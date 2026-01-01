Hostinger Agents

Chọn một nhiệm vụ, các trợ lý hoàn thành nó.

Các chuyên gia AI chuyên về SEO, tiếp thị, nội dung, bán hàng, giao tiếp với khách hàng và lập kế hoạch kinh doanh.
Bắt đầu ngay
Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày
Hoạt động với:
Chọn một nhiệm vụ, các trợ lý hoàn thành nó.

Những gì mà Hostinger Agents có thể làm

Kinh doanh và chiến lược

Xác thực ý tưởng, định hình đề xuất và lập kế hoạch rõ ràng.

Kinh doanh và chiến lược

Nhận diện thương hiệu

Tạo logo và hình ảnh giúp cho doanh nghiệp của bạn nhất quán và chuyên nghiệp.

Nhận diện thương hiệu

Tiếp thị và SEO

Tìm các từ khóa có liên quan, xem lại các trang của bạn, và xác định cách để xếp hạng cao hơn.

Tiếp thị và SEO

Lập lịch tác vụ

Nhận hỗ trợ AI với các tác vụ lặp lại, quyết định và các bước tiếp theo.

Lập lịch tác vụ

AI chung vs. Hostinger Agent

AI chung chờ đợi hướng dẫn. Hostinger Agents hướng dẫn bạn thực hiện từng bước.

Một chatbot chung

  • Chờ đợi lời nhắc hoàn hảo.
  • Bạn cần biết phải hỏi gì.
  • Đưa ra câu trả lời chung.
  • Giải quyết không có hồi kết.

Hostinger Agents

  • Bắt đầu với kỹ năng sẵn sàng để sử dụng.
  • Hướng dẫn bạn bằng cách đặt câu hỏi đúng.
  • Ăn khớp với tài khoản Hostinger của bạn.
  • Cung cấp kết quả hoàn chỉnh

Bỏ qua lời nhắc. Bắt đầu với một nhiệm vụ.

Chọn việc bạn cần làm, làm theo một kỹ năng có sẵn và nhận được kết quả thiết thực mà bạn có thể sử dụng.
Chọn một nhiệm vụ
Làm theo các bước hướng dẫn
Nhận kết quả sẵn sàng sử dụng
Bắt đầu
Bỏ qua lời nhắc. Bắt đầu với một nhiệm vụ.

Bạn không biết bắt đầu từ đâu? Mời một chuyên gia.

Cố vấn kinh doanh

Tôi sẽ xác nhận ý tưởng của bạn, khám phá các cơ hội tăng trưởng, và giúp bạn quyết định làm gì tiếp theo.
Tôi sẽ viết nội dung trang web, bài đăng blog và mô tả sản phẩm kết nối với khán giả của bạn.
Tôi sẽ đưa ra các từ khóa mà họ tìm kiếm, xác định những gì đang kéo lùi trang web của bạn, và cho bạn thấy nơi các đối thủ cạnh tranh đang đi trước.
Tôi sẽ lập lộ trình ra mắt của bạn, lên kế hoạch cho một tháng nội dung, và cho bạn thấy những kênh nào là giá trị với bạn.
Tôi sẽ soạn thảo các tài liệu pháp lý cần thiết, giải thích các hợp đồng trước khi bạn ký, và giúp bạn tránh những sai lầm đắt giá.
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Các trường hợp sử dụng

Bạn muốn hoàn thành điều gì?

Chọn việc bạn cần làm, làm theo một kỹ năng có sẵn và nhận được kết quả thiết thực mà bạn có thể sử dụng.

Lên lịch đăng bài mạng xã hội

Lên lịch đăng bài mạng xã hội

Lập lịch và xuất bản bài đăng tự động.
Tạo nội dung tiếp thị

Tạo nội dung tiếp thị

Tạo quảng cáo và nội dung tiếp thị từ trang web của bạn.
Viết bài đăng blog SEO

Viết bài đăng blog SEO

Tạo bài đăng blog với nghiên cứu từ khóa được tích hợp sẵn.
Tạo nội dung trang web

Tạo nội dung trang web

Tạo nội dung cho trang của bạn trong vài phút.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp cận

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và tiếp cận

Khám phá khách hàng tiềm năng và gửi liên lạc tự động.
Viết email chuyên nghiệp

Viết email chuyên nghiệp

Mô tả tình huống và nhận được một bản soạn thảo email hoàn chỉnh.
Soạn thảo chính sách bảo mật

Soạn thảo chính sách bảo mật

Tạo chính sách bảo mật rõ ràng dành riêng cho doanh nghiệp của bạn.
Xem lại bảng giá của bạn

Xem lại bảng giá của bạn

Nhận phản hồi về giá, chi phí, lợi nhuận và mô hình giá của bạn.
Sẵn sàng giúp đỡ trong các công việc kinh doanh hàng ngày.
150+
Kỹ năng
Kết nối các công cụ mà bạn đã sử dụng.
1.000
Ứng dụng
Được các doanh nghiệp trên toàn thế giới tin cậy.
50+
Quốc gia sử dụng

Chọn cách bạn bắt đầu với các Trợ lý AI

1.000 tín dụng mỗi tháng
Tự động làm mới, không cần thao tác.
Hơn 150 kỹ năng sẵn sàng sử dụng
Được tổ chức theo tác vụ, bao gồm bài đăng blog, kiểm toán SEO và nội dung quảng cáo.
Kết nối các ứng dụng yêu thích
Sử dụng Gmail, Notion, Slack, WhatsApp và hơn 1.000 công cụ trong quy trình làm việc của bạn.
Tạo ảnh, logo và hình ảnh mang thương hiệu
Tạo tài liệu trực quan nhanh hơn với AI hỗ trợ.
Kiểm chứng ý tưởng kinh doanh và định giá
Nhận phản hồi trước khi đầu tư thời gian và tiền bạc.
Tải tệp lên và theo dõi phiên bản
Xem trước công việc và lưu giữ mọi phiên bản.
Tự động hóa danh sách việc cần làm
Lập lịch các tác vụ lặp lại và cho phép trợ lý của bạn xử lý chúng.

