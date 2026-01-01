Triển khai Dozzle với cài đặt một nhấp.
Giao diện web nhẹ để xem nhật ký container Docker theo thời gian thực với khả năng phát hiện container tức thì và không yêu cầu cấu hình.
Chọn gói VPS cho Dozzle
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dozzle
Dozzle là một giao diện web không cần cấu hình để giám sát nhật ký container Docker theo thời gian thực. Nó tự động phát hiện mọi container trên máy chủ và truyền trực tiếp đầu ra của chúng đến một giao diện người dùng (UI) trình duyệt sạch, phản hồi nhanh — không cần tác nhân ghi nhật ký, không cần bộ nhớ ngoài, không cần thiết lập gì ngoài việc gắn socket Docker.
Các nhà phát triển sử dụng nó để theo dõi nhiều dịch vụ cùng lúc trong quá trình gỡ lỗi, trong khi các nhà vận hành dựa vào nó để phân loại sự cố nhanh chóng. Chức năng tìm kiếm và lọc mạnh mẽ giúp dễ dàng cô lập các dòng nhật ký chính xác mà bạn cần mà không cần rời khỏi trình duyệt. Với mức sử dụng tài nguyên tối thiểu và không phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu, Dozzle chạy thoải mái cùng với các khối lượng công việc sản xuất trên bất kỳ VPS nào.
Các tính năng chính của Dozzle
Log streaming thời gian thực
Truyền trực tiếp đầu ra của container đến trình duyệt với tính năng tự động cuộn, để bạn thấy các dòng nhật ký mới ngay khi chúng được ghi.
Ngay lập tức phát hiện container
Tự động phát hiện tất cả các container đang chạy trên máy chủ — không cần cấu hình thủ công để bắt đầu xem nhật ký.
Tìm kiếm và lọc
Tìm kiếm nội dung nhật ký theo từ khóa hoặc lọc theo tên vùng chứa và phạm vi thời gian để nhanh chóng cô lập lỗi và các sự kiện liên quan.
Chế độ xem nhiều container
Giám sát nhiều dịch vụ song song trong một cửa sổ trình duyệt duy nhất, giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh trong các phiên gỡ lỗi.
Không có phụ thuộc bên ngoài
Chỉ yêu cầu Docker socket — không cần cơ sở dữ liệu, không cần log shipper và không có các tiến trình agent tiêu tốn thêm tài nguyên.
Tại sao lại chạy Dozzle trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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