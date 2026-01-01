Cài đặt WordPress 1 nhấp chuột.
CMS phổ biến nhất thế giới, vận hành hơn 40% tổng số trang web, với hàng ngàn theme và plugin.
Chọn gói VPS cho WordPress
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với WordPress
WordPress là hệ thống quản lý nội dung phổ biến nhất thế giới, chiếm hơn 40% tổng số trang web trên internet. Nó cung cấp một nền tảng xuất bản linh hoạt cho các blog, trang web doanh nghiệp, portfolio, cửa hàng thương mại điện tử và nhiều hơn nữa — với trình chỉnh sửa trực quan, hệ thống chủ đề và một hệ sinh thái gồm hàng chục nghìn plugin.
Tự host WordPress trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát hiệu suất, bảo mật và dữ liệu của trang web mà không phải trả phí nền tảng hàng tháng. Mẫu này bao gồm MySQL để lưu trữ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, và định tuyến thông qua Traefik reverse proxy được cài đặt sẵn đảm bảo HTTPS tự động cho tên miền của bạn ngay từ lần triển khai đầu tiên.
Các tính năng chính của WordPress
Hệ sinh thái plugin khổng lồ
Chọn từ hơn 60.000 plugin miễn phí và cao cấp để thêm ecommerce, SEO, biểu mẫu, caching và bất kỳ chức năng nào khác.
Thư viện chủ đề
Áp dụng từ hàng ngàn giao diện miễn phí và thương mại để thay đổi thiết kế trang web của bạn ngay lập tức mà không cần chạm vào mã.
Trình chỉnh sửa khối trực quan
Xây dựng trang với trình chỉnh sửa khối Gutenberg sử dụng công cụ bố cục kéo và thả không yêu cầu kiến thức lập trình.
Hỗ trợ Multisite
Vận hành một mạng lưới các trang web WordPress từ một cài đặt duy nhất, chia sẻ giao diện và plugin trên tất cả các thuộc tính.
Tương thích với WooCommerce
Cài đặt WooCommerce để biến WordPress thành một cửa hàng thương mại điện tử đầy đủ tính năng với các sản phẩm, quy trình thanh toán và phương thức thanh toán.
Tại sao lại chạy WordPress trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
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