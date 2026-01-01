Hostinger Agent hoạt động từ một cửa sổ trò chuyện duy nhất và kết nối với hơn 1.000 công cụ, bao gồm Gmail, Slack và Notion. Sử dụng nó như một trợ lý bán hàng AI để tiếp cận khách hàng và lập đề xuất, một trợ lý chăm sóc khách hàng AI để trả lời và đánh giá, một trợ lý SEO AI để nghiên cứu từ khóa và kiểm tra trên trang, một trợ lý tiếp thị AI cho các chiến dịch và ra mắt sản phẩm, một trợ lý tiếp thị nội dung AI cho blog và bản tin, một trợ lý truyền thông xã hội AI cho bài đăng và chú thích, một trợ lý nhân sự AI cho các bài đăng tuyển dụng và chính sách, một trợ lý tài chính AI cho báo cáo và dự báo, hoặc một trợ lý mua sắm AI để nghiên cứu nhà cung cấp.