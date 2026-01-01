ClassQuiz là một nền tảng đố vui mã nguồn mở, tự lưu trữ được thiết kế dành cho giáo viên, người hướng dẫn và nhà giáo dục muốn có một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho các dịch vụ đố vui thương mại trong lớp học. Người chơi tham gia trò chơi bằng cách nhập mã PIN trên bất kỳ thiết bị nào, trả lời câu hỏi theo thời gian thực và xem bảng xếp hạng trực tiếp sau mỗi vòng.

Tự lưu trữ ClassQuiz trên VPS của riêng bạn giúp nội dung đố vui, câu trả lời của học sinh và dữ liệu tài khoản nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, tránh phí cấp phép theo chỗ ngồi và hoạt động trên mạng trường học mà không cần phụ thuộc bên ngoài. Ngăn xếp bao gồm API, trình xử lý nền, PostgreSQL, Redis và Meilisearch để khám phá các câu đố.