Triển khai Apache HertzBeat với một cú nhấp cài đặt.
Nền tảng khả năng quan sát thời gian thực không cần agent, mã nguồn mở để giám sát máy chủ, cơ sở dữ liệu và dịch vụ đám mây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apache HertzBeat
Apache HertzBeat là một nền tảng observability không agent, do cộng đồng phát triển, giám sát servers, databases, middleware, cloud services, và các HTTP và JMX endpoints tùy chỉnh thông qua các protocol templates có thể cấu hình. Thay vì cài đặt collectors trên mỗi mục tiêu, nó thăm dò các endpoints qua SSH, SNMP, JDBC, JMX, HTTP, và hàng chục protocol khác, sau đó hiển thị dashboards, alerts, và status pages từ một unified interface duy nhất.
Tự host HertzBeat trên VPS của bạn giúp giữ dữ liệu giám sát, alert rules, và thông tin xác thực mục tiêu bên trong hạ tầng bạn kiểm soát, không có per-metric pricing hay vendor lock-in. Stack PostgreSQL và VictoriaMetrics đi kèm lưu trữ cấu hình và time-series metrics cục bộ, khiến cho deployment hoàn toàn self-contained ngay từ ngày đầu tiên.
Các tính năng chính của Apache HertzBeat
Giám sát không tác nhân
Khảo sát máy chủ, cơ sở dữ liệu và API qua SSH, SNMP, JDBC, JMX và HTTP mà không cần cài đặt bộ thu thập trên mỗi máy đích.
Cảnh báo ngưỡng
Thiết lập quy tắc cảnh báo với ngưỡng dựa trên biểu thức và gửi thông báo đến email, Slack, Discord, Telegram, webhooks và các nhà cung cấp SMS.
Trang trạng thái công khai
Xuất bản các trang trạng thái hướng đến khách hàng báo cáo thời gian hoạt động và sự cố cho các dịch vụ được giám sát đã chọn mà không làm lộ bảng điều khiển nội bộ.
Giao thức tùy chỉnh
Thêm các kiểu giám sát mới bằng cách viết các mẫu ứng dụng YAML, để các hệ thống chuyên biệt có thể được giám sát mà không cần chờ đợi tích hợp từ nhà cung cấp.
Kho lưu trữ chuỗi thời gian tích hợp
Đi kèm với VictoriaMetrics để lưu trữ số liệu hiệu quả dài hạn và PostgreSQL để cấu hình, loại bỏ nhu cầu kết nối các cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Tại sao lại chạy Apache HertzBeat trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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