Giảm giá lên đến 69% cho Apollo

Triển khai Apollo với 1 nhấp.

Trình soạn thảo genome annotation cộng tác theo thời gian thực dành cho các nhóm nghiên cứu sinh học phân tán.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
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Triển khai Apollo với 1 nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apollo

Apollo là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu để chú thích bộ gen do cộng đồng điều khiển, được phát triển bởi dự án Generic Model Organism Database (GMOD). Được xây dựng xung quanh một trình xem được hỗ trợ bởi JBrowse, nó cho phép các nhà quản lý từ các tổ chức chỉnh sửa các mô hình gen, bản phiên mã và các tính năng trên các bộ gen tham chiếu được chia sẻ cùng lúc — với mọi thay đổi được theo dõi, ghi nhận và hiển thị ngay lập tức cho các cộng tác viên.

Tự lưu trữ Apollo trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu chú thích độc quyền bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì trên các máy chủ của bên thứ ba. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu, tập đoàn và đội ngũ công nghệ sinh học có được một cơ sở dữ liệu chú thích có thẩm quyền duy nhất, quyền truy cập chi tiết cho từng sinh vật và lịch sử quản lý mà họ hoàn toàn sở hữu — mà không chia sẻ dữ liệu bộ gen nhạy cảm ra bên ngoài.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apollo

Đồng chỉnh sửa thời gian thực

Nhiều người quản lý chỉnh sửa cùng một bộ gen đồng thời, với các thay đổi được truyền đi ngay lập tức thông qua đồng bộ hóa dựa trên WebSocket.

Trình xem JBrowse

Được xây dựng trên JBrowse genome browser, cung cấp cho người quản lý khả năng điều hướng theo dõi, tìm kiếm và hiển thị trình tự quen thuộc ngay lập tức.

Quyền cấp sinh vật

Quyền truy cập dựa trên vai trò chi tiết cho phép quản trị viên gán quyền đọc, ghi hoặc quản trị cho mỗi thực thể và mỗi nhóm người dùng.

Lịch sử chú thích

Mọi chỉnh sửa bản ghi, bình luận và thay đổi tính năng đều được ghi lại cùng với tác giả và dấu thời gian, hỗ trợ quy trình kiểm tra đầy đủ và hoàn tác.

Nhập GFF3 và FASTA

Tải bộ gen tham chiếu và chú thích hiện có thông qua các định dạng tin sinh học tiêu chuẩn mà không yêu cầu chuyển đổi độc quyền.

Tại sao lại chạy Apollo trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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