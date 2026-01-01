Visual Studio Code Server mang môi trường phát triển VS Code đầy đủ đến bất kỳ trình duyệt nào. Truy cập các tiện ích mở rộng, IntelliSense, terminal tích hợp, công cụ Git và trình gỡ lỗi của bạn từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ — môi trường phát triển của bạn nằm trên VPS và luôn sẵn sàng.

Tự host VS Code Server trên VPS có nghĩa là các dự án và cấu hình vẫn tồn tại giữa các phiên và có thể truy cập từ bất kỳ máy nào. Môi trường máy chủ luôn hoạt động lý tưởng cho lập trình cặp đôi qua web, quy trình làm việc phát triển đám mây hoặc viết mã từ các thiết bị mà việc cài đặt VS Code không thực tế.