Apache HertzBeat là một nền tảng observability không agent, do cộng đồng phát triển, giám sát servers, databases, middleware, cloud services, và các HTTP và JMX endpoints tùy chỉnh thông qua các protocol templates có thể cấu hình. Thay vì cài đặt collectors trên mỗi mục tiêu, nó thăm dò các endpoints qua SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP, và hàng chục protocol khác, sau đó hiển thị dashboards, alerts, và status pages từ một unified interface duy nhất.

Tự host HertzBeat trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu giám sát, alert rules, và thông tin xác thực mục tiêu bên trong hạ tầng bạn kiểm soát, không có per-metric pricing hay vendor lock-in. Stack PostgreSQL và VictoriaMetrics đi kèm lưu trữ cấu hình và time-series metrics cục bộ, khiến cho deployment hoàn toàn self-contained ngay từ ngày đầu tiên.