Triển khai ClassQuiz chỉ với một cú nhấp.
Giải pháp thay thế Kahoot mã nguồn mở cho các bài kiểm tra trực tiếp nhiều người chơi trong lớp học với tính năng chấm điểm theo thời gian thực.
Chọn gói VPS cho ClassQuiz
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ClassQuiz
ClassQuiz là một nền tảng đố vui mã nguồn mở, tự lưu trữ được thiết kế dành cho giáo viên, người hướng dẫn và nhà giáo dục muốn có một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho các dịch vụ đố vui thương mại trong lớp học. Người chơi tham gia trò chơi bằng cách nhập mã PIN trên bất kỳ thiết bị nào, trả lời câu hỏi theo thời gian thực và xem bảng xếp hạng trực tiếp sau mỗi vòng.
Tự lưu trữ ClassQuiz trên VPS của riêng bạn giúp nội dung đố vui, câu trả lời của học sinh và dữ liệu tài khoản nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, tránh phí cấp phép theo chỗ ngồi và hoạt động trên mạng trường học mà không cần phụ thuộc bên ngoài. Ngăn xếp bao gồm API, trình xử lý nền, PostgreSQL, Redis và Meilisearch để khám phá các câu đố.
Các tính năng chính của ClassQuiz
Nhiều người chơi thời gian thực
Tổ chức các buổi đố vui trực tiếp nơi người chơi tham gia bằng mã PIN và trả lời các câu hỏi được đồng bộ hóa thông qua kết nối WebSocket.
Soạn thảo bài kiểm tra
Tạo câu hỏi trắc nghiệm, ABCD, dạng thang đo, bình chọn và nhập văn bản với hình ảnh, giới hạn thời gian và chấm điểm cho từng câu trả lời.
Tìm kiếm toàn văn
Khám phá các câu đố công khai ngay lập tức thông qua một chỉ mục Meilisearch tích hợp sẵn, xếp hạng kết quả theo tiêu đề, thẻ và mô tả.
Quyền riêng tư tự lưu trữ
Giữ tất cả dữ liệu câu đố, tên người chơi và câu trả lời trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có đo từ xa hoặc phân tích của bên thứ ba.
Lưu trữ ảnh
Đính kèm hình ảnh vào câu hỏi sử dụng bộ nhớ cục bộ tích hợp hoặc kết nối bất kỳ backend tương thích S3 nào để có phương tiện không giới hạn.
OAuth và SSO
Kết nối Google, GitHub hoặc bất kỳ nhà cung cấp OpenID Connect tùy chỉnh nào để giáo viên có thể đăng nhập bằng các tài khoản trường học hiện có.
Tại sao lại chạy ClassQuiz trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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