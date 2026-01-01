Triển khai Apache Druid chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở dữ liệu phân tích thời gian thực được thiết kế để thực hiện các truy vấn phân tích nhanh trên dữ liệu sự kiện trực tuyến và lịch sử ở quy mô lớn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Druid
Apache Druid là một cơ sở dữ liệu phân tích hiệu suất cao, thời gian thực, được xây dựng chuyên biệt cho các truy vấn OLAP dưới một giây trên dữ liệu dựa trên sự kiện. Ban đầu được phát triển tại Metamarkets và hiện là một dự án cấp cao của Apache, Druid cung cấp năng lượng cho các phân tích hướng người dùng, đo từ xa mạng, giám sát hiệu suất ứng dụng và bảng điều khiển clickstream tại các công ty như Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft và Walmart.
Tự host Druid trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một công cụ truy vấn hướng cột được tối ưu hóa cho việc nhập dữ liệu streaming từ Kafka và Kinesis, lọc chuỗi thời gian và tổng hợp đồng thời cao — mà không phải trả phí cloud cho mỗi truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Bảng điều khiển web tích hợp xử lý việc khám phá SQL, thông số kỹ thuật nhập dữ liệu, quản lý nguồn dữ liệu và tình trạng cụm từ một tab trình duyệt duy nhất.
Các tính năng chính của Apache Druid
Bảng điều khiển web tích hợp
Giao diện người dùng dựa trên trình duyệt cho các truy vấn SQL, thông số nhập liệu, quản lý nguồn dữ liệu và giám sát tình trạng cụm mà không cần ứng dụng khách riêng biệt.
Thu nạp thời gian thực
Truyền các sự kiện từ Kafka, Kinesis hoặc HTTP vào các nguồn dữ liệu có thể truy vấn trong vài giây, với đảm bảo phân phối chính xác một lần.
Kho lưu trữ chuỗi thời gian dạng cột
Lưu trữ hướng cột với chỉ mục bitmap và phân vùng dựa trên thời gian mang lại khả năng lọc và tổng hợp dưới một giây trên hàng tỷ hàng.
Kiến trúc Lambda
Lớp truy vấn hợp nhất trên các nguồn dữ liệu luồng và hàng loạt cho phép các bảng điều khiển hợp nhất các sự kiện thời gian thực với ngữ cảnh lịch sử một cách minh bạch.
SQL và truy vấn gốc
SQL ANSI tiêu chuẩn cùng với API truy vấn gốc dựa trên JSON cung cấp cho các nhà phân tích và ứng dụng quyền truy cập linh hoạt vào cùng một nguồn dữ liệu.
Tại sao lại chạy Apache Druid trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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