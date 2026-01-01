Giảm giá lên đến 69% cho Artalk

Triển khai Artalk với 1 nhấp.

Hệ thống bình luận tự host gọn nhẹ với backend Go và widget JavaScript 40 KB có thể nhúng vào bất kỳ trang web nào.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Artalk với 1 nhấp.

Chọn gói VPS cho Artalk

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Artalk

Artalk là một hệ thống bình luận tự host bao gồm một máy chủ Go hiệu suất cao và một widget JavaScript thuần túy tối giản có thể nhúng vào bất kỳ trang web hoặc blog nào chỉ với một thẻ script. Không giống như các nền tảng bình luận dựa trên đám mây, Artalk giữ tất cả bình luận, dữ liệu người dùng và lịch sử kiểm duyệt trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có quyền truy cập của bên thứ ba, không thu thập dữ liệu và không có phí đăng ký.

Phần backend hỗ trợ SQLite ngay lập tức với tùy chọn di chuyển sang MySQL hoặc PostgreSQL khi lưu lượng truy cập tăng lên. Các công cụ kiểm duyệt, thông báo email, đăng nhập mạng xã hội, lọc spam, CAPTCHA và một thanh bên quản trị đầy đủ đều được bao gồm. Tự host trên một VPS có nghĩa là dữ liệu bình luận của bạn tuân theo chính sách lưu giữ và quyền riêng tư của bạn, chứ không phải điều khoản dịch vụ của một nền tảng nào đó.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Artalk

Nhúng trên bất kỳ trang web nào

Một đoạn mã JavaScript 40 KB duy nhất kết nối bất kỳ trang web hoặc blog tĩnh nào với phiên bản Artalk của bạn — không yêu cầu phụ thuộc framework hay bước xây dựng.

Quản lý đa trang web

Một phiên bản Artalk quản lý bình luận trên nhiều trang web với các tài khoản quản trị riêng biệt, hàng đợi kiểm duyệt và cài đặt thông báo cho mỗi trang web.

Thư rác và CAPTCHA

Tích hợp bộ lọc spam Akismet, Tencent và Aliyun có sẵn, cùng với các tùy chọn CAPTCHA hình ảnh, trượt, reCAPTCHA, hCaptcha và Turnstile, bảo vệ phần bình luận khỏi bot.

Đăng nhập xã hội

Người bình luận xác thực qua GitHub, Google, Discord và 20 nhà cung cấp OAuth khác, giảm thiểu rào cản đồng thời liên kết bình luận với danh tính thật.

Thanh bên quản trị viên

Thanh bên tích hợp sẵn cho phép quản trị viên trang web xem xét, phê duyệt, ghim và xóa bình luận, quản lý người dùng và xem số liệu thống kê trang mà không cần rời khỏi giao diện bình luận.

Tại sao lại chạy Artalk trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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