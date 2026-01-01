Giảm giá lên đến 69% cho Tiny Tiny RSS

Triển khai Tiny Tiny RSS chỉ với một cú nhấp chuột.

Trình tổng hợp tin tức RSS và Atom tự lưu trữ, đa người dùng để đọc và sắp xếp các nguồn cấp dữ liệu từ bất kỳ trình duyệt nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Tiny Tiny RSS chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Tiny Tiny RSS

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Tiny Tiny RSS

Tiny Tiny RSS là một trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom mã nguồn mở, tự host, cho phép bạn theo dõi các trang web, blog và nguồn tin tức từ một giao diện web riêng tư, duy nhất. Nó liên tục tìm nạp các bản cập nhật trong nền để nguồn cấp dữ liệu của bạn luôn được cập nhật, đồng thời cung cấp một giao diện linh hoạt với các phím tắt, tìm kiếm toàn văn, nhãn, bộ lọc và tính năng nhập/xuất OPML.

Hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, mỗi tài khoản có các đăng ký nguồn cấp dữ liệu và tùy chọn độc lập. Một API tích hợp cho phép các ứng dụng di động như FeedMe và Fluent Reader kết nối và đồng bộ hóa tiến độ đọc. Tự host trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư lịch sử đọc và các đăng ký của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết bạn đọc gì.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Tiny Tiny RSS

Tìm nạp nguồn cấp dữ liệu liên tục

Tải các bản cập nhật từ tất cả các nguồn cấp dữ liệu đã đăng ký trong nền để các bài viết sẵn sàng để đọc ngay khi bạn mở ứng dụng.

Hỗ trợ đa người dùng

Tạo nhiều tài khoản độc lập, mỗi tài khoản có đăng ký nguồn cấp dữ liệu, nhãn, bộ lọc và tùy chọn đọc riêng.

API Khách hàng Di động

API tích hợp sẵn cho phép các ứng dụng di động phổ biến như FeedMe, Fluent Reader và Reeder kết nối và đồng bộ hóa tiến độ đọc của bạn trên các thiết bị.

Bộ lọc và Nhãn

Tự động gắn nhãn, đánh dấu sao hoặc ẩn bài viết dựa trên các quy tắc bạn xác định — giữ cho danh sách đọc của bạn tập trung vào những gì quan trọng.

OPML nhập và xuất

Nhập các đăng ký hiện có của bạn từ bất kỳ trình đọc RSS nào khác qua OPML và xuất chúng dễ dàng như vậy khi bạn cần di chuyển.

Tại sao lại chạy Tiny Tiny RSS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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