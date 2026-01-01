Triển khai Apollo với 1 nhấp.
Trình soạn thảo genome annotation cộng tác theo thời gian thực dành cho các nhóm nghiên cứu sinh học phân tán.
Chọn gói VPS cho Apollo
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Apollo
Apollo là nền tảng mã nguồn mở hàng đầu để chú thích bộ gen do cộng đồng điều khiển, được phát triển bởi dự án Generic Model Organism Database (GMOD). Được xây dựng xung quanh một trình xem được hỗ trợ bởi JBrowse, nó cho phép các nhà quản lý từ các tổ chức chỉnh sửa các mô hình gen, bản phiên mã và các tính năng trên các bộ gen tham chiếu được chia sẻ cùng lúc — với mọi thay đổi được theo dõi, ghi nhận và hiển thị ngay lập tức cho các cộng tác viên.
Tự lưu trữ Apollo trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu chú thích độc quyền bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì trên các máy chủ của bên thứ ba. Các phòng thí nghiệm nghiên cứu, tập đoàn và đội ngũ công nghệ sinh học có được một cơ sở dữ liệu chú thích có thẩm quyền duy nhất, quyền truy cập chi tiết cho từng sinh vật và lịch sử quản lý mà họ hoàn toàn sở hữu — mà không chia sẻ dữ liệu bộ gen nhạy cảm ra bên ngoài.
Các tính năng chính của Apollo
Đồng chỉnh sửa thời gian thực
Nhiều người quản lý chỉnh sửa cùng một bộ gen đồng thời, với các thay đổi được truyền đi ngay lập tức thông qua đồng bộ hóa dựa trên WebSocket.
Trình xem JBrowse
Được xây dựng trên JBrowse genome browser, cung cấp cho người quản lý khả năng điều hướng theo dõi, tìm kiếm và hiển thị trình tự quen thuộc ngay lập tức.
Quyền cấp sinh vật
Quyền truy cập dựa trên vai trò chi tiết cho phép quản trị viên gán quyền đọc, ghi hoặc quản trị cho mỗi thực thể và mỗi nhóm người dùng.
Lịch sử chú thích
Mọi chỉnh sửa bản ghi, bình luận và thay đổi tính năng đều được ghi lại cùng với tác giả và dấu thời gian, hỗ trợ quy trình kiểm tra đầy đủ và hoàn tác.
Nhập GFF3 và FASTA
Tải bộ gen tham chiếu và chú thích hiện có thông qua các định dạng tin sinh học tiêu chuẩn mà không yêu cầu chuyển đổi độc quyền.
Tại sao lại chạy Apollo trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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