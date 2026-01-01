Triển khai 1Backend với 1 nhấp.
Nền tảng tự lưu trữ để xây dựng ứng dụng AI với các microservice và microfrontend có khả năng mở rộng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với 1Backend
1Backend là một nền tảng mã nguồn mở để triển khai các ứng dụng AI dưới dạng các microservice và microfrontend có thể kết hợp, tất cả từ một bảng điều khiển tự host duy nhất. Nó tích hợp quản lý người dùng, quyền hạn, bí mật, cấu hình, định tuyến, lưu trữ tệp và dịch vụ mô hình AI để các nhóm có thể tập trung vào logic ứng dụng thay vì phải kết nối cơ sở hạ tầng lại với nhau.
Việc tự host 1Backend trên VPS của riêng bạn giúp giữ các prompts, trọng số mô hình, bí mật và dữ liệu khách hàng bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các dịch vụ tích hợp sẵn sẽ khởi chạy các LLM cục bộ và container stable diffusion theo yêu cầu, cung cấp cho bạn một backend sẵn sàng cho sản xuất cho các sản phẩm AI mà không bị khóa nhà cung cấp theo từng token.
Các tính năng chính của 1Backend
AI microservices runtime
Khởi chạy và điều phối các vùng chứa AI — bao gồm LLM cục bộ và mô hình hình ảnh — trực tiếp từ backend mà không cần trình điều phối bên ngoài.
Danh tính tích hợp
Tài khoản người dùng, vai trò, quyền, tổ chức và khóa API được cung cấp sẵn để mọi dịch vụ mới tự động kế thừa xác thực.
Bí mật và cấu hình
Dịch vụ lưu trữ bí mật được mã hóa và cấu hình theo từng ứng dụng giúp giữ khóa API và cài đặt tách biệt khỏi mã và kiểm soát phiên bản.
Microfrontend hosting
Phục vụ nhiều giao diện người dùng thông qua một lớp định tuyến duy nhất, cho phép các nhóm độc lập triển khai các module UI mà không cần xây dựng lại toàn bộ ứng dụng.
Các manifest Bootstrap
Định nghĩa các định tuyến, quyền hạn, cấu hình và bí mật trong các tệp kê khai YAML để triển khai cơ sở hạ tầng dưới dạng mã có thể tái tạo trên các môi trường.
Tại sao lại chạy 1Backend trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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