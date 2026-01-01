Artalk là một hệ thống bình luận tự host bao gồm một máy chủ Go hiệu suất cao và một widget JavaScript thuần túy tối giản có thể nhúng vào bất kỳ trang web hoặc blog nào chỉ với một thẻ script. Không giống như các nền tảng bình luận dựa trên đám mây, Artalk giữ tất cả bình luận, dữ liệu người dùng và lịch sử kiểm duyệt trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — không có quyền truy cập của bên thứ ba, không thu thập dữ liệu và không có phí đăng ký.

Phần backend hỗ trợ SQLite ngay lập tức với tùy chọn di chuyển sang MySQL hoặc PostgreSQL khi lưu lượng truy cập tăng lên. Các công cụ kiểm duyệt, thông báo email, đăng nhập mạng xã hội, lọc spam, CAPTCHA và một thanh bên quản trị đầy đủ đều được bao gồm. Tự host trên một VPS có nghĩa là dữ liệu bình luận của bạn tuân theo chính sách lưu giữ và quyền riêng tư của bạn, chứ không phải điều khoản dịch vụ của một nền tảng nào đó.