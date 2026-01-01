Triển khai CiviCRM với 1 nhấp.
Hệ thống quản lý quan hệ thành viên mã nguồn mở được xây dựng cho các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm vận động và các tổ chức do thành viên điều hành.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với CiviCRM
CiviCRM là một CRM mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt dành cho các tổ chức phi lợi nhuận, NGO, hiệp hội và các tổ chức dân sự. Không giống như các CRM thương mại tập trung vào bán hàng, mọi mô-đun — danh bạ, đóng góp, thành viên, sự kiện, gửi thư và quản lý trường hợp — đều được thiết kế xoay quanh quy trình làm việc của những người gây quỹ, nhà tổ chức và nhân viên chương trình, những người quản lý các đối tượng thay vì khách hàng tiềm năng.
Tự host CiviCRM trên VPS của riêng bạn giúp giữ hồ sơ nhà tài trợ, lịch sử đóng góp và dữ liệu thành viên dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn mà không có phí theo từng liên hệ, không có bộ xử lý dữ liệu bên thứ ba và toàn quyền sở hữu mọi báo cáo và phân đoạn bạn xây dựng.
Các tính năng chính của CiviCRM
Quản lý liên hệ
Theo dõi không giới hạn số lượng liên hệ, hộ gia đình và tổ chức với các mối quan hệ, thẻ và trường tùy chỉnh được điều chỉnh cho quy trình làm việc của tổ chức phi lợi nhuận.
Đóng góp và gây quỹ
Chấp nhận quyên góp trực tuyến, quản lý cam kết, triển khai các chương trình quyên góp định kỳ và đối chiếu các khoản đóng góp với báo cáo tài chính tích hợp sẵn.
Quản lý thành viên
Tự động hóa việc đăng ký thành viên, gia hạn và các lợi ích theo cấp bậc với các loại thành viên có thể cấu hình và lời nhắc vòng đời.
Sự kiện và đăng ký
Tạo trang sự kiện, bán vé, quản lý người tham dự và theo dõi lịch sử tham gia cùng với phần còn lại của mỗi hồ sơ liên hệ.
Email và gửi thư hàng loạt
Phân đoạn đối tượng, gửi email hàng loạt được nhắm mục tiêu, và đo lường lượt mở, lượt nhấp và lượt trả lại mà không phải trả phí gửi thư theo từng liên hệ.
Quản lý vụ việc
Phối hợp vận động, dịch vụ và các chương trình được tài trợ với quy trình xử lý hồ sơ có cấu trúc, theo dõi hoạt động và phân công nhiệm vụ.
Tại sao lại chạy CiviCRM trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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