TrailBase là một giải pháp thay thế Firebase có độ trễ dưới mili giây, thực thi đơn lẻ, được xây dựng trên Rust, SQLite và Wasmtime. Nó tích hợp các API REST và thời gian thực an toàn kiểu, xác thực dựa trên JWT với các nhà cung cấp OAuth2, một môi trường chạy WebAssembly tích hợp sẵn cho logic máy chủ tùy chỉnh và một bảng điều khiển quản trị tinh tế vào một tệp nhị phân — do đó, một backend hoàn chỉnh được triển khai dưới dạng một tiến trình duy nhất mà không cần vận hành cơ sở dữ liệu bên ngoài.

Tự host TrailBase trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ người dùng, dữ liệu ứng dụng và mã thông báo xác thực hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn, loại bỏ chi phí BaaS theo yêu cầu và mang lại cho bạn độ trễ có thể dự đoán được nhờ bộ nhớ SQLite cục bộ. Các SDK máy khách dành cho TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin và C# giúp dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web và di động.