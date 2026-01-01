Live API · SDK · MCP Server

Email API với một hộp thư đến thực sự đằng sau nó.

Gửi, đọc, tìm kiếm, và trả lời: một API, một phím
Cắm vào stack hoặc AI agent
Bắt đầu gửi trong một phút
từ6.900đ/th
Chọn API KeyHãy đọc tài liệu hướng dẫn.
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày
Hostinger Mail API
Đã kết nối
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Accepted, tin nhắn theo dõi

Một hộp thư đến, mọi cách để xây dựng.

Làm việc trực tiếp với REST API, thả một SDK của bên thứ nhất, kịch bản nó từ CLI, hoặc kết nối một đại lý AI thông qua máy chủ MCP trực tiếp.

Máy chủ MCP

Cung cấp cho các đại lý AI của bạn các công cụ để đọc, gửi, tìm kiếm và vận hành một hộp thư thực.

Node.js SDK

Thêm các luồng công việc gửi email và hộp thư đến cho các ứng dụng JavaScript và TypeScript với trải nghiệm nhà phát triển bản địa.

PHP SDK

Kết nối các trang web và dịch vụ backend với các hành động hộp thư mà không cần xây dựng client API từ đầu.

Python SDK

Xây dựng tự động hóa, luồng dữ liệu, và các công cụ agent xung quanh một tài khoản email thực sự.

Giao diện Command Line

Kiểm tra và quản lý các luồng công việc hộp thư từ terminal, script và công việc CI.

REST API và webhooks

Gọi trực tiếp lên bề mặt có thể lập trình, phản ứng với các sự kiện hộp thư, và gửi email sản phẩm khi ứng dụng của bạn cần.

Thư viện và CLI

Cài đặt một khách hàng bên thứ nhất và thực hiện cuộc gọi đầu tiên của bạn trong vài phút.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

Client được định kiểu đầy đủ cho Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Client PHP không phụ thuộc framework.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Python client cho Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Quản lý email ngay từ terminal của bạn.

Cung cấp cho agent của bạn một hộp thư đến

Một điểm cuối gửi không đủ. Ứng dụng hoặc đại lý của bạn nhận được một hộp thư hoạt động, có địa chỉ, chủ đề và lịch sử, nó có thể hoạt động thông qua MCP, SDK hoặc REST.

Một Identity

Một địa chỉ email thực sự, có thể xác minh mà đại lý của bạn có thể sử dụng để đăng ký dịch vụ, nhận xác nhận và hành động thay mặt bạn.

Các cuộc trò chuyện thực

Trả lời threaded, đính kèm, và nhiều bên thread, với con người trong vòng tròn bất cứ khi nào bạn muốn một.

Nhớ được xây dựng trong

Mỗi tin nhắn là một bản ghi liên tục, có thể tìm kiếm mà đại lý của bạn có thể nhìn lại để hiểu ngữ cảnh và theo dõi.

Đơn giản, per-mailbox giá

Mỗi gói bao gồm API, SDK, CLI, MCP và truy cập webhook đầy đủ. Gửi được xây dựng cho email sản phẩm và giao dịch với khối lượng nhỏ.

30 ngày đảm bảo hoàn tiền

Hủy bất kỳ lúc nào

Hỗ trợ 24/7

Gói 48 tháng
Giảm giá 84%
Starter
Tốt nhất cho: các dự án bên và prototypes
41.900đ
6.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 19.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
1 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
5 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
5 quy tắc chuyển tiếp
5 bí danh email

Lợi ích:

Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP
Phổ biến nhất
Giảm giá 77%
Standard
Tốt nhất cho: phát triển các ứng dụng và tích hợp
55.900đ
12.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 33.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
3 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
20 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
20 quy tắc chuyển tiếp
10 bí danh email

Lợi ích:

Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP
Giảm giá 75%
Premium
Tốt nhất cho: Production workloads
83.900đ
20.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 50.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
3 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
30 bí danh email

Lợi ích:

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP
Giảm giá 84%
Starter
Tốt nhất cho: các dự án bên và prototypes
41.900đ
6.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 19.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
1 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
5 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
5 quy tắc chuyển tiếp
5 bí danh email

Lợi ích:

Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP
Phổ biến nhất
Giảm giá 77%
Standard
Tốt nhất cho: phát triển các ứng dụng và tích hợp
55.900đ
12.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 33.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
3 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
20 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
20 quy tắc chuyển tiếp
10 bí danh email

Lợi ích:

Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP
Giảm giá 75%
Premium
Tốt nhất cho: Production workloads
83.900đ
20.900đ/th
Chọn API Key
Giá cho mỗi hộp thư. Cho kỳ hạn 48 tháng. Gia hạn với 50.900đ/th cho kỳ hạn 48 tháng.
API, SDK, CLI & MCP
Webhooks & sự kiện hộp thư
3 000 email/ngày mỗi hộp thư
1 hộp thư đi kèm
50 GB dung lượng lưu trữ cho mỗi hộp thư
50 quy tắc chuyển tiếp
30 bí danh email

