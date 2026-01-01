1Backend là một nền tảng mã nguồn mở để triển khai các ứng dụng AI dưới dạng các microservice và microfrontend có thể kết hợp, tất cả từ một bảng điều khiển tự host duy nhất. Nó tích hợp quản lý người dùng, quyền hạn, bí mật, cấu hình, định tuyến, lưu trữ tệp và dịch vụ mô hình AI để các nhóm có thể tập trung vào logic ứng dụng thay vì phải kết nối cơ sở hạ tầng lại với nhau.

Việc tự host 1Backend trên VPS của riêng bạn giúp giữ các prompts, trọng số mô hình, bí mật và dữ liệu khách hàng bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Các dịch vụ tích hợp sẵn sẽ khởi chạy các LLM cục bộ và container stable diffusion theo yêu cầu, cung cấp cho bạn một backend sẵn sàng cho sản xuất cho các sản phẩm AI mà không bị khóa nhà cung cấp theo từng token.