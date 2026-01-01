Giảm giá lên đến 69% cho Crafty Controller

Triển khai Crafty Controller chỉ với một cú nhấp chuột.

Bảng điều khiển dựa trên web để tạo, cấu hình và vận hành nhiều máy chủ Minecraft Java và Bedrock từ một bảng điều khiển duy nhất.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Crafty Controller chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Crafty Controller

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Crafty Controller

Crafty Controller là một GUI web mã nguồn mở để quản lý các máy chủ Minecraft Java và Bedrock từ một bảng điều khiển duy nhất. Nó thay thế việc phải xử lý nhiều phiên SSH và các tab màn hình bằng các bảng điều khiển trực tiếp cho từng máy chủ, trình quản lý tệp tích hợp, các tác vụ đã lên lịch và sao lưu chỉ với một cú nhấp chuột — tất cả được gói gọn trong một giao diện web gọn gàng với quyền truy cập dựa trên vai trò đa người dùng.

Tự host Crafty trên VPS của bạn giúp bạn giữ toàn quyền sở hữu thế giới, cấu hình plugin và dữ liệu người chơi của mình trên phần cứng mà bạn kiểm soát. Bạn có thể khởi tạo các máy chủ mới từ các loại jar phổ biến — vanilla, Paper, Spigot, Forge và Bedrock — mà không cần rời khỏi trình duyệt, và chia sẻ quyền quản trị giới hạn với bạn bè hoặc người điều hành bằng cách sử dụng các quyền chi tiết.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Crafty Controller

Quản lý đa máy chủ

Khởi chạy, giám sát và vận hành nhiều máy chủ Minecraft Java và Bedrock song song từ một bảng điều khiển duy nhất.

Console nền web

Xem trực tiếp nhật ký máy chủ và gửi lệnh từ trình duyệt, với lịch sử có thể tìm kiếm và đầu ra được mã hóa màu theo từng máy chủ.

Tác vụ đã lên lịch

Tự động hóa sao lưu, khởi động lại và thực thi lệnh theo lịch trình kiểu cron để giữ cho máy chủ luôn hoạt động tốt mà không cần can thiệp thủ công.

Truy cập dựa trên vai trò

Xác định người dùng với quyền hạn được giới hạn để người kiểm duyệt và thành viên cộng đồng có thể giúp vận hành máy chủ mà không cần quyền root hoặc thông tin đăng nhập nhạy cảm.

Trình quản lý tập tin

Duyệt, chỉnh sửa, tải lên và tải xuống các tệp máy chủ — thế giới, plugins, configs — trực tiếp trong trình duyệt mà không cần máy khách SSH hoặc SFTP.

Tại sao lại chạy Crafty Controller trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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