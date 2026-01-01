Triển khai Tiny Tiny RSS chỉ với một cú nhấp chuột.
Trình tổng hợp tin tức RSS và Atom tự lưu trữ, đa người dùng để đọc và sắp xếp các nguồn cấp dữ liệu từ bất kỳ trình duyệt nào.
Chọn gói VPS cho Tiny Tiny RSS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS là một trình tổng hợp nguồn cấp dữ liệu RSS và Atom mã nguồn mở, tự host, cho phép bạn theo dõi các trang web, blog và nguồn tin tức từ một giao diện web riêng tư, duy nhất. Nó liên tục tìm nạp các bản cập nhật trong nền để nguồn cấp dữ liệu của bạn luôn được cập nhật, đồng thời cung cấp một giao diện linh hoạt với các phím tắt, tìm kiếm toàn văn, nhãn, bộ lọc và tính năng nhập/xuất OPML.
Hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, mỗi tài khoản có các đăng ký nguồn cấp dữ liệu và tùy chọn độc lập. Một API tích hợp cho phép các ứng dụng di động như FeedMe và Fluent Reader kết nối và đồng bộ hóa tiến độ đọc. Tự host trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư lịch sử đọc và các đăng ký của bạn — không có dịch vụ bên thứ ba nào biết bạn đọc gì.
Các tính năng chính của Tiny Tiny RSS
Tìm nạp nguồn cấp dữ liệu liên tục
Tải các bản cập nhật từ tất cả các nguồn cấp dữ liệu đã đăng ký trong nền để các bài viết sẵn sàng để đọc ngay khi bạn mở ứng dụng.
Hỗ trợ đa người dùng
Tạo nhiều tài khoản độc lập, mỗi tài khoản có đăng ký nguồn cấp dữ liệu, nhãn, bộ lọc và tùy chọn đọc riêng.
API Khách hàng Di động
API tích hợp sẵn cho phép các ứng dụng di động phổ biến như FeedMe, Fluent Reader và Reeder kết nối và đồng bộ hóa tiến độ đọc của bạn trên các thiết bị.
Bộ lọc và Nhãn
Tự động gắn nhãn, đánh dấu sao hoặc ẩn bài viết dựa trên các quy tắc bạn xác định — giữ cho danh sách đọc của bạn tập trung vào những gì quan trọng.
OPML nhập và xuất
Nhập các đăng ký hiện có của bạn từ bất kỳ trình đọc RSS nào khác qua OPML và xuất chúng dễ dàng như vậy khi bạn cần di chuyển.
Tại sao lại chạy Tiny Tiny RSS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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