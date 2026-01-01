Triển khai Alexandrie chỉ với một cú nhấp chuột.
Cơ sở kiến thức tự host với Markdown mở rộng, tìm kiếm toàn văn bản và quyền truy cập chi tiết theo từng tài liệu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Alexandrie
Alexandrie là một nền tảng cơ sở tri thức và tài liệu tự lưu trữ được xây dựng bằng Go và Nuxt 4. Nó cung cấp một trình soạn thảo Markdown phong phú với các biểu thức toán học KaTeX, các vùng chứa chú thích màu sắc và một trung tâm lệnh để tìm kiếm toàn văn bản trên tất cả các tài liệu của bạn. Một hệ thống quyền hạn năm cấp độ cho mỗi tài liệu cho phép bạn giữ một số ghi chú riêng tư, chia sẻ những ghi chú khác với nhóm của bạn và xuất bản các trang được chọn công khai — tất cả từ một cài đặt duy nhất.
Việc tự lưu trữ Alexandrie giúp giữ tài liệu, ghi chú và tệp đã tải lên của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 tích hợp sẵn xử lý việc tải tệp lên mà không cần dịch vụ bên ngoài, và tính năng sao lưu và khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột cho phép bạn bảo vệ toàn bộ cơ sở tri thức mà không cần xuất cơ sở dữ liệu thủ công.
Các tính năng chính của Alexandrie
Trình chỉnh sửa Markdown mở rộng
Viết với các biểu thức toán học KaTeX, các hộp chú thích màu và nhúng đa dạng bằng trình chỉnh sửa CodeMirror 6 được thiết kế cho tài liệu có cấu trúc.
Quyền hạn năm cấp độ
Gán các cấp độ truy cập chi tiết cho từng tài liệu — từ hoàn toàn riêng tư đến có thể đọc công khai — để cùng một cài đặt phục vụ ghi chú cá nhân, wiki nhóm và tài liệu công khai cùng lúc.
Tìm kiếm toàn văn lệnh
Trung tâm lệnh điều khiển bằng bàn phím tìm kiếm tức thì trên tất cả tài liệu của bạn, giúp các cơ sở tri thức lớn có thể điều hướng được mà không cần duyệt thư mục thủ công.
Lưu trữ tệp tích hợp sẵn
Kho đối tượng tích hợp tương thích S3 xử lý tải lên tệp và tệp đính kèm phương tiện mà không yêu cầu dịch vụ lưu trữ bên ngoài hoặc tài khoản CDN.
Đăng nhập SSO và OIDC
Xác thực bằng Google, GitHub, Microsoft hoặc Discord thông qua OIDC, loại bỏ nhu cầu quản lý các tài khoản người dùng riêng biệt cho mỗi thành viên trong nhóm.
Tại sao lại chạy Alexandrie trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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