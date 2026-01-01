ArchivesSpace là hệ thống quản lý thông tin lưu trữ mã nguồn mở hàng đầu được xây dựng bởi các nhà lưu trữ dành cho các nhà lưu trữ. Nó kết hợp việc tiếp nhận, sắp xếp, mô tả và khám phá công khai vào một ứng dụng duy nhất hỗ trợ toàn bộ vòng đời lưu trữ — từ việc hiến tặng ban đầu cho đến truy cập trực tuyến bởi các nhà nghiên cứu.

Tự lưu trữ ArchivesSpace trên VPS của riêng bạn giúp giữ các công cụ tìm kiếm, hồ sơ tiếp nhận và dữ liệu người dùng dưới sự kiểm soát của tổ chức bạn, mà không có phí theo hồ sơ hoặc bị khóa nhà cung cấp. Giao diện nhân viên đi kèm, cổng truy cập công cộng, REST API và điểm cuối OAI-PMH cung cấp cho kho lưu trữ của bạn một nền tảng mô tả và khám phá hoàn chỉnh ngay lập tức.