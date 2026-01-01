Triển khai Bichon với 1 nhấp.
Trình lưu trữ email Rust tự host với IMAP, OAuth2 và tìm kiếm toàn văn bản để bảo quản hộp thư dài hạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Bichon
Bichon là một máy chủ lưu trữ email mã nguồn mở được viết bằng Rust. Nó kết nối với các tài khoản IMAP, tải xuống tin nhắn tăng dần bằng cách sử dụng đồng bộ hóa dựa trên UID, xây dựng chỉ mục tìm kiếm toàn văn Tantivy và cung cấp một REST API gọn gàng với WebUI nhúng để tìm kiếm, duyệt và xuất thư đã lưu trữ.
Tự host Bichon trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tin nhắn, tệp đính kèm và thông tin đăng nhập đã lưu trữ bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Thông tin đăng nhập tài khoản được mã hóa khi không hoạt động bằng AES-256-GCM, token OAuth 2.0 được làm mới tự động và nhiều hộp thư được tải xuống đồng thời — biến Bichon thành một giải pháp thay thế nhanh chóng, riêng tư cho các dịch vụ lưu trữ email thương mại mà không phải trả phí cho mỗi hộp thư.
Các tính năng chính của Bichon
Tìm kiếm toàn văn
Việc lập chỉ mục được hỗ trợ bởi Tantivy trên các nội dung tin nhắn, tiêu đề và tệp đính kèm trả về kết quả trong vài mili giây với các bộ lọc phân loại và nhóm chuỗi.
Đồng bộ IMAP và OAuth2
Kết nối với bất kỳ máy chủ IMAP nào sử dụng xác thực bằng mật khẩu (PLAIN/LOGIN) hoặc OAuth 2.0 (XOAUTH2), với tính năng làm mới token tự động cho tài khoản Gmail và Microsoft.
Lưu trữ gia tăng
Đồng bộ hóa tăng dần dựa trên UID chỉ tải xuống các tin nhắn mới trong mỗi lần quét, giúp giữ mức sử dụng băng thông và dung lượng lưu trữ thấp trên nhiều hộp thư đồng thời.
Thông tin đăng nhập được mã hóa
Tất cả thông tin đăng nhập IMAP và OAuth được mã hóa khi không hoạt động bằng AES-256-GCM, sử dụng khóa được tạo từ mật khẩu mã hóa được đặt khi triển khai.
RBAC đa người dùng
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép bạn cấp quyền trên mỗi tài khoản cho người dùng bổ sung đối với các kho lưu trữ được chia sẻ, kèm theo nhật ký kiểm tra đầy đủ về các sự kiện truy cập.
Tại sao lại chạy Bichon trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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