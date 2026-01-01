Triển khai Baikal với một cú nhấp cài đặt.
Máy chủ CalDAV và CardDAV tự lưu trữ nhẹ để đồng bộ hóa lịch, công việc và danh bạ trên mọi thiết bị.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Baikal
Baikal là một máy chủ CalDAV và CardDAV nhẹ, tự host, được xây dựng dựa trên thư viện PHP sabre/dav nổi tiếng. Nó cung cấp một không gian riêng cho lịch, sự kiện, tác vụ và danh bạ đồng bộ hóa với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook và bất kỳ client nào khác hỗ trợ các giao thức CalDAV và CardDAV tiêu chuẩn.
Tự host Baikal trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu lịch trình cá nhân và nhóm trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ lịch của bên thứ ba. Dấu chân của nó được thiết kế nhỏ gọn — một container PHP duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite hoặc MySQL — vì vậy nó phù hợp thoải mái trên một VPS nhỏ trong khi vẫn hỗ trợ nhiều người dùng, sổ địa chỉ dùng chung và kiểm soát truy cập chi tiết thông qua giao diện admin UI tích hợp sẵn.
Các tính năng chính của Baikal
CalDAV và CardDAV
Đồng bộ lịch và danh bạ tuân thủ tiêu chuẩn với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook, DAVx5 và bất kỳ ứng dụng khách CalDAV/CardDAV nào khác.
Tài khoản đa người dùng
Tạo các tài khoản người dùng riêng biệt với lịch, tác vụ và sổ địa chỉ riêng, tất cả được quản lý từ một giao diện web quản trị duy nhất.
Các bộ sưu tập đã chia sẻ
Chia sẻ lịch hoặc sổ địa chỉ cụ thể với những người dùng khác trên cùng một phiên bản để lên lịch cho nhóm và đồng bộ danh bạ.
Gọn nhẹ
Một container PHP duy nhất chạy sabre/dav trên SQLite hoặc MySQL — đủ nhỏ để chạy cùng với các dịch vụ tự host khác trên một VPS khiêm tốn.
Giao diện web quản trị viên
Quản lý người dùng, lịch, sổ địa chỉ và các cài đặt máy chủ cốt lõi từ bảng điều khiển tích hợp dựa trên trình duyệt thay vì chỉnh sửa các tệp cấu hình.
Tại sao lại chạy Baikal trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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