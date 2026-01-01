Triển khai Alerta với 1 nhấp.
Nền tảng quản lý cảnh báo mã nguồn mở tổng hợp các cảnh báo giám sát từ bất kỳ nguồn nào vào một bảng điều khiển thời gian thực duy nhất.
Chọn gói VPS cho Alerta
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Alerta
Alerta là một nền tảng quản lý và hợp nhất cảnh báo mã nguồn mở, tập hợp các cảnh báo từ Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch và hàng chục công cụ monitoring khác vào một web console thời gian thực duy nhất. Bằng cách loại bỏ trùng lặp và tương quan các cảnh báo đến, Alerta loại bỏ các alert storm và cung cấp cho các đội on-call cái nhìn rõ ràng về những gì thực sự đang kích hoạt và điều gì quan trọng nhất.
Tự host Alerta trên một VPS mang lại cho đội operations của bạn toàn quyền kiểm soát alerting infrastructure, retention policies và authentication — mà không cần gửi dữ liệu monitoring đến một third-party service. multi-tenancy tích hợp sẵn có nghĩa là một instance Alerta có thể phục vụ nhiều đội hoặc client environments cùng lúc.
Các tính năng chính của Alerta
Thu nạp đa nguồn
Nhận cảnh báo từ Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, CloudWatch và nhiều hơn nữa thông qua một REST API duy nhất mà không cần cấu hình lại hệ thống giám sát.
Khử trùng lặp cảnh báo
Tự động loại bỏ trùng lặp và tương quan các cảnh báo lặp lại để kỹ sư trực ban thấy một mục có thể hành động thay vì hàng trăm thông báo giống hệt nhau.
Thời gian bảo trì
Xác định các khoảng thời gian ngừng cảnh báo theo dịch vụ, môi trường hoặc thẻ để chặn các cảnh báo dự kiến trong quá trình bảo trì theo kế hoạch mà không vô hiệu hóa các trình giám sát.
Đa người thuê
Phục vụ nhiều nhóm hoặc môi trường khách hàng từ một phiên bản Alerta duy nhất bằng cách sử dụng chế độ xem khách hàng và các khóa API có phạm vi.
Xác thực linh hoạt
Xác thực bằng Basic Auth, LDAP, GitHub, GitLab, Google, Keycloak, SAML2 hoặc Azure AD — không yêu cầu nhà cung cấp danh tính bên thứ ba.
Tại sao lại chạy Alerta trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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