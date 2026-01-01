Giảm giá lên đến 69% cho ClassQuiz

Triển khai ClassQuiz chỉ với một cú nhấp.

Giải pháp thay thế Kahoot mã nguồn mở cho các bài kiểm tra trực tiếp nhiều người chơi trong lớp học với tính năng chấm điểm theo thời gian thực.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ClassQuiz chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho ClassQuiz

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ClassQuiz

ClassQuiz là một nền tảng đố vui mã nguồn mở, tự lưu trữ được thiết kế dành cho giáo viên, người hướng dẫn và nhà giáo dục muốn có một giải pháp thay thế tôn trọng quyền riêng tư cho các dịch vụ đố vui thương mại trong lớp học. Người chơi tham gia trò chơi bằng cách nhập mã PIN trên bất kỳ thiết bị nào, trả lời câu hỏi theo thời gian thực và xem bảng xếp hạng trực tiếp sau mỗi vòng.

Tự lưu trữ ClassQuiz trên VPS của riêng bạn giúp nội dung đố vui, câu trả lời của học sinh và dữ liệu tài khoản nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, tránh phí cấp phép theo chỗ ngồi và hoạt động trên mạng trường học mà không cần phụ thuộc bên ngoài. Ngăn xếp bao gồm API, trình xử lý nền, PostgreSQL, Redis và Meilisearch để khám phá các câu đố.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ClassQuiz

Nhiều người chơi thời gian thực

Tổ chức các buổi đố vui trực tiếp nơi người chơi tham gia bằng mã PIN và trả lời các câu hỏi được đồng bộ hóa thông qua kết nối WebSocket.

Soạn thảo bài kiểm tra

Tạo câu hỏi trắc nghiệm, ABCD, dạng thang đo, bình chọn và nhập văn bản với hình ảnh, giới hạn thời gian và chấm điểm cho từng câu trả lời.

Tìm kiếm toàn văn

Khám phá các câu đố công khai ngay lập tức thông qua một chỉ mục Meilisearch tích hợp sẵn, xếp hạng kết quả theo tiêu đề, thẻ và mô tả.

Quyền riêng tư tự lưu trữ

Giữ tất cả dữ liệu câu đố, tên người chơi và câu trả lời trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không có đo từ xa hoặc phân tích của bên thứ ba.

Lưu trữ ảnh

Đính kèm hình ảnh vào câu hỏi sử dụng bộ nhớ cục bộ tích hợp hoặc kết nối bất kỳ backend tương thích S3 nào để có phương tiện không giới hạn.

OAuth và SSO

Kết nối Google, GitHub hoặc bất kỳ nhà cung cấp OpenID Connect tùy chỉnh nào để giáo viên có thể đăng nhập bằng các tài khoản trường học hiện có.

Tại sao lại chạy ClassQuiz trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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