Triển khai Artalk với 1 nhấp.
Hệ thống bình luận tự host gọn nhẹ với backend Go và widget JavaScript 40 KB có thể nhúng vào bất kỳ trang web nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Artalk
Artalk là một hệ thống bình luận tự host bao gồm một máy chủ Go hiệu suất cao và một widget JavaScript thuần túy tối giản có thể nhúng vào bất kỳ trang web hoặc blog nào chỉ với một thẻ script. Không giống như các nền tảng bình luận dựa trên đám mây, Artalk giữ tất cả bình luận, dữ liệu người dùng và lịch sử kiểm duyệt trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có quyền truy cập của bên thứ ba, không thu thập dữ liệu và không có phí đăng ký.
Phần backend hỗ trợ SQLite ngay lập tức với tùy chọn di chuyển sang MySQL hoặc PostgreSQL khi lưu lượng truy cập tăng lên. Các công cụ kiểm duyệt, thông báo email, đăng nhập mạng xã hội, lọc spam, CAPTCHA và một thanh bên quản trị đầy đủ đều được bao gồm. Tự host trên một VPS có nghĩa là dữ liệu bình luận của bạn tuân theo chính sách lưu giữ và quyền riêng tư của bạn, chứ không phải điều khoản dịch vụ của một nền tảng nào đó.
Các tính năng chính của Artalk
Nhúng trên bất kỳ trang web nào
Một đoạn mã JavaScript 40 KB duy nhất kết nối bất kỳ trang web hoặc blog tĩnh nào với phiên bản Artalk của bạn — không yêu cầu phụ thuộc framework hay bước xây dựng.
Quản lý đa trang web
Một phiên bản Artalk quản lý bình luận trên nhiều trang web với các tài khoản quản trị riêng biệt, hàng đợi kiểm duyệt và cài đặt thông báo cho mỗi trang web.
Thư rác và CAPTCHA
Tích hợp bộ lọc spam Akismet, Tencent và Aliyun có sẵn, cùng với các tùy chọn CAPTCHA hình ảnh, trượt, reCAPTCHA, hCaptcha và Turnstile, bảo vệ phần bình luận khỏi bot.
Đăng nhập xã hội
Người bình luận xác thực qua GitHub, Google, Discord và 20 nhà cung cấp OAuth khác, giảm thiểu rào cản đồng thời liên kết bình luận với danh tính thật.
Thanh bên quản trị viên
Thanh bên tích hợp sẵn cho phép quản trị viên trang web xem xét, phê duyệt, ghim và xóa bình luận, quản lý người dùng và xem số liệu thống kê trang mà không cần rời khỏi giao diện bình luận.
Tại sao lại chạy Artalk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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