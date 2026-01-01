Giảm giá lên đến 69% cho WordPress

Cài đặt WordPress 1 nhấp chuột.

CMS phổ biến nhất thế giới, vận hành hơn 40% tổng số trang web, với hàng ngàn theme và plugin.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt WordPress 1 nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho WordPress

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với WordPress

WordPress là hệ thống quản lý nội dung phổ biến nhất thế giới, chiếm hơn 40% tổng số trang web trên internet. Nó cung cấp một nền tảng xuất bản linh hoạt cho các blog, trang web doanh nghiệp, portfolio, cửa hàng thương mại điện tử và nhiều hơn nữa — với trình chỉnh sửa trực quan, hệ thống chủ đề và một hệ sinh thái gồm hàng chục nghìn plugin.

Tự host WordPress trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát hiệu suất, bảo mật và dữ liệu của trang web mà không phải trả phí nền tảng hàng tháng. Mẫu này bao gồm MySQL để lưu trữ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, và định tuyến thông qua Traefik reverse proxy được cài đặt sẵn đảm bảo HTTPS tự động cho tên miền của bạn ngay từ lần triển khai đầu tiên.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của WordPress

Hệ sinh thái plugin khổng lồ

Chọn từ hơn 60.000 plugin miễn phí và cao cấp để thêm ecommerce, SEO, biểu mẫu, caching và bất kỳ chức năng nào khác.

Thư viện chủ đề

Áp dụng từ hàng ngàn giao diện miễn phí và thương mại để thay đổi thiết kế trang web của bạn ngay lập tức mà không cần chạm vào mã.

Trình chỉnh sửa khối trực quan

Xây dựng trang với trình chỉnh sửa khối Gutenberg sử dụng công cụ bố cục kéo và thả không yêu cầu kiến thức lập trình.

Hỗ trợ Multisite

Vận hành một mạng lưới các trang web WordPress từ một cài đặt duy nhất, chia sẻ giao diện và plugin trên tất cả các thuộc tính.

Tương thích với WooCommerce

Cài đặt WooCommerce để biến WordPress thành một cửa hàng thương mại điện tử đầy đủ tính năng với các sản phẩm, quy trình thanh toán và phương thức thanh toán.

Tại sao lại chạy WordPress trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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Gad Iradufasha

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