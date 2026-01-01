Chat và LLM
Cung cấp sức mạnh cho chatbot, copilots và API với hiệu suất GPU chậm trễ thấp, có sẵn 24/7. Sử dụng Ollama và Open WebUI, hoặc mang theo mô hình của riêng bạn với vLLM hoặc LangChain.
Blackwell B200 chuyên dụng, truy cập không chia sẻ cho đào tạo và chạy các mô hình AI lớn nhất.
192GB VRAM
Đề nghị cho:
Các công việc đòi hỏi nguồn lực chuyên dụng
Đánh giá AI at scale
Đào tạo Frontier LLM
Mô phỏng khoa học và tính toán hiệu suất cao
Blackwell mới nhất cho đào tạo và chạy các mô hình AI lớn nhất.
192GB VRAM
Đề nghị cho:
Fine-tuning của các mô hình lớn
Đánh giá AI at scale
Đào tạo Frontier LLM
Mô phỏng khoa học và tính toán hiệu suất cao
Trung tâm dữ liệu đã được chứng minh cho việc đào tạo AI nghiêm túc và suy luận.
80GB VRAM
Đề nghị cho:
LLM đào tạo
Đánh giá Grand Models
Lời bài hát: Large-Batch
Multi-GPU Scaling
Ada Lovelace GPU linh hoạt cân bằng hiệu suất suy luận mạnh mẽ với hiệu quả chi phí tuyệt vời.
48GB VRAM
Đề nghị cho:
AI inference và generative AI
3D rendering và virtual workstation
Tùy chỉnh các mô hình trung bình
Video Transcoding và Streaming
Enterprise Blackwell GPU được xây dựng cho các khối lượng công việc AI và hình ảnh chuyên nghiệp đòi hỏi cao.
96GB VRAM
Đề nghị cho:
Big-model inference và fine-tuning
Video Processing và Streaming
Mô phỏng kỹ thuật và tính toán khoa học
3D rendering và visualization
Hiệu suất không thể đánh bại cho thử nghiệm và tải công việc nhỏ hơn - lối vào lý tưởng cho tính toán GPU.
24GB VRAM
Đề nghị cho:
Development and experimentation
Tạo hình ảnh và video
3D render
Đánh giá cho Small and Medium Models
Từ mô hình đầu tiên của bạn cho đến suy luận sản xuất, chạy tải công việc GPU đòi hỏi mà không cần mua phần cứng hoặc biện minh cho CapEx.
Cung cấp sức mạnh cho chatbot, copilots và API với hiệu suất GPU chậm trễ thấp, có sẵn 24/7. Sử dụng Ollama và Open WebUI, hoặc mang theo mô hình của riêng bạn với vLLM hoặc LangChain.
Huấn luyện các mô hình tùy chỉnh và điều chỉnh tinh tế LLM với VRAM chuyên dụng. Các điểm kiểm tra vẫn tồn tại trong quá trình khởi động lại, vì vậy các công việc chạy dài có thể dừng lại và tiếp tục mà không mất tiến độ.
Chuyển sang một phiên bản GPU và thiết lập môi trường của riêng bạn trong vài phút. Kết nối thông qua trình duyệt hoặc thiết bị đầu cuối, sau đó bắt đầu lặp lại ngay lập tức.
Chạy Stable Diffusion, ComfyUI, và render công việc với đủ VRAM cho đầu ra độ phân giải cao và xử lý hàng loạt.
Mã hóa, chuyển mã, và render video với dung lượng cao với tăng tốc phần cứng, mà không cần gắn kết máy tính của riêng bạn.
Chỉ trả tiền cho những gì bạn sử dụng
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