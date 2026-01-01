Giảm giá lên đến 69% cho Bichon

Triển khai Bichon với 1 nhấp.

Trình lưu trữ email Rust tự host với IMAP, OAuth2 và tìm kiếm toàn văn bản để bảo quản hộp thư dài hạn.

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Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900đ /th
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Triển khai Bichon với 1 nhấp.

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Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900đ
181.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 302.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900đ
241.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 362.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900đ
332.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 725.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900đ
665.900đ /th
Chọn gói
Gia hạn với 1.331.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Bichon

Bichon là một máy chủ lưu trữ email mã nguồn mở được viết bằng Rust. Nó kết nối với các tài khoản IMAP, tải xuống tin nhắn tăng dần bằng cách sử dụng đồng bộ hóa dựa trên UID, xây dựng chỉ mục tìm kiếm toàn văn Tantivy và cung cấp một REST API gọn gàng với WebUI nhúng để tìm kiếm, duyệt và xuất thư đã lưu trữ.

Tự host Bichon trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tin nhắn, tệp đính kèm và thông tin đăng nhập đã lưu trữ bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Thông tin đăng nhập tài khoản được mã hóa khi không hoạt động bằng AES-256-GCM, token OAuth 2.0 được làm mới tự động và nhiều hộp thư được tải xuống đồng thời — biến Bichon thành một giải pháp thay thế nhanh chóng, riêng tư cho các dịch vụ lưu trữ email thương mại mà không phải trả phí cho mỗi hộp thư.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Bichon

Tìm kiếm toàn văn

Việc lập chỉ mục được hỗ trợ bởi Tantivy trên các nội dung tin nhắn, tiêu đề và tệp đính kèm trả về kết quả trong vài mili giây với các bộ lọc phân loại và nhóm chuỗi.

Đồng bộ IMAP và OAuth2

Kết nối với bất kỳ máy chủ IMAP nào sử dụng xác thực bằng mật khẩu (PLAIN/LOGIN) hoặc OAuth 2.0 (XOAUTH2), với tính năng làm mới token tự động cho tài khoản Gmail và Microsoft.

Lưu trữ gia tăng

Đồng bộ hóa tăng dần dựa trên UID chỉ tải xuống các tin nhắn mới trong mỗi lần quét, giúp giữ mức sử dụng băng thông và dung lượng lưu trữ thấp trên nhiều hộp thư đồng thời.

Thông tin đăng nhập được mã hóa

Tất cả thông tin đăng nhập IMAP và OAuth được mã hóa khi không hoạt động bằng AES-256-GCM, sử dụng khóa được tạo từ mật khẩu mã hóa được đặt khi triển khai.

RBAC đa người dùng

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn cấp quyền trên mỗi tài khoản cho người dùng bổ sung đối với các kho lưu trữ được chia sẻ, kèm theo nhật ký kiểm tra đầy đủ về các sự kiện truy cập.

Tại sao lại chạy Bichon trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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