Chroma là một cơ sở dữ liệu nhúng mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho các ứng dụng AI cần lưu trữ, lập chỉ mục và truy vấn các nhúng vectơ đa chiều. Nó tích hợp liền mạch với LangChain, LlamaIndex và OpenAI SDK, biến nó thành cách nhanh nhất để thêm khả năng tìm kiếm ngữ nghĩa và tạo sinh tăng cường truy xuất (RAG) vào bất kỳ ứng dụng nào mà không cần xây dựng cơ sở hạ tầng vectơ tùy chỉnh.

Tự host Chroma trên VPS của bạn giúp giữ các nhúng, dữ liệu tài liệu và mẫu truy vấn của bạn trong tầm kiểm soát, mà không có phí theo truy vấn và sự linh hoạt để điều chỉnh tài nguyên khi bộ sưu tập của bạn mở rộng.