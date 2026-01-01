Triển khai Matrix Conduit với cài đặt một nhấp.
Matrix homeserver nhỏ gọn dựa trên Rust để trò chuyện an toàn, liên kết với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.
Chọn gói VPS cho Matrix Conduit
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Matrix Conduit
Matrix Conduit là một máy chủ nhà Matrix đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy được viết bằng Rust. Được thiết kế như một giải pháp thay thế nhẹ cho Synapse, nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất với cơ sở dữ liệu RocksDB nhúng, loại bỏ nhu cầu về PostgreSQL hoặc các dịch vụ bên ngoài khác và giảm đáng kể lượng tài nguyên cần thiết để chạy máy chủ trò chuyện của riêng bạn.
Tự lưu trữ Conduit trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu lịch sử tin nhắn, phương tiện và khóa mã hóa trong khi vẫn liên kết với mạng Matrix toàn cầu. Mã hóa đầu cuối được bật theo mặc định và bất kỳ client Matrix tiêu chuẩn nào như Element, FluffyChat hoặc Cinny đều có thể kết nối ngay lập tức, vì vậy cộng đồng của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ mà họ đã biết.
Các tính năng chính của Matrix Conduit
Kích thước nhỏ gọn
Binary Rust đơn lẻ với kho lưu trữ RocksDB nhúng hoạt động trơn tru trên các gói VPS nhỏ, nơi Synapse sẽ gặp khó khăn.
Mã hóa đầu cuối
Phòng riêng tư và tin nhắn trực tiếp được mã hóa theo mặc định để nội dung tin nhắn không thể đọc được đối với bất kỳ ai ngoại trừ người nhận.
Matrix federation
Kết nối với người dùng trên bất kỳ homeserver Matrix nào khác trên toàn thế giới thông qua giao thức Matrix mở và mạng liên kết.
Không có cơ sở dữ liệu bên ngoài
Lưu trữ tất cả dữ liệu trong một phiên bản RocksDB nhúng, loại bỏ sự phức tạp trong việc thiết lập, tinh chỉnh và sao lưu PostgreSQL.
Hỗ trợ client tiêu chuẩn
Hoạt động với Element, FluffyChat, Cinny, Nheko và mọi ứng dụng khách khác hỗ trợ Matrix client-server API.
Kiểm soát token đăng ký
Yêu cầu mã thông báo bí mật được chia sẻ để tạo tài khoản mới, nhờ đó chỉ những người bạn mời mới có thể đăng ký trên máy chủ của bạn.
Tại sao lại chạy Matrix Conduit trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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