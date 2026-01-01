Email API với một hộp thư đến thực sự đằng sau nó.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Một hộp thư đến, mọi cách để xây dựng.
Máy chủ MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Giao diện Command Line
REST API và webhooks
Thư viện và CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Cung cấp cho agent của bạn một hộp thư đến
Một Identity
Các cuộc trò chuyện thực
Nhớ được xây dựng trong
Đơn giản, per-mailbox giá
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Hủy bất kỳ lúc nào
Hỗ trợ 24/7
Lợi ích:
Lợi ích:
Lợi ích:
Lợi ích:
Lợi ích:
Lợi ích:
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Thiết kế cho Developer Workflows
JSON
React trong thời gian thực
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Search and Triage từ mã
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Script nó từ Terminal của bạn
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Kiểm soát hoàn toàn các luồng email
Khóa API
Webhook Endpoint
Nhật ký email
Trang web Hostinger Mail API
Hostinger Mail API là gì?
Hostinger Mail API là bề mặt email có thể lập trình cho các ứng dụng, trang web và dịch vụ backend. Gửi email và đọc, tìm kiếm, tổ chức, trả lời và tự động hóa một hộp thư đến thực sự thông qua SDK, CLI, REST API và webhooks.
Hostinger Mail MCP Server có thể làm gì?
Hostinger Mail MCP Server trực tiếp cung cấp các công cụ hộp thư AI tương thích cho các đại lý có thể gọi trực tiếp. Các đại lý có thể sử dụng các công cụ này để đọc các cuộc hội thoại, tìm kiếm tin nhắn, phác thảo các câu trả lời, phân loại thư đến và chạy các luồng công việc hộp thư đến.
Đây có phải là một API email giao dịch khối lượng cao?
Hostinger Mail API kết hợp việc gửi email ứng dụng và kiểm soát hộp thư đến thực sự trong một bề mặt có thể lập trình. Nó được xây dựng cho email sản phẩm và luồng công việc thay vì phân phối lớn.
Những ngôn ngữ và giao diện nào được hỗ trợ?
First-party SDKs are available for Node.js, PHP, and Python. You can also use the command-line interface or call the REST API directly from any language that supports HTTP.
Tôi có thể đăng ký các event mailbox?
Vâng. Webhooks cho phép ứng dụng của bạn phản ứng với hoạt động hộp thư và bắt đầu các luồng công việc mà không cần kiểm tra thay đổi nhiều lần.
Làm thế nào để có được API Key?
Đăng nhập vào hPanel, mở khu vực API, và tạo một chìa khóa cho tích hợp của bạn. Giữ chìa khóa an toàn và không cam kết nó với mã nguồn của bạn.
Tôi có thể tìm thấy tài liệu ở đâu?
Hãy truy cập tài liệu API Mail của Hostinger để được hướng dẫn thiết lập, tham khảo API và chi tiết tích hợp.
Tôi có thể sử dụng nó trong ứng dụng hoặc trang web của mình không?
Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.