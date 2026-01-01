Hãy giao việc cho AI, chứ đừng chỉ đưa ra lời nhắc nhở.

Với Hostinger, bạn có thể đặt AI đại lý để làm việc trên toàn doanh nghiệp của bạn, chạy đại lý tư nhân của riêng bạn, hoặc kết nối AI với đống hiện có của bạn.

Một chuyên viên hỗ trợ cho các công việc kinh doanh hàng ngày.

Hostinger Agent trả lời khách hàng, theo dõi khách hàng tiềm năng, tạo nội dung và giúp cải thiện SEO của bạn, tất cả từ một cuộc trò chuyện sử dụng ngôn ngữ đơn giản.

Khám phá Hostinger Agent

Người đại diện của riêng bạn, theo điều kiện của bạn.

OpenClaw và Hermes Agent là các tác nhân AI riêng tư mà bạn tự vận hành. Cả hai đều được bao gồm trong một gói dịch vụ quản lý duy nhất, sẵn sàng sử dụng trong khoảng 60 giây, không yêu cầu quản trị máy chủ.

Khám phá OpenClaw và Hermes

Bạn nhanh, cơ sở hạ tầng của bạn đang hoạt động.

Hostinger Connector là một phần mở rộng MCP cho phép các công cụ mã hóa AI của bạn đọc và cập nhật cài đặt Hostinger của bạn. Triển khai các dự án, cập nhật DNS, và kiểm tra các trang web mà không cần rời khỏi trình soạn thảo.

Khám phá Hostinger Connector

Miễn phí cài đặt. Hoạt động với gói đang kích hoạt của bạn.

Công cụ và tài nguyên cho trí tuệ nhân tạo tác nhân

Thư của đại lý

Hộp thư tự động được xây dựng dành cho các tác nhân AI, được tích hợp trong mọi gói dịch vụ email của Hostinger.

Tài liệu dành cho nhà phát triển

Hướng dẫn cài đặt, tài liệu tham khảo công cụ và tài liệu xác thực cho Hostinger Connector.

Các đặc vụ hành động. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát.

Bảo mật đi đầu tiên với mỗi đại lý. Bạn chọn những gì nó có thể truy cập, phê duyệt các hành động quan trọng, và thu hồi quyền truy cập khi bạn cần.

Bạn chấp thuận các hành động quan trọng

Các đại lý yêu cầu sự chấp thuận của bạn trước khi thực hiện các hành động không thể đảo ngược.

Cài đặt của bạn Isolated

Instance của bạn bị tắt, và credentials vẫn bị ẩn theo mặc định.

Kiểm soát truy cập

Chỉ cấp quyền truy cập khi cần thiết và có thể thu hồi quyền đó bất cứ lúc nào.
Các đặc vụ hành động. Bạn vẫn giữ quyền kiểm soát.
được hàng triệu người tin tưởng để hoàn thành công việc.
Hơn 4 triệu
Khách hàng
Được xây dựng và ra mắt bởi những người như bạn.
10M+
Website được tạo
phục vụ các doanh nghiệp trên toàn cầu.
Hơn 150
Các quốc gia
Tôi ở đây để gắn bó lâu dài, từ ngày đầu tiên.
20+
năm

Được khách hàng trên toàn thế giới tin tưởng

Hãy xem mọi người nói gì về trải nghiệm của họ với Hostinger.
mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Lập trình theo cảm hứng (vibe coding) rút ngắn quá trình phát triển xuống 45%, với các công cụ như Hostinger Horizons biến ngôn ngữ tự nhiên thành nguyên mẫu hoạt động chỉ trong vài giờ thay vì vài tuần. Rào cản gia nhập để xây dựng phần mềm đã giảm đáng kể.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Gần đây tôi có cơ hội dùng thử công cụ xây dựng ứng dụng AI Horizons mới của Hostinger và thật sự tôi rất ấn tượng. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons có thể là công cụ lập trình theo cảm hứng hiệu quả nhất để xây dựng các ứng dụng trị giá hàng triệu đô la.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Chuyên gia số

Hostinger Horizons là một cách mới và sáng tạo để tạo MVP và thử nghiệm các ý tưởng trước khi triển khai toàn diện.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Bạn sẽ không tin rằng việc xây dựng những gì bạn muốn cho trang web và khách hàng của mình dễ dàng đến thế nào khi sử dụng HORIZONS AI của Hostinger! Thật tuyệt vời - hãy tự mình thử!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Người sáng tạo nội dung

