Alerta là một nền tảng quản lý và hợp nhất cảnh báo mã nguồn mở, tập hợp các cảnh báo từ Prometheus, Nagios, Grafana, Zabbix, Sensu, CloudWatch và hàng chục công cụ monitoring khác vào một web console thời gian thực duy nhất. Bằng cách loại bỏ trùng lặp và tương quan các cảnh báo đến, Alerta loại bỏ các alert storm và cung cấp cho các đội on-call cái nhìn rõ ràng về những gì thực sự đang kích hoạt và điều gì quan trọng nhất.

Tự host Alerta trên một VPS mang lại cho đội operations của bạn toàn quyền kiểm soát alerting infrastructure, retention policies và authentication — mà không cần gửi dữ liệu monitoring đến một third-party service. multi-tenancy tích hợp sẵn có nghĩa là một instance Alerta có thể phục vụ nhiều đội hoặc client environments cùng lúc.