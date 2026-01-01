Email thông minh

Gửi, nhận và tự động phản hồi.
Email dành cho trợ lý AI. Ngừng quản lý hộp thư đến — hãy để các trợ lý xử lý.

Các trợ lý AI hoạt động ngay lập tức. Email truyền thống thì không.

Email tác nhân
Email truyền thống

Kích hoạt

Ngay lập tức webhook callbacks
Polling hoặc IDLE mong manh

Kiểm soát tương tác

Danh sách cho phép/chặn tích hợp sẵn
Tạo bộ lọc riêng của bạn

Tự động hóa

API REST sạch
SMTP và IMAP cấp thấp

An toàn hộp thư đến

Hộp thư đến riêng biệt cho mỗi nhân viên
Hộp thư chung, rủi ro thực sự

Tích hợp

Công cụ tác nhân một lần nhấp
Thiết lập thủ công theo công cụ

Kết nối Stack

Máy chủ MCP
Sắp
Không hỗ trợ MCP

Kiểm soát truy cập

Quy tắc cấp tên miền & email
Không có quy tắc cấp tác nhân mặc định

Biến email thành hành động tự động

Tiếp cận tự động

Gửi thông điệp tiếp cận cá nhân hóa, đánh giá phản hồi và tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng nóng vào CRM của bạn.

Xử lý hỗ trợ

Phân tích email hỗ trợ đến và chuyển chúng đến đúng người ngay lập tức.

Đặt chỗ & lên lịch

Xử lý các yêu cầu cuộc họp, xác nhận đặt chỗ và gửi lời nhắc tự động qua email.

Tự động hóa hộp thư đến

Sắp xếp, phản hồi, ủy quyền và lưu trữ email tự động.

Xác minh tài khoản

Xử lý mã xác minh và email xác nhận để giữ cho quy trình làm việc của nhân viên diễn ra suôn sẻ.

Nhận Agentic Mail với gói Business Premium

48 tháng
Email doanh nghiệp Premium
Nhận 48 tháng với giá 1.147.200 VNĐ (giá thường 4.363.200 VNĐ). Gia hạn với 54.900 VNĐ/th.
90.900  VNĐ
GIẢM 74%
23.900  VNĐ /th
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
Đã bao gồm trong gói
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
30 bí danh email
3 000 email/ngày mỗi hộp thư
Nhận thêm dung lượng bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trợ lý hộp thư AI - Kodee
Tìm kiếm email mạnh mẽ nhờ AI
Trả lời email thông minh bởi AI
Tóm tắt email tức thì hỗ trợ bởi AI
AI viết bất cứ khi nào có cảm hứng
Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ đa dạng và giá cả phải chăng nhất cho tên miền, WordPress hosting và dịch vụ email.

Khi sử dụng nhà cung cấp email, tôi muốn toàn bộ trải nghiệm diễn ra hoàn toàn liền mạch, không gián đoạn, dễ gia hạn, v.v. Và Hostinger đáp ứng những điều này.

Công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ, tên miền và email tốt nhất, rẻ nhất và mạnh nhất.

Agentic Mail Các câu hỏi thường gặp

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp về email của Hostinger cho AI agents.

Email tác nhân là gì và nó khác với email thông thường như thế nào?

Email tác nhân là cơ sở hạ tầng email được thiết kế đặc biệt cho các tác nhân AI và quy trình làm việc tự động hóa. Các dịch vụ email truyền thống được xây dựng cho con người – những hộp thư đến thụ động nơi tin nhắn chờ được đọc. Agentic Mail coi email như một lớp hoạt động, có thể lập trình – ưu tiên webhook, dựa trên API và được xây dựng để xử lý việc gửi và nhận theo chương trình mà không bị giới hạn nền tảng, giới hạn tốc độ hoặc nguy cơ bị gắn cờ vì hoạt động do AI điều khiển.

Thư Agentic Hostinger dành cho ai?

Email tác nhân của Hostinger được xây dựng dành cho các nhà phát triển và người xây dựng tự động hóa, những người cần một lớp email đáng tin cậy cho các tác nhân AI và quy trình làm việc của họ. Nếu bạn đang xây dựng với OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier hoặc các công cụ tương tự, và bạn đã gặp khó khăn với các nhà cung cấp email truyền thống đang chặn tự động hóa của mình – thì đây là giải pháp dành cho bạn.

Nó cũng dành cho chính các tác nhân. Cho dù tác nhân của bạn cần một địa chỉ chuyên dụng để tiếp cận khách hàng tiềm năng, hỗ trợ khách hàng, quy trình đặt chỗ hoặc xử lý tài liệu, email tác nhân sẽ cung cấp cho nó một hộp thư đến thực sự, có thể lập trình để hoạt động.

Webhooks hoạt động với email đại lý như thế nào?

Mỗi khi một email đến, Agentic Mail ngay lập tức kích hoạt một webhook. Không cần polling, không có độ trễ. Công cụ tự động hóa hoặc agent của bạn nhận được kích hoạt và có thể hành động ngay lập tức, cho dù đó là phân tích tin nhắn, kích hoạt một quy trình làm việc trong n8n, hay chuyển nó cho một agent của LangChain.

Agentic Mail hỗ trợ những công cụ tự động hóa và agent frameworks nào?

Dịch vụ thư của Hostinger hoạt động với OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier và các nền tảng tự động hóa khác. Các tính năng được tích hợp sẵn có sẵn cho các ngăn xếp phổ biến nhất để bạn có thể kết nối trong vài phút. Quyền truy cập API đầy đủ và máy chủ MCP cũng sẽ sớm ra mắt để tích hợp tùy chỉnh, chuyên sâu hơn.

Tôi có thể kiểm soát những người gửi mà các tác nhân của tôi tương tác không?

Có. Danh sách cho phép và chặn cho phép bạn xác định chính xác những tên miền hoặc địa chỉ email nào có thể gửi đến hộp thư đến của đại lý của bạn, ở cả cấp độ tên miền và cấp độ email cá nhân. Điều này giúp quy trình làm việc của bạn tập trung và được bảo vệ khỏi những nhiễu loạn hoặc lạm dụng không mong muốn.

Agentic Mail có phải là một sản phẩm riêng biệt mà tôi cần mua không?

Không, Thư Agentic được tích hợp vào Email doanh nghiệp Hostinger. Bạn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng Agentic như một phần của Email doanh nghiệp Premium mà không cần đăng ký riêng.

Có API đầy đủ để điều khiển email theo lập trình không?

Quyền truy cập API đầy đủ là một tính năng sắp ra mắt. Khi ra mắt, nó sẽ cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát theo chương trình đối với việc gửi, nhận và quản lý hộp thư đến của tác nhân của bạn – không yêu cầu giao diện người dùng. Trong thời gian chờ đợi, webhook và các kỹ năng được xây dựng sẵn hiện đang đáp ứng hầu hết các trường hợp sử dụng tự động hóa phổ biến nhất.