Lợi ích:

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Tìm kiếm, trả lời, tóm tắt và viết - tất cả bằng công cụ AI - không giới hạn
Agent Mail: địa chỉ agent chuyên dụng + công cụ MCP

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Bảo vệ khỏi thư rác, virus, lừa đảo
Truy cập email trên bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào
Theo dõi mọi hoạt động của hộp thư bằng nhật ký kiểm tra
Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa đầu cuối
Dễ dàng di chuyển email
Chuyển tiếp email đến bất kỳ địa chỉ email nào khác
Bảo vệ khỏi thư rác, virus, lừa đảo
Truy cập email trên bất kỳ ứng dụng hoặc thiết bị nào
Theo dõi mọi hoạt động của hộp thư bằng nhật ký kiểm tra
Giúp dữ liệu an toàn với mã hóa đầu cuối
Dễ dàng di chuyển email
Chuyển tiếp email đến bất kỳ địa chỉ email nào khác

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Thiết kế cho Developer Workflows

Sử dụng giao diện phù hợp với stack của bạn, sau đó di chuyển giữa SDK, CLI, REST và webhooks mà không thay đổi hộp thư cơ bản.

JSON

React trong thời gian thực

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Subscribe to mailbox events with webhooks and trigger your logic the moment mail arrives, without polling loops to babysit.

Node.js

Search and Triage từ mã

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Truy vấn hộp thư theo cách mà luồng công việc của bạn nghĩ: theo người gửi, chủ đề hoặc trạng thái. Sau đó hành động trên kết quả trong cùng một chuỗi cuộc gọi.

Shell

Script nó từ Terminal của bạn

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI nói về cùng một API, vì vậy bất cứ điều gì ứng dụng của bạn có thể làm, bạn cũng có thể làm từ shell, script và công việc CI của bạn.

Kiểm soát hoàn toàn các luồng email

Quản lý chứng chỉ, theo dõi hoạt động giao hàng trong nhật ký email, và kết nối các tích hợp mà không cần rời khỏi bảng điều khiển.

Khóa API

Tạo các phím cho các dự án mới và thu hồi chúng khi bạn xoay tài khoản.

Webhook Endpoint

Quản lý các điểm cuối nhận được các sự kiện hộp thư của bạn.

Nhật ký email

Kiểm tra hoạt động giao hàng khi bạn cần theo dõi một tin nhắn.
Hostinger Agentic Mail minh họa cho dòng công việc email tự động

Hostinger Mail cho nhà phát triển

Đặt một hộp thư đến thực sự đằng sau mã của bạn

Tạo khóa API, kết nối ứng dụng hoặc đại lý, gửi email đầu tiên và bắt đầu xây dựng.

Chọn API Key
Hãy đọc tài liệu hướng dẫn.

Trang web Hostinger Mail API

Trả lời về Mail API, MCP server, SDK, CLI, REST API, và webhooks.

Hostinger Mail API là bề mặt email có thể lập trình cho các ứng dụng, trang web và dịch vụ backend. Gửi email và đọc, tìm kiếm, tổ chức, trả lời và tự động hóa một hộp thư đến thực sự thông qua SDK, CLI, REST API và webhooks.

Hostinger Mail MCP Server trực tiếp cung cấp các công cụ hộp thư AI tương thích cho các đại lý có thể gọi trực tiếp. Các đại lý có thể sử dụng các công cụ này để đọc các cuộc hội thoại, tìm kiếm tin nhắn, phác thảo các câu trả lời, phân loại thư đến và chạy các luồng công việc hộp thư đến.

Hostinger Mail API kết hợp việc gửi email ứng dụng và kiểm soát hộp thư đến thực sự trong một bề mặt có thể lập trình. Nó được xây dựng cho email sản phẩm và luồng công việc thay vì phân phối lớn.

First-party SDKs are available for Node.js, PHP, and Python. You can also use the command-line interface or call the REST API directly from any language that supports HTTP.

Vâng. Webhooks cho phép ứng dụng của bạn phản ứng với hoạt động hộp thư và bắt đầu các luồng công việc mà không cần kiểm tra thay đổi nhiều lần.

Đăng nhập vào hPanel, mở khu vực API, và tạo một chìa khóa cho tích hợp của bạn. Giữ chìa khóa an toàn và không cam kết nó với mã nguồn của bạn.

Hãy truy cập tài liệu API Mail của Hostinger để được hướng dẫn thiết lập, tham khảo API và chi tiết tích hợp.

Yes. Use the REST API, SDKs, or CLI to send email and control a real inbox from any app, website, or backend. Agents through MCP are supported but optional.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.