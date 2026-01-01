Dozzle là một giao diện web không cần cấu hình để giám sát nhật ký container Docker theo thời gian thực. Nó tự động phát hiện mọi container trên máy chủ và truyền trực tiếp đầu ra của chúng đến một giao diện người dùng (UI) trình duyệt sạch, phản hồi nhanh — không cần tác nhân ghi nhật ký, không cần bộ nhớ ngoài, không cần thiết lập gì ngoài việc gắn socket Docker.

Các nhà phát triển sử dụng nó để theo dõi nhiều dịch vụ cùng lúc trong quá trình gỡ lỗi, trong khi các nhà vận hành dựa vào nó để phân loại sự cố nhanh chóng. Chức năng tìm kiếm và lọc mạnh mẽ giúp dễ dàng cô lập các dòng nhật ký chính xác mà bạn cần mà không cần rời khỏi trình duyệt. Với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu và không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, Dozzle chạy thoải mái cùng với các khối lượng công việc sản xuất trên bất kỳ VPS nào.