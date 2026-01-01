Giảm giá lên đến 69% cho Baikal

Triển khai Baikal với một cú nhấp cài đặt.

Máy chủ CalDAV và CardDAV tự lưu trữ nhẹ để đồng bộ hóa lịch, công việc và danh bạ trên mọi thiết bị.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
241.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Baikal với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Baikal

Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Baikal

Baikal là một máy chủ CalDAV và CardDAV nhẹ, tự host, được xây dựng dựa trên thư viện PHP sabre/dav nổi tiếng. Nó cung cấp một không gian riêng cho lịch, sự kiện, tác vụ và danh bạ đồng bộ hóa với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook và bất kỳ client nào khác hỗ trợ các giao thức CalDAV và CardDAV tiêu chuẩn.

Tự host Baikal trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu lịch trình cá nhân và nhóm trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ lịch của bên thứ ba. Dấu chân của nó được thiết kế nhỏ gọn — một container PHP duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite hoặc MySQL — vì vậy nó phù hợp thoải mái trên một VPS nhỏ trong khi vẫn hỗ trợ nhiều người dùng, sổ địa chỉ dùng chung và kiểm soát truy cập chi tiết thông qua giao diện admin UI tích hợp sẵn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Baikal

CalDAV và CardDAV

Đồng bộ lịch và danh bạ tuân thủ tiêu chuẩn với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 và bất kỳ ứng dụng khách CalDAV/CardDAV nào khác.

Tài khoản đa người dùng

Tạo các tài khoản người dùng riêng biệt với lịch, tác vụ và sổ địa chỉ riêng, tất cả được quản lý từ một giao diện web quản trị duy nhất.

Các bộ sưu tập đã chia sẻ

Chia sẻ lịch hoặc sổ địa chỉ cụ thể với những người dùng khác trên cùng một phiên bản để lên lịch cho nhóm và đồng bộ danh bạ.

Gọn nhẹ

Một container PHP duy nhất chạy sabre/dav trên SQLite hoặc MySQL — đủ nhỏ để chạy cùng với các dịch vụ tự host khác trên một VPS khiêm tốn.

Giao diện web quản trị viên

Quản lý người dùng, lịch, sổ địa chỉ và các cài đặt máy chủ cốt lõi từ bảng điều khiển tích hợp dựa trên trình duyệt thay vì chỉnh sửa các tệp cấu hình.

Tại sao lại chạy Baikal trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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