Giảm giá lên đến 69% cho Visual Studio Code Server

Triển khai Visual Studio Code Server chỉ với một cú nhấp chuột.

Chạy VS Code hoàn toàn trong trình duyệt của bạn từ mọi nơi với các tiện ích mở rộng, gỡ lỗi, Git và một terminal tích hợp.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Visual Studio Code Server chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Visual Studio Code Server

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server mang môi trường phát triển VS Code đầy đủ đến bất kỳ trình duyệt nào. Truy cập các tiện ích mở rộng, IntelliSense, terminal tích hợp, công cụ Git và trình gỡ lỗi của bạn từ bất kỳ thiết bị nào mà không cần cài đặt phần mềm cục bộ — môi trường phát triển của bạn nằm trên VPS và luôn sẵn sàng.

Tự host VS Code Server trên VPS có nghĩa là các dự án và cấu hình vẫn tồn tại giữa các phiên và có thể truy cập từ bất kỳ máy nào. Môi trường máy chủ luôn hoạt động lý tưởng cho lập trình cặp đôi qua web, quy trình làm việc phát triển đám mây hoặc viết mã từ các thiết bị mà việc cài đặt VS Code không thực tế.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Visual Studio Code Server

VS Code đầy đủ trong trình duyệt

Truy cập trải nghiệm VS Code đầy đủ bao gồm tiện ích mở rộng, giao diện, phím tắt và cài đặt từ bất kỳ tab trình duyệt nào.

Hỗ trợ tiện ích mở rộng

Cài đặt và chạy tiện ích mở rộng của VS Code phía máy chủ, bao gồm language servers, linters, formatters và debuggers.

Terminal tích hợp

Chạy các lệnh shell, xây dựng công cụ và script trực tiếp trong terminal trình duyệt được kết nối với môi trường VPS của bạn.

Tích hợp Git

Quản lý kho lưu trữ, tạo commit, xem xét các khác biệt và xử lý xung đột hợp nhất sử dụng các công cụ Git tích hợp sẵn của VS Code.

Không gian làm việc duy trì

Các dự án, cài đặt và tiện ích mở rộng duy trì giữa các phiên trên VPS của bạn để bạn có thể tiếp tục chính xác từ nơi bạn đã dừng lại.

Tại sao lại chạy Visual Studio Code Server trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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