Alexandrie là một nền tảng cơ sở tri thức và tài liệu tự lưu trữ được xây dựng bằng Go và Nuxt 4. Nó cung cấp một trình soạn thảo Markdown phong phú với các biểu thức toán học KaTeX, các vùng chứa chú thích màu sắc và một trung tâm lệnh để tìm kiếm toàn văn bản trên tất cả các tài liệu của bạn. Một hệ thống quyền hạn năm cấp độ cho mỗi tài liệu cho phép bạn giữ một số ghi chú riêng tư, chia sẻ những ghi chú khác với nhóm của bạn và xuất bản các trang được chọn công khai — tất cả từ một cài đặt duy nhất.

Việc tự lưu trữ Alexandrie giúp giữ tài liệu, ghi chú và tệp đã tải lên của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Bộ lưu trữ đối tượng tương thích S3 tích hợp sẵn xử lý việc tải tệp lên mà không cần dịch vụ bên ngoài, và tính năng sao lưu và khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột cho phép bạn bảo vệ toàn bộ cơ sở tri thức mà không cần xuất cơ sở dữ liệu thủ công.