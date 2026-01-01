WordPress là hệ thống quản lý nội dung phổ biến nhất thế giới, chiếm hơn 40% tổng số trang web trên internet. Nó cung cấp một nền tảng xuất bản linh hoạt cho các blog, trang web doanh nghiệp, portfolio, cửa hàng thương mại điện tử và nhiều hơn nữa — với trình chỉnh sửa trực quan, hệ thống chủ đề và một hệ sinh thái gồm hàng chục nghìn plugin.

Tự host WordPress trên một VPS mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát hiệu suất, bảo mật và dữ liệu của trang web mà không phải trả phí nền tảng hàng tháng. Mẫu này bao gồm MySQL để lưu trữ cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, và định tuyến thông qua Traefik reverse proxy được cài đặt sẵn đảm bảo HTTPS tự động cho tên miền của bạn ngay từ lần triển khai đầu tiên.