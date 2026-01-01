Triển khai Chroma với 1 nhấp.
Cơ sở dữ liệu vector mã nguồn mở cho các ứng dụng AI, tìm kiếm ngữ nghĩa và các quy trình tạo sinh tăng cường truy xuất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Chroma
Chroma là một cơ sở dữ liệu nhúng mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho các ứng dụng AI cần lưu trữ, lập chỉ mục và truy vấn các nhúng vectơ đa chiều. Nó tích hợp liền mạch với LangChain, LlamaIndex và OpenAI SDK, biến nó thành cách nhanh nhất để thêm khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa và tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) vào bất kỳ ứng dụng nào mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng vectơ tùy chỉnh.
Tự host Chroma trên VPS của bạn giúp giữ các nhúng, dữ liệu tài liệu và mẫu truy vấn của bạn trong tầm kiểm soát, mà không có phí theo truy vấn và sự linh hoạt để điều chỉnh tài nguyên khi bộ sưu tập của bạn mở rộng.
Các tính năng chính của Chroma
RAG Pipeline Sẵn sàng
Được thiết kế như một lớp truy xuất cho các ứng dụng LLM, để bạn có thể căn cứ các phản hồi của mô hình vào tài liệu của riêng mình với công việc tích hợp tối thiểu.
Tích hợp khung
Hỗ trợ gốc cho LangChain, LlamaIndex và OpenAI SDK có nghĩa là mã AI hiện có của bạn kết nối với Chroma chỉ với vài dòng cấu hình.
Lọc Metadata
Kết hợp tìm kiếm tương tự vector với các bộ lọc siêu dữ liệu có cấu trúc để thu hẹp kết quả theo ngày, danh mục hoặc bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh nào mà không cần xử lý hậu kỳ.
Nhiều thước đo khoảng cách
Chọn cosine similarity, L2 distance hoặc inner product trên mỗi bộ sưu tập để khớp với metric mà embedding model của bạn đã được huấn luyện nhằm đạt kết quả chính xác.
Lưu trữ bền vững
Embeddings và các chỉ mục vẫn tồn tại sau các lần khởi động lại và cập nhật, nhờ đó cơ sở tri thức của bạn vẫn nguyên vẹn mà không cần nhập lại tài liệu sau mỗi lần thay đổi triển khai.
Tại sao lại chạy Chroma trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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