Giảm giá lên đến 69% cho Adminer

Triển khai Adminer với 1 nhấp cài đặt.

Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhẹ, đầy đủ tính năng, hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, SQLite và 8 hệ thống khác.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Adminer với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Adminer

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Adminer

Adminer là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu PHP một tệp, cung cấp khả năng quản trị toàn diện trên hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB và nhiều hơn nữa—thông qua một giao diện web thống nhất. Ban đầu được tạo ra như một giải pháp thay thế gọn nhẹ hơn cho phpMyAdmin, nó không yêu cầu cài đặt phức tạp và sẵn sàng sử dụng ngay sau khi triển khai.

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Adminer bao gồm đầy đủ các thao tác cơ sở dữ liệu: duyệt và chỉnh sửa bản ghi, chạy các truy vấn SQL với tính năng tô sáng cú pháp, quản lý người dùng và quyền, nhập và xuất dữ liệu, và xem các mối quan hệ lược đồ. Thiết kế gọn gàng của nó giúp nó hữu ích như nhau cho việc gỡ lỗi nhanh chóng trong quá trình phát triển và quản trị thường xuyên trong môi trường sản xuất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Adminer

hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu

Quản lý MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB và nhiều hơn nữa từ một giao diện duy nhất, loại bỏ nhu cầu duy trì các công cụ riêng biệt cho từng loại cơ sở dữ liệu.

Triển khai tức thì

Được đóng gói dưới dạng một tệp PHP duy nhất không có bất kỳ phụ thuộc nào ngoài một máy chủ web, Adminer có thể truy cập ngay lập tức sau khi khởi chạy mà không cần cấu hình.

Trình chỉnh sửa truy vấn SQL

Thực thi các truy vấn SQL tùy chỉnh với tính năng tô sáng cú pháp và kết quả có cấu trúc, giúp dễ dàng kiểm tra dữ liệu, gỡ lỗi truy vấn hoặc thực hiện các di chuyển một lần.

Nhập và xuất

Nhập và xuất dữ liệu ở định dạng SQL và CSV để sao lưu, di chuyển và chia sẻ dữ liệu với các công cụ bên ngoài hoặc thành viên nhóm.

Quản lý người dùng và quyền

Tạo, sửa đổi và xóa người dùng cơ sở dữ liệu cùng các đặc quyền của họ trực tiếp từ giao diện web, loại bỏ nhu cầu truy cập dòng lệnh trong quá trình thay đổi kiểm soát truy cập định kỳ.

Tại sao lại chạy Adminer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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