24 tháng

Giảm giá 41%
251.900đ
147.900đ/th
Phổ biến nhất

12 tháng

167.900đ/th

3 tháng

195.900đ/th

1 tháng

251.900đ/th

Gia hạn với 215.900đ/tháng. Giá chưa bao gồm thuế.

Gia hạn với 215.900đ/tháng. Giá chưa bao gồm thuế.

Không chỉ là lời nói suông

Xem những gì khách hàng trên toàn thế giới nói về trải nghiệm của họ với Hostinger.
Charlie Low & Dale Comley
Charlie Low & Dale Comley
Đồng sáng lập Nohma

“Chúng tôi thực sự xem Hostinger là tiêu chuẩn tham khảo cho các kỹ sư của mình khi cung cấp hỗ trợ.”

Owen Phillips
Owen Phillips
Thợ rèn

“Tôi có thể quản lý hosting, tên miền và chứng chỉ SSL ở cùng một nơi, điều này thực sự rất tiện lợi.”

Jordi Robert
Jordi Robert
Chuyên gia tiếp thị

"Hostinger là nhà cung cấp dịch vụ hosting tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Hỗ trợ tuyệt vời và giá cả phải chăng."

Anna Franques
Anna Franques
Nhà phá triển & thiết kế kỹ thuật số

“Tôi đã khuyên khách hàng của mình chuyển sang Hostinger. Mọi thứ đều dễ dàng, và các tính năng mới được cập nhật liên tục.”

Elise Hernaez
Elise Hernaez
Chủ sở hữu doanh nghiệp

“Nhờ giao diện quản trị đơn giản của Hostinger, chúng tôi có thể tự quản lý trang web WordPress của mình.”

Mang theo công cụ của bạn
Kết nối

Mang theo công cụ của bạn

Kết nối các dịch vụ bên thứ ba để trợ lý của bạn có thể sử dụng chúng trong khi trò chuyện.
Bắt đầu miễn phí
Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Lịch Google

Lịch Google

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

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Các câu hỏi thường gặp

Trợ lý Hostinger là một ứng dụng được hỗ trợ bởi AI, cung cấp cho bạn một đội ngũ trợ lý chuyên biệt — mỗi trợ lý được xây dựng cho một lĩnh vực kinh doanh cụ thể như chiến lược, viết nội dung, SEO, tiếp thị, pháp lý, giao tiếp với khách hàng và bán hàng. Thay vì một chatbot chung chung, bạn sẽ có được các chuyên gia tập trung mà bạn có thể trò chuyện bất cứ lúc nào, bằng ngôn ngữ đơn giản. Không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật.
Nó được xây dựng dành cho những người kinh doanh độc lập, những người làm thêm và chủ doanh nghiệp nhỏ, những người tự mình xử lý mọi thứ. Nếu bạn từng ước mình có một nhà chiến lược, người viết nội dung, chuyên gia tiếp thị hoặc cố vấn pháp lý luôn sẵn sàng hỗ trợ — thì đó chính xác là những gì Trợ lý Hostinger mang đến cho bạn.
Không giống như các chatbot AI đa năng, mỗi Trợ lý Hostinger được đào tạo trước với chuyên môn chuyên sâu trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Bạn không cần phải tạo ra một lời nhắc hoàn hảo — chỉ cần chọn một trợ lý và một kỹ năng, và nó sẽ hướng dẫn bạn đến một kết quả hữu ích từ đó.
Kỹ năng là các mẫu tác vụ được xây dựng sẵn bên trong mỗi trợ lý. Thay vì phải tìm hiểu xem nên hỏi gì, bạn chọn một kỹ năng và trợ lý sẽ hướng dẫn bạn đạt được một kết quả cụ thể — như viết bài đăng blog, thực hiện nghiên cứu từ khóa hoặc tạo chính sách quyền riêng tư. Các kỹ năng nhanh hơn, có cấu trúc hơn và tạo ra kết quả tốt hơn so với việc bắt đầu từ một cuộc trò chuyện trống.
Không. Bạn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện hiện có hoặc bắt đầu một cuộc trò chuyện mới - tùy thuộc vào bạn. Dù bằng cách nào, trợ lý ảo của bạn cũng ghi nhớ bối cảnh kinh doanh, sở thích và các quyết định trước đây của bạn trong tất cả các cuộc trò chuyện. Một cuộc trò chuyện mới không phải là từ con số không.

Chọn một nhiệm vụ, các trợ lý hoàn thành nó.

Các chuyên gia AI cho việc lên kế hoạch, nội dung, SEO và bán hàng, sẵn sàng khi bạn cần.

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