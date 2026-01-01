Adminer là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu PHP một tệp, cung cấp khả năng quản trị toàn diện trên hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB và nhiều hơn nữa—thông qua một giao diện web thống nhất. Ban đầu được tạo ra như một giải pháp thay thế gọn nhẹ hơn cho phpMyAdmin, nó không yêu cầu cài đặt phức tạp và sẵn sàng sử dụng ngay sau khi triển khai.

Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Adminer bao gồm đầy đủ các thao tác cơ sở dữ liệu: duyệt và chỉnh sửa bản ghi, chạy các truy vấn SQL với tính năng tô sáng cú pháp, quản lý người dùng và quyền, nhập và xuất dữ liệu, và xem các mối quan hệ lược đồ. Thiết kế gọn gàng của nó giúp nó hữu ích như nhau cho việc gỡ lỗi nhanh chóng trong quá trình phát triển và quản trị thường xuyên trong môi trường sản xuất.