Hostinger Horizons là công cụ giúp bạn xây dựng ý tưởng – bạn chỉ cần giải thích ý tưởng đó và nó sẽ hoạt động.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Tôi thích cách mọi thứ diễn ra với @Hostinger Horizons! Bản cập nhật AI mới thực sự thú vị khi sử dụng. Nó đã thay đổi cuộc chơi không chỉ đối với tôi mà còn nhiều người khác nữa.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Tôi đang tự hỏi Hostinger đã triển khai Horizons như thế nào... Thật điên rồ khi nó cho phép bất kỳ ai triển khai front-end và back-end nhanh đến vậy.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Mình không thể nói được dự án này đã nằm trong danh sách "sẽ làm sau này" của mình bao lâu cho đến khi các bạn tạo ra Horizons AI. Mình chẳng biết gì về lập trình ứng dụng web cả. Tất cả là con số 0. Dự án mơ ước của mình để giúp đỡ mọi người đã HOÀN THÀNH. Quá tuyệt!

Jordi Robert
Jordi Robert
Người sáng lập

Hostinger Horizons thực sự là một công cụ thay đổi cuộc chơi so với mọi thứ khác. Thật dễ dàng để thiết lập một tên miền phụ cho blog trên ứng dụng web của tôi – Tôi đã thốt lên, 'Woa!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Bây giờ bạn có thể xây dựng ứng dụng web chỉ bằng cách nhập lời nhắc trên Hostinger Horizons. Thật tuyệt vời!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Tôi đã dùng thử Hostinger Horizons và nó là một công cụ giúp thay đổi cuộc chơi! Trình tạo ứng dụng AI không cần mã này tạo ra các trang web và ứng dụng mượt mà trong vài phút — thiết kế, mã hóa và viết nội dung cho bạn. Đáng để thử.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Giống như có một nhà phát triển web/phần mềm hàng đầu sẵn sàng tạo ra mọi thứ bạn có thể tưởng tượng.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Doanh nhân

Bạn có thể xây dựng một số thứ khá tuyệt vời với Hostinger Horizons. Nó không giống như một trình xây dựng trang web thông thường – còn hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo tác nhân

Các hướng dẫn, bài học và thông tin chuyên sâu giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng của trí tuệ nhân tạo tác nhân.
Agentic AI là gì? Định nghĩa, ví dụ và cách nó hoạt động

Agentic AI là gì? Định nghĩa, ví dụ và cách nó hoạt động

AI đại lý là một hình thức tiên tiến của trí tuệ nhân tạo có thể độc lập thiết lập mục tiêu, kế hoạch, lý do và hành động để đạt được một mục tiêu cụ thể với sự giám sát của con người tối thiểu.

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Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì và chúng hoạt động như thế nào? Kèm theo ví dụ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì và chúng hoạt động như thế nào? Kèm theo ví dụ.

Các tác nhân AI, còn được gọi là hệ thống phần mềm tự động hoặc trợ lý kỹ thuật số thông minh, là các chương trình được thiết kế để tự thực hiện các nhiệm vụ và đưa ra quyết định nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể.

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Cách cài đặt Hermes Agent (được quản lý hoặc tự lưu trữ)

Cách cài đặt Hermes Agent (được quản lý hoặc tự lưu trữ)

Bạn có thể thiết lập Hermes Agent theo hai cách: sử dụng kế hoạch quản lý để xử lý máy chủ và bảo trì cho bạn, hoặc tự lưu trữ nó với Docker trên một máy chủ riêng ảo (VPS).

