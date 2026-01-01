Bichon là một máy chủ lưu trữ email mã nguồn mở được viết bằng Rust. Nó kết nối với các tài khoản IMAP, tải xuống tin nhắn tăng dần bằng cách sử dụng đồng bộ hóa dựa trên UID, xây dựng chỉ mục tìm kiếm toàn văn Tantivy và cung cấp một REST API gọn gàng với WebUI nhúng để tìm kiếm, duyệt và xuất thư đã lưu trữ.

Tự host Bichon trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi tin nhắn, tệp đính kèm và thông tin đăng nhập đã lưu trữ bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát. Thông tin đăng nhập tài khoản được mã hóa khi không hoạt động bằng AES-256-GCM, token OAuth 2.0 được làm mới tự động và nhiều hộp thư được tải xuống đồng thời — biến Bichon thành một giải pháp thay thế nhanh chóng, riêng tư cho các dịch vụ lưu trữ email thương mại mà không phải trả phí cho mỗi hộp thư.