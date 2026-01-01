Kỹ năng là các mẫu tác vụ được xây dựng sẵn bên trong mỗi trợ lý. Thay vì phải tìm hiểu xem nên hỏi gì, bạn chọn một kỹ năng và trợ lý sẽ hướng dẫn bạn đạt được một kết quả cụ thể — như viết bài đăng blog, thực hiện nghiên cứu từ khóa hoặc tạo chính sách quyền riêng tư. Các kỹ năng nhanh hơn, có cấu trúc hơn và tạo ra kết quả tốt hơn so với việc bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trống.