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Trang chủ FAQs

Tất cả những gì bạn cần biết về các sản phẩm AI dựa trên tác nhân của Hostinger.
Agentic AI mô tả các hệ thống AI hoạt động độc lập để hoàn thành các tác vụ nhiều bước, thay vì trả lời một lời nhắc mỗi lần. Thay vì chờ đợi cho các hướng dẫn ở mỗi giai đoạn, nó lấy một mục tiêu, chia nó thành các bước, và hoạt động thông qua chúng. Nó có thể gọi API, tìm kiếm web, và sử dụng phần mềm khác một mình, và nó kiểm tra kết quả của riêng mình và thay đổi hướng đi khi điều gì đó không hoạt động. Tự chủ là những gì tách nó ra khỏi chatbot.
Một công cụ AI phản ứng với một lời nhắc và dừng lại, vì vậy một người phải hướng dẫn từng bước. Agent AI thực hiện một mục tiêu và chạy toàn bộ công việc, tự quyết định các bước. Một công cụ AI có thể phác thảo một email cho bạn. Agent AI nghiên cứu chủ đề, viết email, và gửi nó, sau đó điều chỉnh nếu có điều gì đó đi sai trong suốt quá trình. Sự khác biệt là phạm vi và độc lập, nhiệm vụ duy nhất với con người trong vòng so với các luồng công việc hoàn chỉnh mà không có một.
Hostinger Agent xử lý công việc kinh doanh từ một chat, với các kỹ năng cho bán hàng, dịch vụ khách hàng, SEO, tiếp thị, nhân sự và tài chính. OpenClaw và Hermes Agent là các đại lý tư nhân mà bạn tự chạy, trên một kế hoạch quản lý hoặc VPS của riêng bạn, với cả hai bao gồm trong một kế hoạch. Đối với các nhà phát triển, Hostinger Connector mang các công cụ mã hóa AI vào lưu trữ của bạn thông qua MCP, Agentic Mail cung cấp cho các đại lý email có thể lập trình, và Agentic Commerce chuẩn bị cửa hàng của bạn cho người mua gửi một đại lý AI để mua cho họ.
Hostinger Agent hoạt động từ một cửa sổ trò chuyện duy nhất và kết nối với hơn 1.000 công cụ, bao gồm Gmail, Slack và Notion. Sử dụng nó như một trợ lý bán hàng AI để tiếp cận khách hàng và lập đề xuất, một trợ lý chăm sóc khách hàng AI để trả lời và đánh giá, một trợ lý SEO AI để nghiên cứu từ khóa và kiểm tra trên trang, một trợ lý tiếp thị AI cho các chiến dịch và ra mắt sản phẩm, một trợ lý tiếp thị nội dung AI cho blog và bản tin, một trợ lý truyền thông xã hội AI cho bài đăng và chú thích, một trợ lý nhân sự AI cho các bài đăng tuyển dụng và chính sách, một trợ lý tài chính AI cho báo cáo và dự báo, hoặc một trợ lý mua sắm AI để nghiên cứu nhà cung cấp.
Có. Một đại lý chỉ truy cập vào các tài khoản và công cụ mà bạn kết nối nó với, và bạn có thể ngắt kết nối bất kỳ lúc nào. Các cuộc trò chuyện của bạn được liên kết với tài khoản của bạn, không thể nhìn thấy cho người dùng khác, và không bao giờ được sử dụng để đào tạo mô hình AI hoặc chia sẻ cho mục đích quảng cáo. Trước khi một đại lý làm bất cứ điều gì không thể đảo ngược, nó dừng lại và yêu cầu bạn phê duyệt nó. Hostinger được chứng nhận ISO / IEC 27001:2022 và tuân thủ GDPR.
Có. OpenClaw và Hermes Agent là hai đại lý cá nhân mà bạn tự chạy. Một kế hoạch quản lý là con đường đơn giản nhất, vì Hostinger xử lý cài đặt, cập nhật và bảo mật, và một kế hoạch bao gồm cả hai ứng dụng. Nếu bạn muốn truy cập root và thông số kỹ thuật máy chủ của riêng bạn, bạn có thể tự lưu trữ một trong hai trên một VPS.
Có, trong một cú nhấp chuột từ hPanel. Chúng là các ứng dụng riêng biệt, vì vậy cấu hình và lịch sử hội thoại của bạn không được chuyển giao, và bạn bắt đầu lại từ ứng dụng mới. Thật đáng để ghi chú bất cứ điều gì quan trọng trước khi chuyển đổi.
Có. Hostinger Connector cho phép các công cụ mã hóa AI hoạt động trực tiếp với thiết lập lưu trữ của bạn, và Agentic Mail cung cấp cho các đại lý của bạn hộp thư đến riêng của họ cho công việc tự động hóa. AI phù hợp với luồng công việc hiện có của bạn thay vì thay thế nó.
Hostinger Agent bắt đầu từ 147.900đ/th và bao gồm 1.000 tín chỉ được tự động làm mới mỗi tháng. Managed OpenClaw và Hermes Agent là 153.900đ/th, gia hạn ở 279.900đ/th, bao gồm cả hai ứng dụng.
Hostinger Agent được xây dựng cho chủ doanh nghiệp, và các ứng dụng được quản lý xử lý cài đặt máy chủ cho bạn, vì vậy không có gì kỹ thuật để cấu hình. Hostinger Connector là một được xây dựng cho các nhà phát triển, và nó được cài đặt vào trình soạn thảo mà bạn đã sử dụng.

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Cho dù bạn đang tự động hóa doanh nghiệp, vận hành trợ lý AI riêng hay kết nối AI với hệ thống của mình, bạn đều có thể bắt đầu ngay hôm nay.
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