

Sẵn sàng ngay từ đầu
Không cần bảo trì
Đã bao gồm giao diện trực quan
Đã bao gồm quyền truy cập CLI
Tích hợp sẵn ghép cặp Telegram
Đã bao gồm tín dụng AI
Sử dụng ChatGPT
Đã bao gồm tìm kiếm trên web
Agentic email được cấu hình sẵn
Bảo mật được quản lý cho bạn

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Điều mà Hermes Agent có thể làm cho bạn

Trợ lý cá nhân

Trợ lý cá nhân

Sắp xếp các nhiệm vụ, lời nhắc và cuộc trò chuyện có tổ chức. Trợ lý của bạn sẽ học hỏi và ghi nhớ tất cả.

Trợ lý lập trình

Trợ lý lập trình

Viết mã và gỡ lỗi nhanh hơn với một trợ lý có khả năng học hỏi mã nguồn của bạn.

Nhà nghiên cứu

Nhà nghiên cứu

Tóm tắt các chủ đề và so sánh các lựa chọn, giữ nguyên bối cảnh xuyên suốt các phiên.

Trợ lý bán hàng

Trợ lý bán hàng

Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và sàng lọc khách hàng tiềm năng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bắt đầu

Lý do nên bắt đầu với Hermes được quản lý trên Hostinger?

Lý do nên bắt đầu với Hermes được quản lý trên Hostinger?

Cài đặt 1 nhấp chuột

Khởi chạy trợ lý tự động của bạn ngay lập tức, không cần lập trình. Gói thiết lập sẵn của chúng tôi giúp bạn thực hiện từ đăng ký đến tự động hóa chỉ với một nhấp chuột.
Bỏ qua những rắc rối với API. Quản lý và nạp lại tín dụng AI trực tiếp từ bảng điều khiển của bạn, không cần đăng ký bên thứ ba, khóa phức tạp hoặc liên kết thủ công sau khi cài đặt.
Bảo vệ dữ liệu của bạn bằng cách cách ly trong vùng chứa được khóa và cổng bảo mật tùy chỉnh giúp giảm thiểu rủi ro từ bên ngoài và ngăn chặn các thay đổi trái phép ngay từ ngày đầu tiên.
Bắt đầu nhắn tin cho trợ lý của bạn ngay lập tức, với Telegram được tích hợp từ ngày đầu tiên và không cần thiết lập webhook hoặc API.
Quản lý và tương tác với Hermes Agent thông qua giao diện trực quan, không cần lập trình.
Giữ quyền kiểm soát của nhà phát triển khi cần thiết. Sử dụng giao diện dòng lệnh để chạy các tập lệnh tùy chỉnh hoặc tìm hiểu sâu hơn về nền tảng được quản lý của bạn.
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Chọn cách chạy Hermes Agent

Chọn dịch vụ quản lý trọn gói để thiết lập dễ dàng hơn và không cần bảo trì, hoặc chọn VPS để có toàn quyền kiểm soát và tùy chỉnh.
Hermes Agent được quản lý
Hermes Agent trên VPS

Cài đặt

Cài đặt 1 nhấp
Mẫu đã được cài đặt sẵn, sẵn sàng ra mắt

Tín dụng AI

Tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng
Tích hợp sẵn và sẵn sàng sử dụng

Nền tảng nhắn tin

Ghép nối Telegram tích hợp sẵn
Kết nối bằng terminal

Điều khiển

Giao diện web, truy cập đầy đủ vào thiết bị đầu cuối
Toàn quyền truy cập root, kiểm soát hoàn toàn máy chủ

Bảo mật

SSL, cập nhật và tường lửa — do chúng tôi quản lý
Tường lửa và bảo vệ chống DDoS (tự quản lý)
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Các tính năng chính của Hermes Agent

Các tính năng chính của Hermes Agent

Vòng lặp học tập tự cải tiến

Tạo ra và hoàn thiện kỹ năng từ mọi tương tác, xây dựng nền tảng năng lực được cải thiện theo thời gian.
Bảo toàn kỹ năng, lịch sử phiên làm việc và bộ nhớ ngay cả khi khởi động lại hoặc nâng cấp, đảm bảo kiến thức được duy trì xuyên suốt các lần triển khai.
Kết nối đồng thời với Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal và email mà không cần quản lý các bot riêng biệt.
Sử dụng OpenRouter, hoặc kết nối trực tiếp với Anthropic, OpenAI và các điểm cuối tùy chỉnh để truy cập mô hình một cách linh hoạt.
Tự động hóa các tác vụ định kỳ với trình lập lịch cron tích hợp sẵn và chạy các luồng công việc song song với hỗ trợ trợ lý phụ.

Ra mắt Hermes Agent ngay hôm nay

Dùng thử mà không lo rủi ro với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi. Xem chính sách hoàn tiền để biết thêm chi tiết.

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Câu hỏi thường gặp về Hermes Agent Hostinger

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về Hermes Agent được quản lý của chúng tôi.

Hoàn toàn không. Hermes được quản lý được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ. Việc triển khai chỉ với một nhấp chuột sẽ xử lý mọi thứ—từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần nhấp vào triển khai, và trợ lý của bạn sẽ hoạt động trong vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh và không gặp rắc rối về kỹ thuật.

Tín dụng của bạn đã được tích hợp sẵn để bắt đầu dễ dàng, không cần tài khoản bên thứ ba hay khóa API phức tạp. Chỉ cần nạp tiền trực tiếp từ bảng điều khiển và bắt đầu tự động hóa ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn có quyền lựa chọn: dùng tín dụng tích hợp sẵn này để đơn giản hóa tối đa hoặc kết nối thủ công các tài khoản bên ngoài của riêng bạn từ các nhà cung cấp như OpenAI hoặc Anthropic thông qua API nếu muốn.

Tất nhiên là có. Mỗi Hermes Agent hoạt động trong một môi trường biệt lập, giữ cho dữ liệu và các cuộc hội thoại của bạn hoàn toàn riêng tư. Chúng tôi bảo mật từng container để ngăn chặn truy cập trái phép và cung cấp cổng bảo mật tùy chỉnh theo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ cấp độ chuyên nghiệp mà không cần phải cấu hình bất cứ điều gì.

VPS cung cấp cho bạn quyền truy cập gốc nhưng bạn phải tự chịu trách nhiệm về thiết lập, bảo mật và cập nhật. Hermes được quản lý loại bỏ sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, cập nhật và sao lưu để bạn có thể tập trung vào việc sử dụng AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn cần tùy chỉnh môi trường hoàn toàn, VPS sẽ phù hợp hơn; còn với những người khác, Hermes được quản lý là lựa chọn tốt nhất.

Hermes là một trợ lý AI tự cải tiến hoạt động 24/7, ngay cả khi máy tính xách tay của bạn đóng lại. Không giống như các công cụ tĩnh, nó có vòng lặp tự học và bộ nhớ bền vững, nghĩa là nó học hỏi từ kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng khi bạn sử dụng. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng như Telegram để tự động hóa các tác vụ, xử lý khách hàng tiềm năng và chạy các tự động hóa trình duyệt. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và ngày càng trở nên có giá trị hơn theo thời gian.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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