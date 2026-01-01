Giảm giá lên đến 69% cho Apache Druid

Triển khai Apache Druid chỉ với một cú nhấp chuột.

Cơ sở dữ liệu phân tích thời gian thực được thiết kế để thực hiện các truy vấn phân tích nhanh trên dữ liệu sự kiện trực tuyến và lịch sử ở quy mô lớn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Druid chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Apache Druid

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Druid

Apache Druid là một cơ sở dữ liệu phân tích hiệu suất cao, thời gian thực, được xây dựng chuyên biệt cho các truy vấn OLAP dưới một giây trên dữ liệu dựa trên sự kiện. Ban đầu được phát triển tại Metamarkets và hiện là một dự án cấp cao của Apache, Druid cung cấp năng lượng cho các phân tích hướng người dùng, đo từ xa mạng, giám sát hiệu suất ứng dụng và bảng điều khiển clickstream tại các công ty như Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft và Walmart.

Tự host Druid trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một công cụ truy vấn hướng cột được tối ưu hóa cho việc nhập dữ liệu streaming từ Kafka và Kinesis, lọc chuỗi thời gian và tổng hợp đồng thời cao — mà không phải trả phí cloud cho mỗi truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Bảng điều khiển web tích hợp xử lý việc khám phá SQL, thông số kỹ thuật nhập dữ liệu, quản lý nguồn dữ liệu và tình trạng cụm từ một tab trình duyệt duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Druid

Bảng điều khiển web tích hợp

Giao diện người dùng dựa trên trình duyệt cho các truy vấn SQL, thông số nhập liệu, quản lý nguồn dữ liệu và giám sát tình trạng cụm mà không cần ứng dụng khách riêng biệt.

Thu nạp thời gian thực

Truyền các sự kiện từ Kafka, Kinesis hoặc HTTP vào các nguồn dữ liệu có thể truy vấn trong vài giây, với đảm bảo phân phối chính xác một lần.

Kho lưu trữ chuỗi thời gian dạng cột

Lưu trữ hướng cột với chỉ mục bitmap và phân vùng dựa trên thời gian mang lại khả năng lọc và tổng hợp dưới một giây trên hàng tỷ hàng.

Kiến trúc Lambda

Lớp truy vấn hợp nhất trên các nguồn dữ liệu luồng và hàng loạt cho phép các bảng điều khiển hợp nhất các sự kiện thời gian thực với ngữ cảnh lịch sử một cách minh bạch.

SQL và truy vấn gốc

SQL ANSI tiêu chuẩn cùng với API truy vấn gốc dựa trên JSON cung cấp cho các nhà phân tích và ứng dụng quyền truy cập linh hoạt vào cùng một nguồn dữ liệu.

Tại sao lại chạy Apache Druid trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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