Crafty Controller là một GUI web mã nguồn mở để quản lý các máy chủ Minecraft Java và Bedrock từ một bảng điều khiển duy nhất. Nó thay thế việc phải xử lý nhiều phiên SSH và các tab màn hình bằng các bảng điều khiển trực tiếp cho từng máy chủ, trình quản lý tệp tích hợp, các tác vụ đã lên lịch và sao lưu chỉ với một cú nhấp chuột — tất cả được gói gọn trong một giao diện web gọn gàng với quyền truy cập dựa trên vai trò đa người dùng.

Tự host Crafty trên VPS của bạn giúp bạn giữ toàn quyền sở hữu thế giới, cấu hình plugin và dữ liệu người chơi của mình trên phần cứng mà bạn kiểm soát. Bạn có thể khởi tạo các máy chủ mới từ các loại jar phổ biến — vanilla, Paper, Spigot, Forge và Bedrock — mà không cần rời khỏi trình duyệt, và chia sẻ quyền quản trị giới hạn với bạn bè hoặc người điều hành bằng cách sử dụng các quyền chi tiết.