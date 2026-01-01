Uptime Kuma là một công cụ giám sát tự host với bảng điều khiển thời gian thực, tinh tế để theo dõi tình trạng khả dụng của các trang web, API, cổng TCP, bản ghi DNS, vùng chứa Docker và nhiều hơn nữa. Nó kiểm tra các mục tiêu theo các khoảng thời gian có thể cấu hình và gửi cảnh báo ngay khi có sự cố.

Tự host trên một VPS cung cấp cho bạn một công cụ giám sát liên tục chạy suốt ngày đêm độc lập với máy cục bộ của bạn. Bạn có thể tạo các trang trạng thái công khai cho các dịch vụ của mình, cấu hình các kênh thông báo bao gồm Telegram, Discord, Slack, email và webhook, cũng như theo dõi phần trăm thời gian hoạt động lịch sử theo thời gian.