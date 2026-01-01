Apache Answer là một nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở được xây dựng bằng Go và React, được thiết kế để giúp các nhóm và cộng đồng chia sẻ kiến thức thông qua giao diện hỏi đáp có thể tìm kiếm và được tổ chức. Không giống như các diễn đàn chung, mọi yếu tố — gắn thẻ, danh tiếng, công cụ kiểm duyệt và hệ thống plugin — đều được xây dựng có mục đích để thu thập và truy xuất kiến thức có cấu trúc.

Tự host Apache Answer giúp giữ kiến thức nội bộ của tổ chức bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng mình, không phải trả phí cấp phép theo người dùng và không bị truy cập dữ liệu bởi bên thứ ba. Khi cộng đồng của bạn phát triển, bạn kiểm soát cấu hình, tích hợp và khả năng mở rộng mà không bị ràng buộc bởi lộ trình tính năng hoặc các bậc giá của nhà cung cấp SaaS.