Triển khai Visual Studio Code Server chỉ với một cú nhấp chuột.
Chạy VS Code hoàn toàn trong trình duyệt của bạn từ mọi nơi với các tiện ích mở rộng, gỡ lỗi, Git và một terminal tích hợp.
Chọn gói VPS cho Visual Studio Code Server
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Visual Studio Code Server
Visual Studio Code Server mang môi trường phát triển VS Code đầy đủ đến bất kỳ trình duyệt nào. Truy cập các tiện ích mở rộng, IntelliSense, terminal tích hợp, công cụ Git và trình gỡ lỗi của bạn từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ — môi trường phát triển của bạn nằm trên VPS và luôn sẵn sàng.
Tự host VS Code Server trên VPS có nghĩa là các dự án và cấu hình vẫn tồn tại giữa các phiên và có thể truy cập từ bất kỳ máy nào. Môi trường máy chủ luôn hoạt động lý tưởng cho lập trình cặp đôi qua web, quy trình làm việc phát triển đám mây hoặc viết mã từ các thiết bị mà việc cài đặt VS Code không thực tế.
Các tính năng chính của Visual Studio Code Server
VS Code đầy đủ trong trình duyệt
Truy cập trải nghiệm VS Code đầy đủ bao gồm tiện ích mở rộng, giao diện, phím tắt và cài đặt từ bất kỳ tab trình duyệt nào.
Hỗ trợ tiện ích mở rộng
Cài đặt và chạy tiện ích mở rộng của VS Code phía máy chủ, bao gồm language servers, linters, formatters và debuggers.
Terminal tích hợp
Chạy các lệnh shell, xây dựng công cụ và script trực tiếp trong terminal trình duyệt được kết nối với môi trường VPS của bạn.
Tích hợp Git
Quản lý kho lưu trữ, tạo commit, xem xét các khác biệt và xử lý xung đột hợp nhất sử dụng các công cụ Git tích hợp sẵn của VS Code.
Không gian làm việc duy trì
Các dự án, cài đặt và tiện ích mở rộng duy trì giữa các phiên trên VPS của bạn để bạn có thể tiếp tục chính xác từ nơi bạn đã dừng lại.
Tại sao lại chạy Visual Studio Code Server trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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