Apollo là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu để chú thích bộ gen do cộng đồng điều khiển, được phát triển bởi dự án Generic Model Organism Database (GMOD). Được xây dựng xung quanh một trình xem được hỗ trợ bởi JBrowse, nó cho phép các nhà quản lý từ các tổ chức chỉnh sửa các mô hình gen, bản phiên mã và các tính năng trên các bộ gen tham chiếu được chia sẻ cùng lúc — với mọi thay đổi được theo dõi, ghi nhận và hiển thị ngay lập tức cho các cộng tác viên.

Tự lưu trữ Apollo trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu chú thích độc quyền bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì trên các máy chủ của bên thứ ba. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu, tập đoàn và đội ngũ công nghệ sinh học có được một cơ sở dữ liệu chú thích có thẩm quyền duy nhất, quyền truy cập chi tiết cho từng sinh vật và lịch sử quản lý mà họ hoàn toàn sở hữu — mà không chia sẻ dữ liệu bộ gen nhạy cảm ra bên ngoài.