Apache Druid là một cơ sở dữ liệu phân tích hiệu suất cao, thời gian thực, được xây dựng chuyên biệt cho các truy vấn OLAP dưới một giây trên dữ liệu dựa trên sự kiện. Ban đầu được phát triển tại Metamarkets và hiện là một dự án cấp cao của Apache, Druid cung cấp năng lượng cho các phân tích hướng người dùng, đo từ xa mạng, giám sát hiệu suất ứng dụng và bảng điều khiển clickstream tại các công ty như Netflix, Confluent, Airbnb, Lyft và Walmart.

Tự host Druid trên VPS của bạn cung cấp cho bạn một công cụ truy vấn hướng cột được tối ưu hóa cho việc nhập dữ liệu streaming từ Kafka và Kinesis, lọc chuỗi thời gian và tổng hợp đồng thời cao — mà không phải trả phí cloud cho mỗi truy vấn hoặc bị khóa nhà cung cấp. Bảng điều khiển web tích hợp xử lý việc khám phá SQL, thông số kỹ thuật nhập dữ liệu, quản lý nguồn dữ liệu và tình trạng cụm từ một tab trình duyệt duy nhất.