Bảo mật theo mặc định
Bảo trì rảnh tay
Sẵn sàng cho Telegram
UI trực quan dễ sử dụng
Chọn gói Hermes Agent phù hợp với bạn
quản lý cho bạn
Đã bao gồm trong gói
quản lý cho bạn
Đã bao gồm trong gói
Điều mà Hermes Agent có thể làm cho bạn
Trợ lý cá nhân
Sắp xếp các nhiệm vụ, lời nhắc và cuộc trò chuyện có tổ chức. Trợ lý của bạn sẽ học hỏi và ghi nhớ tất cả.
Trợ lý lập trình
Viết mã và gỡ lỗi nhanh hơn với một trợ lý có khả năng học hỏi mã nguồn của bạn.
Nhà nghiên cứu
Tóm tắt các chủ đề và so sánh các lựa chọn, giữ nguyên bối cảnh xuyên suốt các phiên.
Trợ lý bán hàng
Thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và sàng lọc khách hàng tiềm năng trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Lý do nên bắt đầu với Hermes được quản lý trên Hostinger?
Cài đặt 1 nhấp chuột
Tín dụng AI được cài đặt sẵn
Bảo mật theo mặc định
Sẵn sàng cho Telegram
UI trực quan dễ sử dụng
Truy cập CLI Hermes Agent
Chọn cách chạy Hermes Agent
Các tính năng chính của Hermes Agent
Vòng lặp học tập tự cải tiến
Bộ nhớ bền vững
Nhắn tin đa nền tảng
Hơn 200 mô hình LLM
Trình lập lịch tác vụ tích hợp sẵn
Câu hỏi thường gặp về Hermes Agent Hostinger
Tôi có cần kiến thức kỹ thuật để thiết lập Hermes Agent không?
Hoàn toàn không. Hermes được quản lý được thiết kế dành cho những người chưa từng động đến máy chủ. Việc triển khai chỉ với một nhấp chuột sẽ xử lý mọi thứ—từ môi trường máy chủ đến cấu hình AI. Chỉ cần nhấp vào triển khai, và trợ lý của bạn sẽ hoạt động trong vài phút. Không cần lập trình, không cần dòng lệnh và không gặp rắc rối về kỹ thuật.
Tín dụng AI hoạt động như thế nào? Tôi có cần tài khoản bên ngoài không?
Tín dụng của bạn đã được tích hợp sẵn để bắt đầu dễ dàng, không cần tài khoản bên thứ ba hay khóa API phức tạp. Chỉ cần nạp tiền trực tiếp từ bảng điều khiển và bắt đầu tự động hóa ngay lập tức. Tuy nhiên, bạn có quyền lựa chọn: dùng tín dụng tích hợp sẵn này để đơn giản hóa tối đa hoặc kết nối thủ công các tài khoản bên ngoài của riêng bạn từ các nhà cung cấp như OpenAI hoặc Anthropic thông qua API nếu muốn.
Dữ liệu của tôi có được bảo mật và riêng tư không?
Tất nhiên là có. Mỗi Hermes Agent hoạt động trong một môi trường biệt lập, giữ cho dữ liệu và các cuộc hội thoại của bạn hoàn toàn riêng tư. Chúng tôi bảo mật từng container để ngăn chặn truy cập trái phép và cung cấp cổng bảo mật tùy chỉnh theo mặc định. Bạn nhận được sự bảo vệ cấp độ chuyên nghiệp mà không cần phải cấu hình bất cứ điều gì.
Sự khác biệt giữa Hermes được quản lý và Hermes Agent trên VPS là gì?
VPS cung cấp cho bạn quyền truy cập gốc nhưng bạn phải tự chịu trách nhiệm về thiết lập, bảo mật và cập nhật. Hermes được quản lý loại bỏ sự phức tạp đó. Chúng tôi xử lý cơ sở hạ tầng, cập nhật và sao lưu để bạn có thể tập trung vào việc sử dụng AI của mình, chứ không phải quản lý máy chủ. Nếu bạn cần tùy chỉnh môi trường hoàn toàn, VPS sẽ phù hợp hơn; còn với những người khác, Hermes được quản lý là lựa chọn tốt nhất.
Tôi có thể làm gì với một Hermes Agent được quản lý?
Hermes là một trợ lý AI tự cải tiến hoạt động 24/7, ngay cả khi máy tính xách tay của bạn đóng lại. Không giống như các công cụ tĩnh, nó có vòng lặp tự học và bộ nhớ bền vững, nghĩa là nó học hỏi từ kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng khi bạn sử dụng. Bạn có thể kết nối nó với các ứng dụng như Telegram để tự động hóa các tác vụ, xử lý khách hàng tiềm năng và chạy các tự động hóa trình duyệt. Hãy coi nó như một thành viên nhóm kỹ thuật số không bao giờ ngủ và ngày càng trở nên có giá trị hơn theo thời gian.