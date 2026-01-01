Matrix Conduit là một máy chủ nhà Matrix đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy được viết bằng Rust. Được thiết kế như một giải pháp thay thế nhẹ cho Synapse, nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất với cơ sở dữ liệu RocksDB nhúng, loại bỏ nhu cầu về PostgreSQL hoặc các dịch vụ bên ngoài khác và giảm đáng kể lượng tài nguyên cần thiết để chạy máy chủ trò chuyện của riêng bạn.

Tự lưu trữ Conduit trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu lịch sử tin nhắn, phương tiện và khóa mã hóa trong khi vẫn liên kết với mạng Matrix toàn cầu. Mã hóa đầu cuối được bật theo mặc định và bất kỳ client Matrix tiêu chuẩn nào như Element, FluffyChat hoặc Cinny đều có thể kết nối ngay lập tức, vì vậy cộng đồng của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ mà họ đã biết.