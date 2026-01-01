Giảm giá lên đến 69% cho Apache Answer

Triển khai Apache Answer với cài đặt một nhấp.

Nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở để xây dựng cơ sở tri thức nhóm, trung tâm trợ giúp và diễn đàn cộng đồng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Apache Answer với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho Apache Answer

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Apache Answer

Apache Answer là một nền tảng hỏi đáp mã nguồn mở được xây dựng bằng Go và React, được thiết kế để giúp các nhóm và cộng đồng chia sẻ kiến thức thông qua giao diện hỏi đáp có thể tìm kiếm và được tổ chức. Không giống như các diễn đàn chung, mọi yếu tố — gắn thẻ, danh tiếng, công cụ kiểm duyệt và hệ thống plugin — đều được xây dựng có mục đích để thu thập và truy xuất kiến thức có cấu trúc.

Tự host Apache Answer giúp giữ kiến thức nội bộ của tổ chức bạn trên cơ sở hạ tầng của riêng mình, không phải trả phí cấp phép theo người dùng và không bị truy cập dữ liệu bởi bên thứ ba. Khi cộng đồng của bạn phát triển, bạn kiểm soát cấu hình, tích hợp và khả năng mở rộng mà không bị ràng buộc bởi lộ trình tính năng hoặc các bậc giá của nhà cung cấp SaaS.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Apache Answer

Giao diện Hỏi & Đáp có cấu trúc

Một bố cục hỏi-đáp được xây dựng chuyên biệt với tính năng chỉnh sửa văn bản đa dạng và hỗ trợ markdown giúp việc viết các câu hỏi rõ ràng và câu trả lời chi tiết dễ dàng hơn so với phần mềm diễn đàn đa năng.

Gắn thẻ và Tìm kiếm

Sắp xếp nội dung với hệ thống gắn thẻ toàn diện và bộ lọc tìm kiếm nâng cao, để các thành viên trong nhóm có thể tìm thấy câu trả lời phù hợp mà không cần cuộn qua các cuộc thảo luận không liên quan.

Uy tín và Gamification

Điểm danh tiếng, huy hiệu và xếp hạng người dùng khuyến khích sự tham gia tích cực và làm nổi bật những người đóng góp đáng tin cậy nhất, cải thiện chất lượng kiến thức tổng thể theo thời gian.

Hệ thống Cắm vào

Mở rộng chức năng và tích hợp với các công cụ bên ngoài thông qua kiến trúc plugin tích hợp sẵn, điều chỉnh nền tảng theo quy trình làm việc hiện có của nhóm bạn mà không cần phát triển tùy chỉnh.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Hỗ trợ các đội ngũ và cộng đồng quốc tế với khả năng đa ngôn ngữ tích hợp sẵn, loại bỏ rào cản ngôn ngữ trong việc chia sẻ kiến thức hợp tác.

Tại sao lại chạy Apache Answer trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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