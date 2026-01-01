Triển khai ArchivesSpace với cài đặt một nhấp chuột.
Hệ thống quản lý thông tin lưu trữ mã nguồn mở để quản lý các bản thảo, hồ sơ và đối tượng kỹ thuật số.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ArchivesSpace
ArchivesSpace là hệ thống quản lý thông tin lưu trữ mã nguồn mở hàng đầu được xây dựng bởi các nhà lưu trữ dành cho các nhà lưu trữ. Nó kết hợp việc tiếp nhận, sắp xếp, mô tả và khám phá công khai vào một ứng dụng duy nhất hỗ trợ toàn bộ vòng đời lưu trữ — từ việc hiến tặng ban đầu cho đến truy cập trực tuyến bởi các nhà nghiên cứu.
Tự lưu trữ ArchivesSpace trên VPS của riêng bạn giúp giữ các công cụ tìm kiếm, hồ sơ tiếp nhận và dữ liệu người dùng dưới sự kiểm soát của tổ chức bạn, mà không có phí theo hồ sơ hoặc bị khóa nhà cung cấp. Giao diện nhân viên đi kèm, cổng truy cập công cộng, REST API và điểm cuối OAI-PMH cung cấp cho kho lưu trữ của bạn một nền tảng mô tả và khám phá hoàn chỉnh ngay lập tức.
Các tính năng chính của ArchivesSpace
Mô tả lưu trữ
Tạo và quản lý tài nguyên, tài liệu bổ sung, đối tượng lưu trữ và đối tượng số theo các tiêu chuẩn DACS, ISAD(G) và ISAAR(CPF).
Cổng truy cập công cộng
Các nhà nghiên cứu duyệt qua tài liệu hỗ trợ tìm kiếm, tìm kiếm bộ sưu tập và xem các đối tượng kỹ thuật số thông qua giao diện khám phá công cộng tích hợp sẵn.
Xuất EAD và MARCXML
Xuất bản ghi tài nguyên dưới dạng EAD 2002, EAD3, MARCXML, MODS, hoặc Dublin Core để tích hợp với các lớp khám phá và các danh mục liên hợp.
Thu thập OAI-PMH
Cung cấp siêu dữ liệu mô tả qua OAI-PMH để các bộ tổng hợp như DPLA hoặc Europeana có thể thu thập các bộ sưu tập một cách tự động.
REST API
Một API REST JSON có tài liệu hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bảo quản kỹ thuật số, các quy trình ETL và các giao diện người dùng tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy ArchivesSpace trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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