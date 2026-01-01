Thuê GPU. Máy tính chuyên nghiệp, dễ tiếp cận.

Chạy AI, render, và tính toán tải công việc trên GPU NVIDIA chuyên dụng với giá mỗi giờ đơn giản và không có cam kết dài hạn.
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Tìm GPU phù hợp với khối lượng công việc của bạn

So sánh VRAM, hiệu suất và giá mỗi giờ để tìm phù hợp nhất.Không có phí ẩn hoặc phí xóa.

B200 (Dedicated)

Blackwell B200 chuyên dụng, truy cập không chia sẻ cho đào tạo và chạy các mô hình AI lớn nhất.

từ184.832đ/ giờ
Nhận GPU

18483227 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

192GB VRAM

Đề nghị cho:

Các công việc đòi hỏi nguồn lực chuyên dụng

Đánh giá AI at scale

Đào tạo Frontier LLM

Mô phỏng khoa học và tính toán hiệu suất cao

B200

Blackwell mới nhất cho đào tạo và chạy các mô hình AI lớn nhất.

từ117.478đ/ giờ
Nhận GPU

11747814 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

192GB VRAM

Đề nghị cho:

Fine-tuning của các mô hình lớn

Đánh giá AI at scale

Đào tạo Frontier LLM

Mô phỏng khoa học và tính toán hiệu suất cao

A100 80GB PCIe

Trung tâm dữ liệu đã được chứng minh cho việc đào tạo AI nghiêm túc và suy luận.

từ37.332đ/ giờ
Nhận GPU

3733194 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

80GB VRAM

Đề nghị cho:

LLM đào tạo

Đánh giá Grand Models

Lời bài hát: Large-Batch

Multi-GPU Scaling

L40S

Ada Lovelace GPU linh hoạt cân bằng hiệu suất suy luận mạnh mẽ với hiệu quả chi phí tuyệt vời.

từ24.018đ/ giờ
Nhận GPU

2401775 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

48GB VRAM

Đề nghị cho:

AI inference và generative AI

3D rendering và virtual workstation

Tùy chỉnh các mô hình trung bình

Video Transcoding và Streaming

RTX PRO 6000 (Server)

Enterprise Blackwell GPU được xây dựng cho các khối lượng công việc AI và hình ảnh chuyên nghiệp đòi hỏi cao.

từ15.664đ/ giờ
Nhận GPU

1566375 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

96GB VRAM

Đề nghị cho:

Big-model inference và fine-tuning

Video Processing và Streaming

Mô phỏng kỹ thuật và tính toán khoa học

3D rendering và visualization

RTX 4090

Hiệu suất không thể đánh bại cho thử nghiệm và tải công việc nhỏ hơn - lối vào lý tưởng cho tính toán GPU.

từ9.920đ/ giờ
Nhận GPU

992038 credits/hour (1 credit = 0đ). Chỉ tính phí khi instance đang chạy.

24GB VRAM

Đề nghị cho:

Development and experimentation

Tạo hình ảnh và video

3D render

Đánh giá cho Small and Medium Models

Bạn không chắc nên chọn gì?
Khám phá các trường hợp sử dụng để tìm GPU được đề xuất.
Các case use

Khám phá những gì bạn có thể làm với GPU Power

Từ mô hình đầu tiên của bạn cho đến suy luận sản xuất, chạy tải công việc GPU đòi hỏi mà không cần mua phần cứng hoặc biện minh cho CapEx.

Chat và LLM

Cung cấp sức mạnh cho chatbot, copilots và API với hiệu suất GPU chậm trễ thấp, có sẵn 24/7. Sử dụng Ollama và Open WebUI, hoặc mang theo mô hình của riêng bạn với vLLM hoặc LangChain.

GPU khuyến cáo: L40S
Cung cấp các mô hình lên đến 30BKhởi động Ollama trong một cú nhấp chuộtGiá đồng hồ đơn giản
Lời bài hát: Inference

Train & mô hình fine-tune

Huấn luyện các mô hình tùy chỉnh và điều chỉnh tinh tế LLM với VRAM chuyên dụng. Các điểm kiểm tra vẫn tồn tại trong quá trình khởi động lại, vì vậy các công việc chạy dài có thể dừng lại và tiếp tục mà không mất tiến độ.

GPU khuyến cáo: A100 80GB
96GB VRAMTrạm kiểm tra vĩnh viễnThiết kế cho Model Training
Cung cấp cho AI Training

Xây dựng & khám phá với AI

Chuyển sang một phiên bản GPU và thiết lập môi trường của riêng bạn trong vài phút. Kết nối thông qua trình duyệt hoặc thiết bị đầu cuối, sau đó bắt đầu lặp lại ngay lập tức.

