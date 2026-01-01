Triển khai TrailBase với 1 nhấp.
Giải pháp thay thế Firebase mã nguồn mở với các API an toàn kiểu, đăng ký thời gian thực, auth và UI quản trị trong một tệp thực thi duy nhất.
Chọn gói VPS cho TrailBase
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TrailBase
TrailBase là một giải pháp thay thế Firebase có độ trễ dưới mili giây, thực thi đơn lẻ, được xây dựng trên Rust, SQLite và Wasmtime. Nó tích hợp các API REST và thời gian thực an toàn kiểu, xác thực dựa trên JWT với các nhà cung cấp OAuth2, một môi trường chạy WebAssembly tích hợp sẵn cho logic máy chủ tùy chỉnh và một bảng điều khiển quản trị tinh tế vào một tệp nhị phân — do đó, một backend hoàn chỉnh được triển khai dưới dạng một tiến trình duy nhất mà không cần vận hành cơ sở dữ liệu bên ngoài.
Tự host TrailBase trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ người dùng, dữ liệu ứng dụng và mã thông báo xác thực hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn, loại bỏ chi phí BaaS theo yêu cầu và mang lại cho bạn độ trễ có thể dự đoán được nhờ bộ nhớ SQLite cục bộ. Các SDK máy khách dành cho TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin và C# giúp dễ dàng tích hợp với các ứng dụng web và di động.
Các tính năng chính của TrailBase
APIs an toàn kiểu
Định nghĩa các bộ sưu tập trong giao diện quản trị và TrailBase tự động tạo các REST endpoints an toàn kiểu với JSON Schema, loại bỏ mã CRUD thủ công dễ hỏng.
Đăng ký thời gian thực
API thời gian thực dựa trên cơ chế đẩy cho phép máy khách đăng ký theo dõi các thay đổi bản ghi và duy trì đồng bộ mà không cần thăm dò, lý tưởng cho các ứng dụng cộng tác và cập nhật trực tiếp.
WebAssembly runtime
Chạy logic tùy chỉnh phía máy chủ được viết bằng JavaScript, Rust hoặc Go dưới dạng các thành phần WASM được cô lập, mà không cần phải xây dựng lại hoặc khởi động lại máy chủ.
Xác thực tích hợp
Đăng ký bằng email/mật khẩu cùng với các nhà cung cấp OAuth2 như Google và Discord hoạt động ngay lập tức bằng cách sử dụng JWT và refresh token — không yêu cầu dịch vụ nhận dạng riêng biệt.
Bảng điều khiển quản trị viên
Giao diện người dùng web tích hợp cho phép bạn quản lý bảng, duyệt bản ghi, cấu hình xác thực và kiểm tra nhật ký mà không cần tự tay viết các lệnh SQL hoặc cuộc gọi REST.
Tệp nhị phân đơn trên SQLite
Mọi thứ chạy từ một tệp thực thi Rust duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite, nhờ đó việc triển khai vẫn đơn giản và các truy vấn vẫn nhanh chóng mà không cần máy chủ cơ sở dữ liệu riêng biệt.
Tại sao lại chạy TrailBase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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