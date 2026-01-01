Triển khai Uptime Kuma chỉ với một cú nhấp chuột.
Giám sát thời gian hoạt động tự lưu trữ đẹp mắt cho các trang web, API và dịch vụ, kèm theo các trang trạng thái và cảnh báo đa kênh.
Chọn gói VPS cho Uptime Kuma
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Uptime Kuma
Uptime Kuma là một công cụ giám sát tự host với bảng điều khiển thời gian thực, tinh tế để theo dõi tình trạng khả dụng của các trang web, API, cổng TCP, bản ghi DNS, vùng chứa Docker và nhiều hơn nữa. Nó kiểm tra các mục tiêu theo các khoảng thời gian có thể cấu hình và gửi cảnh báo ngay khi có sự cố.
Tự host trên một VPS cung cấp cho bạn một công cụ giám sát liên tục chạy suốt ngày đêm độc lập với máy cục bộ của bạn. Bạn có thể tạo các trang trạng thái công khai cho các dịch vụ của mình, cấu hình các kênh thông báo bao gồm Telegram, Discord, Slack, email và webhook, cũng như theo dõi phần trăm thời gian hoạt động lịch sử theo thời gian.
Các tính năng chính của Uptime Kuma
Giám sát đa dạng
Giám sát các điểm cuối HTTP/HTTPS, cổng TCP/UDP, tra cứu DNS, vùng chứa Docker và cơ sở dữ liệu từ một bảng điều khiển duy nhất.
Trang trạng thái công khai
Tạo các trang trạng thái công khai mang thương hiệu để thông báo tình trạng dịch vụ cho khách hàng của bạn mà không tiết lộ chi tiết giám sát nội bộ.
Thông báo nâng cao
Gửi cảnh báo ngừng hoạt động qua Telegram, Discord, Slack, email, PagerDuty, webhooks và hơn 90 kênh thông báo khác.
Lịch sử thời gian hoạt động
Theo dõi tính khả dụng trong quá khứ với biểu đồ phần trăm thời gian hoạt động và biểu đồ thời gian phản hồi để xác định xu hướng độ tin cậy.
Giám sát giấy chứng nhận
Theo dõi ngày hết hạn chứng chỉ SSL và nhận cảnh báo trước khi chứng chỉ hết hạn để ngăn chặn các lỗi HTTPS không mong muốn.
Tại sao lại chạy Uptime Kuma trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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