GPU khuyến cáo: RTX 4090
Full root access để cài đặt stack của riêng bạnTrình duyệt hoặc SSH terminalTiền đủ để chạy cả ngày
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Tạo hình ảnh & video

Chạy Stable Diffusion, ComfyUI, và render công việc với đủ VRAM cho đầu ra độ phân giải cao và xử lý hàng loạt.

GPU khuyến cáo: RTX 4090
Đủ VRAM cho Batch Image JobsNhanh chóng, giá cả phải chăng renderingTích hợp Stable Diffusion
Cung cấp cho Generation

Xử lý & mã hóa video

Mã hóa, chuyển mã, và render video với dung lượng cao với tăng tốc phần cứng, mà không cần gắn kết máy tính của riêng bạn.

GPU khuyến cáo: RTX PRO 6000 (Các máy chủ)
NVENC thế hệ 9 cho mã hóa nhanh, chất lượng caoTốc độ mã hóa 8KMã hóa chạy độc lập với CPU
Dùng cho coding

Bắt đầu nhanh hơn với các ứng dụng sẵn sàng

Khởi động các ứng dụng được cấu hình sẵn trong một cú nhấp chuột, bỏ qua thiết lập thủ công, và bắt đầu công việc.
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Bắt đầu nhanh hơn với các ứng dụng sẵn sàng
Chỉ thanh toán khi GPU của bạn đang chạy

Chỉ thanh toán khi GPU của bạn đang chạy

GPU được tính phí hàng giờ bằng cách sử dụng tín dụng từ một số dư chung. Thêm tín dụng khi cần thiết, phá hủy phiên bản của bạn khi bạn hoàn thành, và giữ bất kỳ tín dụng chưa được sử dụng cho sau này.

Tại sao chọn Hostinger GPU cho AI workloads

Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng

Thanh toán mỗi phút có nghĩa là bạn chỉ trả tiền cho máy tính mà bạn sử dụng.

Sẵn sàng trong 30 giây

Khởi động các ứng dụng được cấu hình sẵn mà không cần cài đặt trình điều khiển, container hoặc phụ thuộc.

Quản lý từ 1 dashboard

Theo dõi việc sử dụng và quản lý các instance của bạn bất cứ khi nào bạn cần.

Trọng lượng công việc của bạn đã sẵn sàng. GPU cũng vậy.

Khởi động trên GPU chuyên dụng trong vài giây. Thanh toán theo giờ, không có hợp đồng dài hạn hoặc phần cứng để mua.
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Trọng lượng công việc của bạn đã sẵn sàng. GPU cũng vậy.

Hostinger GPU FAQ

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp về Hostinger GPU.
Có. Các phiên bản GPU được tính theo giờ tín dụng, và bạn chỉ được tính trong khi phiên bản đang chạy. Ngừng nó bất cứ khi nào bạn hoàn thành, không có cam kết tối thiểu hoặc hợp đồng dài hạn.
Việc phá hủy một instance là vĩnh viễn và không thể hủy bỏ. Bất cứ thứ gì không được lưu vào lưu trữ vĩnh viễn đều bị mất. Ngược lại, khởi động lại instance mà không xóa nó, file và setup của bạn vẫn còn nguyên vẹn.
Nó phụ thuộc chủ yếu vào kích cỡ mô hình. Các mô hình nhỏ hơn và tạo hình ảnh chạy tốt trên RTX 4090 hoặc L40S, các mô hình lớn hơn và đào tạo nghiêm túc được hưởng lợi từ VRAM bổ sung của A100 hoặc B200. Nếu bạn không chắc chắn, bộ chọn GPU của chúng tôi phù hợp với khối lượng công việc của bạn với tùy chọn phù hợp.
Cả hai. Mỗi instance đều có toàn bộ terminal và quyền truy cập SSH, vì vậy bạn có thể cài đặt bất cứ thứ gì bạn cần. Nếu bạn muốn bỏ qua cài đặt, các ứng dụng nhấp chuột như Ollama đã sẵn sàng để triển khai ngay từ đầu.
Tính sẵn có thay đổi theo thời gian thực dựa trên nhu cầu và thay đổi theo khu vực. Chúng tôi hiển thị tính sẵn có trực tiếp trước khi bạn triển khai, vì vậy bạn sẽ luôn biết những gì thực sự có trong kho hơn là tìm ra sau khi cam kết.
Thuê GPU có nghĩa là truy cập vào năng lượng xử lý đồ họa hiệu suất cao qua đám mây thay vì mua phần cứng vật lý. Bạn chỉ trả tiền cho thời gian tính toán mà bạn sử dụng, theo giờ hoặc thậm chí theo giây, và nhà cung cấp xử lý bảo trì, làm mát và cập nhật trình điều khiển. Nó là một lựa chọn phổ biến cho đào tạo AI, suy luận học máy, render 3D và các tác vụ khác đòi hỏi năng lượng xử lý nặng mà không có chi phí ban đầu của sở hữu GPU.

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