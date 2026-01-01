Hãy giao việc cho AI, chứ đừng chỉ đưa ra lời nhắc nhở.
Công cụ và tài nguyên cho trí tuệ nhân tạo tác nhân
Các đặc vụ hành động. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát.
Bạn chấp thuận các hành động quan trọng
Cài đặt của bạn Isolated
Kiểm soát truy cập
Được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng
Lập trình theo cảm hứng (vibe coding) rút ngắn quá trình phát triển xuống 45%, với các công cụ như Hostinger Horizons biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản gia nhập để xây dựng phần mềm đã giảm đáng kể.
Gần đây tôi có cơ hội dùng thử công cụ xây dựng ứng dụng AI Horizons mới của Hostinger và thật sự tôi rất ấn tượng. 😎
Hostinger Horizons có thể là công cụ lập trình theo cảm hứng hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu đô la.
Hostinger Horizons là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm các ý tưởng trước khi triển khai toàn diện.
Bạn sẽ không tin rằng việc xây dựng những gì bạn muốn cho trang web và khách hàng của mình dễ dàng đến thế nào khi sử dụng HORIZONS AI của Hostinger! Thật tuyệt vời - hãy tự mình thử!
Hostinger Horizons là công cụ giúp bạn xây dựng ý tưởng – bạn chỉ cần giải thích ý tưởng đó và nó sẽ hoạt động.
Tôi thích cách mọi thứ diễn ra với @Hostinger Horizons! Bản cập nhật AI mới thực sự thú vị khi sử dụng. Nó đã thay đổi cuộc chơi không chỉ đối với tôi mà còn nhiều người khác nữa.
Tôi đang tự hỏi Hostinger đã triển khai Horizons như thế nào... Thật điên rồ khi nó cho phép bất kỳ ai triển khai front-end và back-end nhanh đến vậy.
Mình không thể nói được dự án này đã nằm trong danh sách "sẽ làm sau này" của mình bao lâu cho đến khi các bạn tạo ra Horizons AI. Mình chẳng biết gì về lập trình ứng dụng web cả. Tất cả là con số 0. Dự án mơ ước của mình để giúp đỡ mọi người đã HOÀN THÀNH. Quá tuyệt!
Hostinger Horizons thực sự là một công cụ thay đổi cuộc chơi so với mọi thứ khác. Thật dễ dàng để thiết lập một tên miền phụ cho blog trên ứng dụng web của tôi – Tôi đã thốt lên, 'Woa!'
Bây giờ bạn có thể xây dựng ứng dụng web chỉ bằng cách nhập lời nhắc trên Hostinger Horizons. Thật tuyệt vời!
Tôi đã dùng thử Hostinger Horizons và nó là một công cụ giúp thay đổi cuộc chơi! Trình tạo ứng dụng AI không cần mã này tạo ra các trang web và ứng dụng mượt mà trong vài phút — thiết kế, mã hóa và viết nội dung cho bạn. Đáng để thử.
Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.
Bạn có thể xây dựng một số thứ khá tuyệt vời với Hostinger Horizons. Nó không giống như một trình xây dựng trang web thông thường – còn hơn thế nữa.
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