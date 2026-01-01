Tiny Tiny RSS là một trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom mã nguồn mở, tự host, cho phép bạn theo dõi các trang web, blog và nguồn tin tức từ một giao diện web riêng tư, duy nhất. Nó liên tục tìm nạp các bản cập nhật trong nền để nguồn cấp dữ liệu của bạn luôn được cập nhật, đồng thời cung cấp một giao diện linh hoạt với các phím tắt, tìm kiếm toàn văn, nhãn, bộ lọc và tính năng nhập/xuất OPML.

Hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, mỗi tài khoản có các đăng ký nguồn cấp dữ liệu và tùy chọn độc lập. Một API tích hợp cho phép các ứng dụng di động như FeedMe và Fluent Reader kết nối và đồng bộ hóa tiến độ đọc. Tự host trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư lịch sử đọc và các đăng ký của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết bạn đọc gì.