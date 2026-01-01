Baikal là một máy chủ CalDAV và CardDAV nhẹ, tự host, được xây dựng dựa trên thư viện PHP sabre/dav nổi tiếng. Nó cung cấp một không gian riêng cho lịch, sự kiện, tác vụ và danh bạ đồng bộ hóa với iOS, macOS, Android, Thunderbird, Outlook và bất kỳ client nào khác hỗ trợ các giao thức CalDAV và CardDAV tiêu chuẩn.

Tự host Baikal trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu lịch trình cá nhân và nhóm trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ lịch của bên thứ ba. Dấu chân của nó được thiết kế nhỏ gọn — một container PHP duy nhất được hỗ trợ bởi SQLite hoặc MySQL — vì vậy nó phù hợp thoải mái trên một VPS nhỏ trong khi vẫn hỗ trợ nhiều người dùng, sổ địa chỉ dùng chung và kiểm soát truy cập chi tiết thông qua giao diện admin UI tích hợp sẵn.