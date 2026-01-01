Triển khai Crafty Controller chỉ với một cú nhấp chuột.
Bảng điều khiển dựa trên web để tạo, cấu hình và vận hành nhiều máy chủ Minecraft Java và Bedrock từ một bảng điều khiển duy nhất.
Chọn gói VPS cho Crafty Controller
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Crafty Controller
Crafty Controller là một GUI web mã nguồn mở để quản lý các máy chủ Minecraft Java và Bedrock từ một bảng điều khiển duy nhất. Nó thay thế việc phải xử lý nhiều phiên SSH và các tab màn hình bằng các bảng điều khiển trực tiếp cho từng máy chủ, trình quản lý tệp tích hợp, các tác vụ đã lên lịch và sao lưu chỉ với một cú nhấp chuột — tất cả được gói gọn trong một giao diện web gọn gàng với quyền truy cập dựa trên vai trò đa người dùng.
Tự host Crafty trên VPS của bạn giúp bạn giữ toàn quyền sở hữu thế giới, cấu hình plugin và dữ liệu người chơi của mình trên phần cứng mà bạn kiểm soát. Bạn có thể khởi tạo các máy chủ mới từ các loại jar phổ biến — vanilla, Paper, Spigot, Forge và Bedrock — mà không cần rời khỏi trình duyệt, và chia sẻ quyền quản trị giới hạn với bạn bè hoặc người điều hành bằng cách sử dụng các quyền chi tiết.
Các tính năng chính của Crafty Controller
Quản lý đa máy chủ
Khởi chạy, giám sát và vận hành nhiều máy chủ Minecraft Java và Bedrock song song từ một bảng điều khiển duy nhất.
Console nền web
Xem trực tiếp nhật ký máy chủ và gửi lệnh từ trình duyệt, với lịch sử có thể tìm kiếm và đầu ra được mã hóa màu theo từng máy chủ.
Tác vụ đã lên lịch
Tự động hóa sao lưu, khởi động lại và thực thi lệnh theo lịch trình kiểu cron để giữ cho máy chủ luôn hoạt động tốt mà không cần can thiệp thủ công.
Truy cập dựa trên vai trò
Xác định người dùng với quyền hạn được giới hạn để người kiểm duyệt và thành viên cộng đồng có thể giúp vận hành máy chủ mà không cần quyền root hoặc thông tin đăng nhập nhạy cảm.
Trình quản lý tập tin
Duyệt, chỉnh sửa, tải lên và tải xuống các tệp máy chủ — thế giới, plugins, configs — trực tiếp trong trình duyệt mà không cần máy khách SSH hoặc SFTP.
Tại sao lại chạy Crafty Controller trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.