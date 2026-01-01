CiviCRM là một CRM mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, NGO, hiệp hội và các tổ chức dân sự. Không giống như các CRM thương mại tập trung vào bán hàng, mọi mô-đun — danh bạ, đóng góp, thành viên, sự kiện, gửi thư và quản lý trường hợp — đều được thiết kế xoay quanh quy trình làm việc của những người gây quỹ, nhà tổ chức và nhân viên chương trình, những người quản lý các đối tượng thay vì khách hàng tiềm năng.

Tự host CiviCRM trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ nhà tài trợ, lịch sử đóng góp và dữ liệu thành viên dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không có phí theo từng liên hệ, không có bộ xử lý dữ liệu bên thứ ba và toàn quyền sở hữu mọi báo cáo và phân đoạn bạn xây dựng.