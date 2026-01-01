Triển khai Adminer với 1 nhấp cài đặt.
Công cụ quản lý cơ sở dữ liệu nhẹ, đầy đủ tính năng, hỗ trợ MySQL, PostgreSQL, SQLite và 8 hệ thống khác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Adminer
Adminer là một công cụ quản lý cơ sở dữ liệu PHP một tệp, cung cấp khả năng quản trị toàn diện trên hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu—MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB và nhiều hơn nữa—thông qua một giao diện web thống nhất. Ban đầu được tạo ra như một giải pháp thay thế gọn nhẹ hơn cho phpMyAdmin, nó không yêu cầu cài đặt phức tạp và sẵn sàng sử dụng ngay sau khi triển khai.
Mặc dù có kích thước nhỏ gọn, Adminer bao gồm đầy đủ các thao tác cơ sở dữ liệu: duyệt và chỉnh sửa bản ghi, chạy các truy vấn SQL với tính năng tô sáng cú pháp, quản lý người dùng và quyền, nhập và xuất dữ liệu, và xem các mối quan hệ lược đồ. Thiết kế gọn gàng của nó giúp nó hữu ích như nhau cho việc gỡ lỗi nhanh chóng trong quá trình phát triển và quản trị thường xuyên trong môi trường sản xuất.
Các tính năng chính của Adminer
hơn 11 hệ thống cơ sở dữ liệu
Quản lý MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle, MongoDB và nhiều hơn nữa từ một giao diện duy nhất, loại bỏ nhu cầu duy trì các công cụ riêng biệt cho từng loại cơ sở dữ liệu.
Triển khai tức thì
Được đóng gói dưới dạng một tệp PHP duy nhất không có bất kỳ phụ thuộc nào ngoài một máy chủ web, Adminer có thể truy cập ngay lập tức sau khi khởi chạy mà không cần cấu hình.
Trình chỉnh sửa truy vấn SQL
Thực thi các truy vấn SQL tùy chỉnh với tính năng tô sáng cú pháp và kết quả có cấu trúc, giúp dễ dàng kiểm tra dữ liệu, gỡ lỗi truy vấn hoặc thực hiện các di chuyển một lần.
Nhập và xuất
Nhập và xuất dữ liệu ở định dạng SQL và CSV để sao lưu, di chuyển và chia sẻ dữ liệu với các công cụ bên ngoài hoặc thành viên nhóm.
Quản lý người dùng và quyền
Tạo, sửa đổi và xóa người dùng cơ sở dữ liệu cùng các đặc quyền của họ trực tiếp từ giao diện web, loại bỏ nhu cầu truy cập dòng lệnh trong quá trình thay đổi kiểm soát truy cập định kỳ.
Tại sao lại chạy Adminer trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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