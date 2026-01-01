Giảm giá lên đến 69% cho Matrix Conduit

Triển khai Matrix Conduit với cài đặt một nhấp.

Matrix homeserver nhỏ gọn dựa trên Rust để trò chuyện an toàn, liên kết với mức tiêu thụ tài nguyên tối thiểu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Matrix Conduit với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Matrix Conduit

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Matrix Conduit

Matrix Conduit là một máy chủ nhà Matrix đơn giản, nhanh chóng và đáng tin cậy được viết bằng Rust. Được thiết kế như một giải pháp thay thế nhẹ cho Synapse, nó được phân phối dưới dạng một tệp nhị phân duy nhất với cơ sở dữ liệu RocksDB nhúng, loại bỏ nhu cầu về PostgreSQL hoặc các dịch vụ bên ngoài khác và giảm đáng kể lượng tài nguyên cần thiết để chạy máy chủ trò chuyện của riêng bạn.

Tự lưu trữ Conduit trên VPS mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu lịch sử tin nhắn, phương tiện và khóa mã hóa trong khi vẫn liên kết với mạng Matrix toàn cầu. Mã hóa đầu cuối được bật theo mặc định và bất kỳ client Matrix tiêu chuẩn nào như Element, FluffyChat hoặc Cinny đều có thể kết nối ngay lập tức, vì vậy cộng đồng của bạn vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ mà họ đã biết.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Matrix Conduit

Kích thước nhỏ gọn

Binary Rust đơn lẻ với kho lưu trữ RocksDB nhúng hoạt động trơn tru trên các gói VPS nhỏ, nơi Synapse sẽ gặp khó khăn.

Mã hóa đầu cuối

Phòng riêng tư và tin nhắn trực tiếp được mã hóa theo mặc định để nội dung tin nhắn không thể đọc được đối với bất kỳ ai ngoại trừ người nhận.

Matrix federation

Kết nối với người dùng trên bất kỳ homeserver Matrix nào khác trên toàn thế giới thông qua giao thức Matrix mở và mạng liên kết.

Không có cơ sở dữ liệu bên ngoài

Lưu trữ tất cả dữ liệu trong một phiên bản RocksDB nhúng, loại bỏ sự phức tạp trong việc thiết lập, tinh chỉnh và sao lưu PostgreSQL.

Hỗ trợ client tiêu chuẩn

Hoạt động với Element, FluffyChat, Cinny, Nheko và mọi ứng dụng khách khác hỗ trợ Matrix client-server API.

Kiểm soát token đăng ký

Yêu cầu mã thông báo bí mật được chia sẻ để tạo tài khoản mới, nhờ đó chỉ những người bạn mời mới có thể đăng ký trên máy chủ của bạn.

Tại sao lại chạy Matrix Conduit trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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